REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Tech

Kosmici czy kometa? Zagadkowy obiekt pędzi w stronę Słońca

Obiekt o nazwie 3I/ATLAS pędzi w naszym kierunku, a dyskusja na temat jego pochodzenia nabiera tempa.

Bogdan Stech
Kosmici czy kometa? Zagadkowy obiekt pędzi w stronę Słońca
REKLAMA

Od kilku tygodni astronomowie bacznie przyglądają się dziwnemu gościowi z głębokiej przestrzeni kosmicznej. Obiekt o nazwie 3I/ATLAS pędzi w stronę wnętrza Układu Słonecznego z prędkością ponad 68 km/s.

Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z kolejnym międzygwiezdnym przybyszem, czyli obiektem, który nie powstał w naszym systemie planetarnym, lecz przybył z innego miejsca w Galaktyce. Większość badaczy skłania się ku teorii, że to międzygwiezdna kometa. Ale nie wszyscy są przekonani. I tu pojawia się dobrze znane nazwisko.

REKLAMA

Avi Loeb, astrofizyk z Uniwersytetu Harvarda, znany z kontrowersyjnych teorii o pozaziemskim pochodzeniu obiektów takich jak ‘Oumuamua, nie wyklucza, że 3I/ATLAS może być czymś więcej niż tylko "kolejną dziwną skałą". O jego podejrzeniach, że nowa kometa może być statkiem obcych już pisaliśmy w tekście: Profesor Harvardu ostrzega: coś przyleciało i może mieć złe intencje.

W swoim najnowszym wpisie na blogu Loeb zaznacza teraz, że choć najbardziej prawdopodobne jest naturalne pochodzenie obiektu, to jednak zebrane dane nie pozwalają na całkowite wykluczenie bardziej egzotycznych hipotez. I jak sam pisze, warto pozostawić umysł otwarty.

Co go tak niepokoi? Po pierwsze, brak klasycznego ogona. Komety, zwłaszcza te wchodzące w wewnętrzne rejony Układu Słonecznego, zwykle wytwarzają widowiskowy warkocz złożony z pyłu i gazów uwalnianych pod wpływem promieniowania słonecznego.

W przypadku 3I/ATLAS tego efektu nie zaobserwowano, mimo że obiekt wykazuje wyraźną aktywność pyłową. Co więcej, kolory rejestrowane przez teleskopy stają się coraz bardziej czerwone, co może oznaczać zmiany w składzie powierzchni. Naukowcy próbują tłumaczyć ten brak ogona niekorzystną geometrią obserwacji i niską produkcją pyłu. Ale to tylko hipoteza.

Więcej na Spider's Web:

Dziwny ruch, dziwna trajektoria, dziwny rozmiar

Loeb podkreśla również niezwykłość trajektorii 3I/ATLAS. Według jego obliczeń obiekt przelatuje zadziwiająco blisko trzech planet: Jowisza, Marsa i Wenus. To bardzo rzadki układ, trudny do wyjaśnienia czysto przypadkowym lotem.

Jakby tego było mało, rozmiar obiektu jest imponujący, około 20 km średnicy. To czyni go nie tylko największym znanym obiektem międzygwiezdnym, jaki odwiedził nasz Układ Słoneczny, ale również wyjątkowo rzadkim, zdaniem Loeba podobne wizyty mogą się zdarzać raz na 10 tysięcy lat.

Co ciekawe, dane z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a pokazały, że obiekt otacza rozmyta chmura pyłu, ale emisja znajduje się przed nim, a nie za nim, jak byłoby w przypadku klasycznej komety. To zachowanie bardziej przypomina sztuczne urządzenie poruszające się w kierunku Słońca niż pasywny kawałek lodu i skały.

Czy 3I/ATLAS to technologia obcej cywilizacji?

Aby lepiej klasyfikować obiekty takie jak 3I/ATLAS, Loeb wraz ze współpracownikami stworzył tzw. Loeb Scale, dziesięciostopniową skalę oceniającą prawdopodobieństwo, że dany obiekt ma sztuczne, pozaziemskie pochodzenie. „1” oznacza coś całkowicie naturalnego, „10” potwierdzoną technologię obcej cywilizacji.

Skalę opracowano z myślą o ocenie takich czynników jak nietypowe trajektorie, spektrum chemiczne, kształt czy anomalie w emisji ciepła.

