Takie będzie Wi-Fi 8. Oto, co już wiemy?

Ładowanie...

Ostatnią dekadę Wi-Fi żyło w pogoni za coraz większymi przepustowościami - od 150 Mbps w Wi-Fi 4 do teoretycznych 46 Gbps w Wi-Fi 7. Wi-Fi 8 zachowa tę samą maksymalną przepustowość co poprzednik (23 Gbps w praktyce), ale skupi się na tym, żeby te gigabity rzeczywiście docierały do urządzeń bez przerw i opóźnień. W końcu niewiele znaczy router o przepustowości 10 Gbps, jeśli połączenie rwie się co kilka minut.

REKLAMA

Timeline rozwoju - kiedy zobaczymy Wi-Fi 8?

Grupa robocza IEEE 802.11bn intensywnie pracuje nad standardem od listopada 2023 r., a w ubiegłym miesiącu została oficjalnie zatwierdzona pierwsza wersja robocza D1.0. Harmonogram jest ambitny, ale realistyczny: finalna specyfikacja ma zostać zatwierdzona w marcu 2028 r.

Czytaj też:

Pierwsze produkty Wi-Fi 8 pojawią się prawdopodobnie pod koniec 2027 lub na początku 2028 r. - jeszcze przed oficjalnym zakończeniem prac nad standardem. To typowa praktyka w branży - Wi-Fi 7 zadebiutowało komercyjnie już w 2023 r., mimo że standard został sfinalizowany dopiero w 2024. Certyfikacja Wi-Fi Alliance ma ruszyć w styczniu 2028 r., więc masowa adopcja rozpocznie się prawdopodobnie około 2029 r.

Rewolucja w koordynacji punktów dostępu

Najciekawszą nowością Wi-Fi 8 jest Multi-AP Coordination (MAPC) - technologia, która pozwala wielu routerom współpracować ze sobą zamiast konkurować o pasmo. W dzisiejszych sieciach mesh każdy access point działa głównie na własną rękę, co prowadzi do interferencji i marnowania spektrum.

Wi-Fi 8 wprowadza dwie kluczowe techniki koordynacji. Coordinated Spatial Reuse (Co-SR) pozwala routerom dynamicznie dostosowywać moc nadawania, żeby się nawzajem nie zagłuszać - MediaTek raportuje poprawę przepustowości o 15-25 proc. w testach laboratoryjnych. Coordinated Beamforming (Co-BF) idzie krok dalej koordynując kierunkowe nadawanie sygnałów między punktami dostępu. Tutaj korzyści są jeszcze większe: do 50 proc. wzrostu wydajności w gęstych sieciach mesh.

Raz połączone, zawsze połączone

Koniec z irytującymi przerwami podczas przechodzenia między pokojami. Wi-Fi 8 wprowadza Single Mobility Domains - koncept, który pozwala urządzeniom płynnie przemieszczać się między access pointami bez utraty pakietów czy skoków opóźnień. System działa na zasadzie inteligentnego przekazywania: zanim urządzenie straci zasięg jednego routera już nawiązuje połączenie z następnym.

To szczególnie ważne dla przemysłowych zastosowań Wi-Fi 8, gdzie przerwa w komunikacji może oznaczać zatrzymanie linii produkcyjnej czy błąd w systemie automatyki. Technologia ta zapewni również znacznie lepsze doświadczenia w domowych sieciach mesh, gdzie dziś smartfony często gubią się podczas przejścia z salonu do sypialni.

Lepsze pokrycie na obrzeżach sieci

Wi-Fi 8 znacząco poprawi jakość połączenia dla urządzeń działających na granicy zasięgu - w ogrodzie, na końcu korytarza czy w piwnicy. Standard wprowadza Enhanced Long Range (ELR) oraz szereg ulepszeń warstwy fizycznej, które zwiększą niezawodność sygnału o 25 proc. nawet w trudnych warunkach.

Dzięki tym udoskonaleniom router Wi-Fi 8 będzie mógł utrzymać stabilne połączenie z urządzeniami, które dziś wymagają repeaterów czy dodatkowych access pointów. To oznacza mniej martwych stref w domu i biurze, a także lepszą jakość streamu wideo czy rozmów głosowych nawet z odległych pomieszczeń.

Integracja z sieciami milimetrowymi

Wi-Fi 8 może stać się pierwszym standardem, który w pełni zintegruje pasma milimetrowe (mmWave) z tradycyjnymi częstotliwościami 2,4, 5 i 6 GHz. Technologia mmWave oferuje przepustowości rzędu 100 Gbps, ale działa tylko na bardzo krótkie odległości i wymaga bezpośredniej widoczności.

Integracja nie będzie łatwa - fale milimetrowe niosą ze sobą szereg wyzwań technicznych, od problemów z hardware'em po kompatybilność z istniejącymi protokołami. Jednakże potencjalne korzyści są ogromne: ultra-niskie opóźnienia, gigantyczne przepustowości i możliwość obsługi setek urządzeń jednocześnie bez wzajemnych interferencji. IEEE rozważa nawet utworzenie osobnego certyfikatu Wi-Fi 8E specjalnie dla urządzeń z obsługą mmWave.

Oszczędzanie energii w Internecie rzeczy

Wi-Fi 8 wprowadza rewolucyjne mechanizmy oszczędzania energii nie tylko dla urządzeń klienckich, ale także dla samych routerów. AP Power Save pozwala routerom dynamicznie wyłączać nieużywane funkcje - od anten po całe pasma częstotliwości. Według wstępnych analiz, zużycie energii access pointów może spaść o co najmniej 28 proc.

Dla urządzeń IoT Wi-Fi 8 oferuje Coordinated Target Wake Time (TWT), który pozwala czujnikom i innym urządzeniom negocjować dokładne momenty komunikacji z routerem. Zamiast ciągłego nasłuchiwania urządzenie budzi się tylko wtedy, gdy ma coś do przesłania. To kluczowe dla baterii w inteligentnych czujnikach, które muszą działać latami bez wymiany zasilania.

Zastosowania przemysłowe - Wi-Fi wchodzi do fabryk

Wi-Fi 8 to pierwszy standard projektowany z myślą o zastosowaniach przemysłowych na równi z domowymi. Ultra niezawodność ma umożliwić wykorzystanie Wi-Fi w automatyce przemysłowej, robotyce mobilnej i systemach kontroli jakości.

Autonomiczne roboty magazynowe (AGV/AMR) będą mogły bezpiecznie poruszać się po fabryce, przekazując w czasie rzeczywistym informacje o pozycji, stanie baterii czy wykrytych przeszkodach. Wi-Fi 8 zapewni im seamless roaming między access pointami oraz deterministyczne opóźnienia niezbędne dla bezpiecznej nawigacji. Podobnie inteligentne narzędzia będą mogły automatycznie raportować swój stan techniczny do systemów MES, umożliwiając predykcyjną konserwację.

Non-Primary Channel Access: wykorzystanie każdego MHz

Jedną z najsprytniejszych funkcji Wi-Fi 8 jest Non-Primary Channel Access (NPCA). Gdy główny kanał jest zajęty przez inną sieć urządzenia Wi-Fi 8 mogą przełączyć się na kanał pomocniczy i kontynuować transmisję. To szczególnie użyteczne w zatłoczonych środowiskach miejskich, gdzie dziesiątki sieci Wi-Fi walczą o to samo spektrum.

NPCA może podwoić przepustowość w scenariuszach wysokiej interferencji, ale wiąże się też z pewnymi kompromisami. Przełączenie na kanał pomocniczy zwiększa rywalizację na tym paśmie, co może obniżyć wydajność innych sieci tam działających.

Co z kompatybilnością wsteczną?

Wi-Fi 8 będzie w pełni kompatybilne wstecz z wszystkimi poprzednimi standardami. Router Wi-Fi 8 bez problemu będzie obsługiwał urządzenia Wi-Fi 6, 6E czy 7, choć oczywiście nie skorzystają one z najnowszych funkcji. To kluczowe dla adopcji nowego standardu - nikt nie będzie musiał wyrzucać swoich obecnych urządzeń.

Warto jednak pamiętać, że pełne korzyści Wi-Fi 8 ujawni się dopiero w homogenicznych sieciach, gdzie wszystkie urządzenia obsługują nowy standard. Multi-AP coordination czy seamless roaming wymaga współpracy całego ekosystemu - od routera przez repeatory po urządzenia końcowe.

REKLAMA

Czy warto czekać na Wi-Fi 8?

Jeśli planujesz zakup routera Wi-Fi w najbliższych miesiącach to Wi-Fi 7 pozostaje świetnym wyborem. Standard jest już dojrzały, produkty są dostępne, a korzyści w porównaniu do Wi-Fi 6 są odczuwalne natychmiast. Wi-Fi 8 przyniesie największe korzyści w specyficznych scenariuszach: gęstych sieciach mesh, zastosowaniach przemysłowych czy domach z dziesiątkami urządzeń IoT.

Dla typowego użytkownika domowego różnica między Wi-Fi 7 a Wi-Fi 8 może być mniej spektakularna niż między Wi-Fi 6 a Wi-Fi 7. To nie znaczy, że Wi-Fi 8 jest mało istotne - wręcz przeciwnie. Standard przygotowuje grunt pod kolejną dekadę bezprzewodowej łączności, gdzie liczyć się będzie nie tylko szybkość, ale przede wszystkim niezawodność połączenia w świecie przepełnionym urządzeniami IoT, systemami AI i aplikacjami wymagającymi ultraniskich opóźnień. Wi-Fi 8 to ewolucja, nie rewolucja. Ale czasem właśnie ewolucja jest tym, czego potrzebujemy najbardziej.

REKLAMA

Maciej Gajewski 16.08.2025 07:11

Ładowanie...