Czy właśnie odkryliśmy ślady życia pozaziemskiego? "Ponad 99 proc. pewności"

Prof. Madhusudhan określił je jako najsilniejszy jak dotąd dowód na aktywność biologiczną poza Układem Słonecznym. Obecne odkrycie osiąga poziom pewności około 99,7 proc. (trzy sigma), co jest znaczącą poprawą w stosunku do wcześniejszych 68 proc. (jeden sigma), ale wciąż nie wystarcza do jednoznacznego potwierdzenia. Naukowcy dążą do osiągnięcia poziomu pewności 99,99999 proc. (pięć sigma), który uznaje się za próg definitywnego odkrycia naukowego. - Jestem przekonany, że będziemy w stanie zweryfikować ten sygnał w ciągu jednego do dwóch lat – twierdzi profesor Madhusudhan.