Ile punktów na skali Loeba dostaje 3I/ATLAS? W tym momencie sześć. To znacznie więcej niż typowy obiekt kometarny czy asteroid. Choć nie jest to bezpośredni dowód na obecność kosmicznej sondy, oznacza, że istnieją silne przesłanki, by dalej badać ten przypadek.

Nauka nie powinna bać się pytań

Loeb nie twierdzi jednoznacznie, że 3I/ATLAS to sonda obcych. Zamiast tego nawołuje do zdrowej naukowej ciekawości i nieodrzucania nietypowych hipotez tylko dlatego, że „nie pasują do podręcznika”.

Jak podkreśla, nauka polega na zadawaniu nawet najdziwniejszych pytań i skrupulatnym zbieraniu danych. Dopiero gdy mamy pełny obraz, możemy formułować wnioski. Jeśli za wcześnie odrzucimy możliwość, że patrzymy na coś nienaturalnego, być może przegapimy moment, gdy ktoś lub coś rzeczywiście zapuka do naszych drzwi z głębi galaktyki.

REKLAMA

3I/ATLAS wciąż zbliża się do Słońca, a obserwacje trwają. To, co naukowcy odkryją w nadchodzących tygodniach i miesiącach, może znacząco zmienić nasze rozumienie tego obiektu. A może nawet naszej pozycji we Wszechświecie. Jak pisze sam Loeb: „Spotkania z obiektami spoza Układu Słonecznego to astronomiczny odpowiednik randki w ciemno. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy”.

Warto więc śledzić rozwój wydarzeń. Bo nawet jeśli 3I/ATLAS okaże się tylko dziwaczną, czerwoną kometą z innej gwiazdy, to już dziś zmusza nas do tego, by spojrzeć na niebo z nową dozą ciekawości – i odrobiny niepokoju.

