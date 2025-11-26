Szukasz tabletu graficznego? To już przestań, bo XPPen przygotował niespodzianki

Ładowanie...

XPPen jest marką działającą na rynku od 20 lat, która jednocześnie jest światowym liderem innowacji w dziedzinie sztuki cyfrowej. Z jej sprzętów korzysta już ponad 1,5 mln osób, które tworzą cyfrową sztukę, ale również stosują tablety graficzne w celach stricte biznesowych i komercyjnych. Urządzenia są stale poprawiane, tak żeby artyści mieli możliwość pracy w środowisku cyfrowym, ale z zachowaniem wszelkich cech twórczości tradycyjnej. Rysiki odwzorowują prawdziwe narzędzia, a duża czułość urządzeń sprawia, że nawet najlżejszy ruch pędzla jest przenoszony do cyfrowego świata. Z okazji Black Friday marka przygotowała szereg promocji na swoje popularne modele. Wybraliśmy najciekawsze.

Na początek coś prostego - Deco 01 V3

To podstawowy tablet graficzny, który nie ma ekranu, bo można go połączyć zarówno z telefonami, jak i komputerami. Jest świetnym sprzętem na rozpoczęcie przygody z rysowaniem. Obszar roboczy ma wymiary 10 x 6,25 cali, a grubość to zaledwie 8 mm. To połączenie kompaktowych rozmiarów z lekkością konstrukcji i wysoką mobilnością. Można go zabrać ze sobą wszędzie, bo wena może przyjść w każdym momencie. Rysik obsługuje do 16 834 poziomów wrażliwości na nacisk, obsługuje 60-stopniowy efekt pochylenia. Dodatkowo umożliwia dodawanie cieniowania do tworzonych treści. Można powiedzieć, że doskonale zastępuje kartkę i ołówek. Nie wymaga baterii ani ładowania.

Obsługę ułatwia 8 konfigurowalnych przycisków do wywoływania szybkich akcji, które można zaprogramować odpowiednio do używanego programu graficznego. A już w samych programach pozwala uwolnić swój potencjał. Za jego pomocą możecie malować, szkicować, rysować i tworzyć to, co podpowiada wam serce.

XP-Pen Deco 01 V3 w promocji kupicie za 229 zł, co oznacza aż 90 zł obniżki w stosunku do regularnej ceny. Występuje w trzech kolorach: czarnym, zielonym i różowym, więc bez problemu dobierzecie go do wystroju wnętrza.

Artist 15.6 ProV2 - przystępny cenowo tablet graficzny z ekranem

Ten tablet graficzny jest wyposażony w 15,4-calowy wyświetlacz, który potrafi wyświetlić 16,7 mln kolorów i imponuje pokryciem palety. Mówimy o wartościach 99 proc. dla sRGB, 96 proc. dla Adobe RGB, 96 proc. Display P3. Jasność to aż 250 cd/mkw, więc nie ma problemu z korzystaniem z niego nawet w pełnym słońcu, a jej poziom można zwiększać lub zmniejszać w zależności od potrzeb. Dodatkowo ekran jest w pełni laminowany i pokryty folią przeciwodblaskową, dzięki czemu rysowania nie jest zakłócone refleksami świetlnymi.

Tablet obsługujemy za pomocą rysika X3 Pro Smart Chip, który rozpoznaje 16 tys. poziomów nacisku i idealnie odwzorowuje uczucie rysowania na papierze. Pomagają w tym filcowe wkłady. Rysik posiada dwa klawisze skrótów i cyfrową gumkę. Dodatkowo do obsługi wykorzystuje się czerwony przycisk wybierania Red Dial i 8 konfigurowalnych przycisków skrótów.

Urządzenie ma składany stojak, który sprawia, że można zmienić kąt położenia tabletu. Waga to zaledwie 1,447 kg, więc jest mobilny i poręczny. Co więcej - dzięki unikalnej konstrukcji wspiera zarówno osoby leworęczne, jak i praworęczne.

Tablet Artist 15.6 ProV2 kupicie za 1199 zł, zamiast 1999 zł.

Artist Pro 16 (Gen 2) - moc i wygląd

Ten tablet postał przy współpracy z Shan Jiang - światowej sławy artystą, ilustratorem oraz projektantem, który współpracował z Apple i Hermes. To dzięki jego wskazówkom powstał tablet, który jest stworzony do wielkich dzieł. Jego atutem jest niesamowity wyświetlacz X-Nature, który zapewnia żywe kolory i wyjątkową szczegółowość. Pracuje w rozdzielczości 2,5 K i zapewnia idealne pokrycie kolorów - 159 proc. sRGB dla obszaru gamutu koloru i 99 proc. sRGB współczynnik pokrycia gamutu koloru. Tak duże wartości pozwalają na doskonałe odwzorowanie kolorów. Ekran ma 16 cali przekątnej i proporcje 16:10, które są wręcz stworzone do przenoszenia wizji artystycznej do świata cyfrowego. Ekran jest w pełni laminowany, brak w nim błędu paralaksy, który mógłby popsuć dzieło. Dodatkowo posiada powierzchnię X-Paper, która imituje papier i wrażenia z rysowania po nim. Co ciekawe - ekran można całkowicie wyłączyć i w efekcie otrzymać klasyczny tablet graficzny.

