Świat zaczyna przekonywać się do składaków. Ile można czekać

Kto jest liderem na rynku składaków? Nietrudno domyślić się, że Samsung. To właściwie jedna z firm, która w głównej mierze przyczyniła się do pomysłu nowego typu urządzeń, wprowadzając pierwszą generację już w 2019 r. Samsung odpowiada za ponad 3/5 składanych smartfonów. Co z resztą konkurencji?

Składane smartfony coraz popularniejsze. Z roku na rok jest ich więcej

Z nowego raportu Counterpoint Research, wynika, że w okresie lipiec-wrzesień 2025 (trzeci kwartał) Samsung dostarczył na rynek 64 proc. wszystkich telefonów z elastycznymi ekranami. Jeśli porównamy wynik z ubiegłym rokiem, jest to wzrost o 8 punktów procentowych - w trzecim kwartale 2024 było to 56 proc. urządzeń.

Samsung zwiększył dominację nad drugim co do udziału producentem - Huawei, który niezmiennie od ubiegłego roku ma 15 proc. udziału w składanych urządzeniach. Kto jest na trzeciej pozycji na podium? Oczywiście Motorola, która sprzedaje serię Razr nawiązującą do dawnych telefonów komórkowych z klapką bez dotykowych ekranów.

Marka obecnie zarządzana przez koncern Lenovo może pochwalić się 7-procentowym udziałem na tym trudnym rynku. Kolejne miejsce zajmują odpowiednio: Honor z 4 proc., Vivo z 4 proc. oraz Xiaomi z 2 proc. Pozostały udział mają pomniejsze marki takie jak Nubia i nie tylko.

Jak ogólnie wygląda globalny rynek telefonów składanych? Jest naprawdę dobrze - globalna sprzedaż w ujęciu rocznym miała wzrosnąć o 14 proc. Jednocześnie w trzecim kwartale osiągnięto rekordowy wynik. Głównym motorem napędowym tego wyniku był oczywiście Samsung i jego tegoroczny składany Galaxy Z Fold 7, który okazał się najlepszym Foldem w historii.

Składane telefony wciąż nijak mają się do zwykłych propozycji - stanowią tylko 2,5 proc. wszystkich dostaw telefonów w trzecim kwartale 2025 r. Pamiętajmy jednak, że są to urządzenia wyłącznie z wyższej półki cenowej. Nie ma tanich składaków. Natomiast największe udziały mają głównie tanie i średniopółkowe smartfony, które zalewają najbardziej dochodowe rynki na świecie.

Prawdziwe trzęsienie ziemi czeka nas w 2026 r. Powód: Apple

Druga kwestia to fakt, że w świecie składanych telefonów brakuje Apple’a, będącym kluczowym graczem w segmencie telefonów z wyższej półki cenowej. To zmieni się dopiero w następnym roku, gdy tuż obok iPhone’a 18 Pro gigant wyda pierwszego iPhone Folda. Counterpoint Research przewiduje, że rynek składaków gwałtownie wzrośnie dzięki Apple’owi.

Trudno nie zgodzić się, że gigant z Cupertino jest kluczowym graczem w rynku telefonów. Jego decyzje kształtują trendy w mobilnym świecie. Wprowadzenie iOS’a do składanych smartfonów będzie istną rewolucją. Najprawdopodobniej też zachęci innych producentów, którzy wcześniej niechętnie wchodzili do tego segmentu ze względu obawy na niski popyty.

Albert Żurek 10.12.2025 21:20