REKLAMA
Bogdan Stech
07.08.2025 10:02
Tagi: KometyObce cywilizacjeŻycie pozaziemskie
Najnowsze
10:02
Kosmici czy kometa? Zagadkowy obiekt pędzi w stronę Słońca
Aktualizacja: 2025-08-07T10:02:06+02:00
9:49
Złożył i rozłożył Z Folda 7 200 tys. razy. Co się stało potem?
Aktualizacja: 2025-08-07T09:49:51+02:00
9:01
Sprawdzili teren pod pierwszą polską elektrownię jądrową. 22 km odwiertów
Aktualizacja: 2025-08-07T09:01:29+02:00
8:25
Samsung po cichu wypuścił nowe słuchawki. Znamy cenę Galaxy Buds3 FE
Aktualizacja: 2025-08-07T08:25:31+02:00
7:59
Ważna zmiana w lubianych przez Polaków smartfonach. Może ci się nie spodobać
Aktualizacja: 2025-08-07T07:59:39+02:00
7:36
Szef Apple'a na kolanach u Trumpa. Było złoto, wazelina i dolary
Aktualizacja: 2025-08-07T07:36:11+02:00
7:00
Umieszczą reaktor jądrowy na Księżycu. Ruszył szalony wyścig po kosmiczne skarby
Aktualizacja: 2025-08-07T07:00:00+02:00
6:22
Spektakularne zderzenie galaktyk. Zdjęcie pokazuje kosmiczną katastrofę
Aktualizacja: 2025-08-07T06:22:00+02:00
6:16
Ryby w Odrze masowo padają. Użyją technologii, by je ratować
Aktualizacja: 2025-08-07T06:16:00+02:00
6:14
Ziemia przyspiesza i nikt nie wie dlaczego. Możemy mieć przez to problem z GPS
Aktualizacja: 2025-08-07T06:14:00+02:00
6:11
Dziś trudno nawet wyjść ze sklepu. Zakupy w 2025 r. to jakiś koszmar
Aktualizacja: 2025-08-07T06:11:00+02:00
6:00
Programowanie nie umiera. Eksperci mówią, jakie kompetencje będą potrzebne
Aktualizacja: 2025-08-07T06:00:00+02:00
21:13
Nowa funkcja w laptopach Apple'a. Ucieszą się podróżujący
Aktualizacja: 2025-08-06T21:13:07+02:00
20:05
Wiemy, kiedy zadebiutuje Samsung Galaxy S25 FE. Jest data
Aktualizacja: 2025-08-06T20:05:47+02:00
19:38
Instagram stał się narzędziem do szpiegowania znajomych. Nowa funkcja
Aktualizacja: 2025-08-06T19:38:49+02:00
19:00
Koszulką naładujesz zegarek i słuchawki. Polacy wpadli na genialny pomysł
Aktualizacja: 2025-08-06T19:00:22+02:00
18:20
Telefon wygląda jak milion dolarów. To jeszcze elektronika czy już biżuteria?
Aktualizacja: 2025-08-06T18:20:32+02:00
17:43
Chcą wyłączyć satelity, bo dostarczają niewygodnych informacji. Co za obłęd
Aktualizacja: 2025-08-06T17:43:16+02:00
16:42
Chodziła po mieście z terminalem w ręku. Wyjątkowo bezczelny pomysł na kradzież
Aktualizacja: 2025-08-06T16:42:36+02:00
16:37
iOS zdradził funkcje nowego Apple Watcha. Jedna będzie hitem
Aktualizacja: 2025-08-06T16:37:13+02:00
16:00
Apple włoży ekran z iPada do iPhone'a. Skorzystasz na tym
Aktualizacja: 2025-08-06T16:00:11+02:00
15:45
Fałszywy listonosz zostawia awizo w telefonie. Poczta Polska ostrzega
Aktualizacja: 2025-08-06T15:45:57+02:00
15:39
AMD ma odpowiedź na GeForce RTX 5060. Mówią, że jest świetna
Aktualizacja: 2025-08-06T15:39:21+02:00
14:51
Schneider OffGrid - energia dla cyfrowych nomadów, twórców i tych szukających oddechu
Aktualizacja: 2025-08-06T14:51:20+02:00
14:30
Tych funkcji nie miał wcześniej żaden zegarek Garmin. Biegacze będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-06T14:30:44+02:00
14:04
To koniec dla tych smartfonów Samsunga. Aktualizacji już nie dostaniesz
Aktualizacja: 2025-08-06T14:04:55+02:00
13:07
Carrefour przygotuje cię na blackout i wojnę. Otworzył specjalny dział
Aktualizacja: 2025-08-06T13:07:01+02:00
12:41
Microsoft zrobił klapki, które wyglądają jak pulpit z 2001 roku. Kolejka już się ustawia
Aktualizacja: 2025-08-06T12:41:05+02:00
12:08
Komputer czy tablet dla ucznia i studenta - który sprzęt wybrać?
Aktualizacja: 2025-08-06T12:08:45+02:00
12:04
Kraków pyta o fajerwerki. Trzymam kciuki, żeby udało się je pożegnać
Aktualizacja: 2025-08-06T12:04:08+02:00
11:31
"Tej tragedii można było zapobiec". Raport o Titanie szokuje
Aktualizacja: 2025-08-06T11:31:25+02:00
11:02
Nowy chiński niewidzialny myśliwiec. Tajemnicze zdjęcie budzi wiele pytań
Aktualizacja: 2025-08-06T11:02:34+02:00
10:05
Radość Brzoski to moje piekło. Automaty paczkowe zepsuły mój świat
Aktualizacja: 2025-08-06T10:05:23+02:00
9:07
Darmowe zakupy w Żabce co tydzień? Ta promocja to czyste złoto - oto jak odebrać
Aktualizacja: 2025-08-06T09:07:15+02:00
9:00
"Wyrzuć plastik, włącz myślenie". Mobile Vikings chce końca ery plastiku w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-06T09:00:41+02:00
8:35
Premier ma władzę, ale to ChatGPT wydaje opinie. Obywatele są wściekli
Aktualizacja: 2025-08-06T08:35:04+02:00
8:14
Google nauczył się opowiadać bajki dzieciom. Sprawdziłem to
Aktualizacja: 2025-08-06T08:14:00+02:00
7:39
Jak odblokować komputer nie znając hasła? Nie panikuj, jest na to sposób
Aktualizacja: 2025-08-06T07:39:31+02:00
7:00
Po co kupować dwa odkurzacze, jak można mieć jeden. Dreame R20 Ultra AquaCycle - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-06T07:00:00+02:00
6:34
Rosja mogła testować nową broń jądrową. USA podrywa "niuchacza"
Aktualizacja: 2025-08-06T06:34:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA