Obcy wcale nie potrzebują wody do życia. Nowa teoria obala nasze wyobrażenia

W poszukiwaniu życia poza Układem Słonecznym naukowcy od dziesięcioleci koncentrują się na planetach, gdzie potencjalnie może występować woda. Zespół badaczy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) sugeruje jednak, że to nie woda sama w sobie jest kluczowa, ale obecność jakiejkolwiek stabilnej cieczy, która może umożliwiać podstawowe procesy biochemiczne.

Wenus jako punkt wyjścia do nowego myślenia

W centrum zainteresowania naukowców znalazły się ciecze jonowe, czyli specyficzne substancje składające się z dodatnio i ujemnie naładowanych cząstek, które w odpowiednich warunkach mogą pozostawać w stanie ciekłym. W odróżnieniu od wody wykazują one wysoką odporność na parowanie, stabilność w ekstremalnych temperaturach i mogą powstawać w warunkach obecnych na gorących, skalistych planetach.

Pierwotnie badacze prowadzili eksperymenty mające na celu zbadanie możliwości występowania życia w toksycznych warunkach atmosferycznych Wenus, gdzie dominującym składnikiem chmur jest kwas siarkowy. Podczas prób ekstrakcji związków organicznych z tego środowiska zauważyli, że po każdej reakcji na powierzchni pozostawała trwała warstwa cieczy. Zaintrygowani tym zjawiskiem, postanowili zbadać je dokładniej.

Zespół kierowany przez Rachanę Agrawal przeprowadził reakcje między organicznymi związkami azotu a kwasem siarkowym na bazalcie, powszechnie występującej skale wulkanicznej. Eksperymenty przeprowadzono w warunkach przypominających panujące na Wenus: wysokich temperaturach sięgających 180°C i niskim ciśnieniu atmosferycznym. W każdej próbie powstawały stabilne ciecze jonowe, odporne na odparowanie i rozkład chemiczny.

To może być krok w stronę nowego paradygmatu

To odkrycie może radykalnie rozszerzyć definicję strefy zamieszkiwalnej. Dotąd ograniczana ona była do obszarów wokół gwiazd, gdzie woda może istnieć w stanie ciekłym. W świetle nowych ustaleń potencjalnie zamieszkiwalne mogą być także planety, które do tej pory były wykluczane z analiz – zbyt gorące, pozbawione atmosfery lub znajdujące się poza tradycyjną zieloną strefą.

Jak zaznacza Agrawal, koncepcja życia opartego na cieczach innych niż woda pozwala oderwać się od ziemskocentrycznego podejścia i otwiera nowe ścieżki badawcze w astrobiologii. O ile woda nadal pozostaje podstawą życia na naszej planecie, o tyle w skali kosmicznej może okazać się tylko jedną z wielu możliwych dróg.

Marcin Kusz 17.08.2025 07:45

