Zorza polarna w Polsce. Jest duża szansa na niezwykły pokaz na naszym niebie

I najważniejsze – patrz w kierunku północnym. Zorza nie pojawia się bezpośrednio nad głową, tylko najczęściej nisko nad horyzontem, na północnym niebie.



Czy to będzie noc, którą zapamiętamy na długo? Bardzo możliwe. Karol Wójcicki nie rzuca słów na wiatr – jeśli on mówi, że warto wyjść z domu, to znaczy, że naprawdę warto. Może zamiast Netflixa i scrollowania telefonu, tej nocy spojrzymy w niebo i zobaczymy coś, co do tej pory oglądaliśmy tylko na zdjęciach z Laponii.