Drewno z tyłu, w środku moc. Motorola razr 60 ultra - recenzja

No dobrze, trzy obiektywy po 50 MP brzmią imponująco, ale gdzie jest prawdziwy zoom optyczny? Motorola chwali się wszechstronnością, ale prawda jest taka, że jeśli liczysz na ostre przybliżenia z daleka, możesz poczuć niedosyt. Brak dedykowanego teleobiektywu oznacza, że każde większe przybliżenie będzie realizowane cyfrowo, co nieuchronnie prowadzi do utraty detali. Owszem, przy matrycy 50 MP jest z czego wycinać, ale to nie to samo co dedykowana optyka do zbliżeń. Dla fanów koncertowych fotek z ostatniego rzędu czy miłośników dyskretnego podglądania przyrody – to może być zawód. Poniżej odpowiednio 30x, 30x i 10x. Ten ostatni jeszcze jakoś wygląda.