Rysik z chipem X3 Pro oferuje 16 tysięcy poziomów nacisków pióra i zapewnia precyzyjne i gładkie linie. Wskaźnik szybkości reakcji jest poziomie 90 ms i zapewnia znacznie większą dokładność niż konstrukcje znajdujące się na rynku. Posiada podwójne klawisze ekspresowe oraz cyfrową gumkę. Do obsługi urządzenia można również wykorzystać klawiaturę ekspresową z programowalnymi przyciskami. Z urządzenia można skorzystać w różnych pozycjach za pomocą rozkładanego stojaka, a wygodę na wiele godzin pracy zapewnia podparcie na nadgarstek X-Edge.

Artist Pro 16 (Gen 2) kupicie za 1799 zł, zamiast 2599 zł. To zdecydowanie oferta, obok której trudno przejść obojętnie.

Magic Drawing Pad - tablet dla zaawansowanych

Magic Drawing Pad zawiera kilka rozwiązań, które sprawiają, że rysowanie na tablecie wchodzi na wyższy poziom. Jednym z nich jest wyświetlacz X-Paper, który wykonany jest w technologii wytrawiania AG. Jej zadaniem jest naśladowanie tarcia i oporu wysokiej jakości papieru. Dzięki temu chociaż rysujemy rysikiem po ekranie tabletu, to do naszego mózgu dociera informacja, że mamy pod ręką kartkę papieru. Ułatwia o rysowanie i nadaje większej głębi tworzonym pracom. Wyświetlacz oferuje do 97 proc. pokrycia sRGB i aż 16,77 mln kolorów. Jednocześnie jest przyjazny dla oczu za sprawą redukcji niebieskiego światła. Jego wielkość to 12,2 cala, a proporcje to 3:2, które oferują większą przestrzeń do tworzenia dzieł sztuki.

Tablet obsługujemy za pomocą rysika X3 Pro Slim, który rozpoznaje 16 tys. poziomów nacisku, technologię EMR do dokładnego śledzenia ruchu pióra i obsługę nachylenia pod kątem 60 stopni. Waży zaledwie 10 g i jest delikatny, precyzyjny i smukły. Nie wymaga ani baterii, ani ładowania. Wystarczy wziąć go w ręce i jest gotowy do działania. Ma błyskawiczną reakcję i wysoką precyzję, dzięki czemu nawet najlżejsze pociągnięcia pędzla będą doskonale odwzorowane na ekranie. Posiada dwa programowalne klawisze skrótu.

Tablet ma wbudowaną aplikację Clip Studio Paint z bezpłatnym 3-miesięcznym członkostwem. To narzędzie dla profesjonalistów, dzięki któremu będą w stanie przelać na ekran swoje wizje artystyczne. Tablet ma 6,9 mm grubości i zaledwie 590 g wagi. Jest niesłychanie mobilny, można go zabrać w dowolne miejsce na świecie. Bateria o pojemności 8000 mAh zapewnia energię na cały dzień pracy. Jednocześnie zapewnia wielozadaniowość, bo można na nim nie tylko rysować, ale również słuchać muzyki, przeglądać internet czy oglądać filmy. Może również działać jako dodatkowy ekran dla laptopa.

Magic Drawing Pad kupicie za 1959 zł, czyli aż o 1040 zł taniej, niż wynosi cena regularna.

Artist Pro 24 (Gen 2) 4K - potęga dla mistrzów pędzla

To perła w koronie producenta, która również powstała przy współpracy z Shan Jiang. Posiada 23,8-calowy wyświetlacz Ultravision o rozdzielczości 4K, który oferuje podwójną gęstość pikseli i niesamowitą jakość obrazu. To efekt współpracy z firmą Calman, która zadbała o doskonałą kalibrację kolorów. Każdy ekran graficzny Artist Pro 24 (drugiej generacji) jest rygorystycznie kalibrowany i testowany w przestrzeni stereoskopowej 3D LUT, aby zapewnić dokładność kolorów. Co więcej, każdy wyświetlacz ma swój własny zweryfikowany raport Calmana. Oprogramowanie do kalibracji kolorów XPPen ColorMaster pozwala na szybki tryb kalibracji kolorów dla serii Artist Pro 24 (drugiej generacji) bez skomplikowanych ustawień. Umożliwia użytkownikowi dostosowanie ustawień kolorów w trzech różnych przestrzeniach barw. Korzystając z kolorymetrów, wyświetlacz może zachować spójność kolorów w dowolnym miejscu i czasie.

W efekcie dokładność kolorów osiąga wartość Delta E < 1, czyli spełnia rygorystyczne wymagania kreatywnych ekspertów. Obsługuje 1,07 mld kolorów, co stawia go w absolutnej czołówce rynku i sprawia, że profesjonaliści mogą rozwinąć pełnię swoich możliwości. Urządzenie pozwala na przełączanie pomiędzy trzema przestrzeniami kolorów, tak żeby każdy kolor wyglądał jak prawdziwy. Ekran pokryty jest szkłem z nanostrukturą AG i powłoką antyrefleksyjną, która niweluje efekt odblasków.

Artist Pro 24 (Gen 2) 4K pozwala na używanie dwóch wspomnianych rysików jednocześnie - Zwykłego z chipem X3 Pro oraz wersji Slim. Dzięki temu artyści mogą tworzyć dzieła na niespotykanym dotąd poziomie. Można na nim tworzyć animacje, szkice, projekty graficzne, ilustracje, projektować przemysłowo i tworzyć prace architektoniczne. Co więcej - wydajny układ umożliwia tworzenie projektów 3D.

XPPen Artist Pro 24 (Gen 2) 4K kupicie za 4899 zł, zamiast 5599 zł. Profesjonaliści będą zachwyceni.

Niezależnie od budżetu i możliwości XPPen to dobry wybór

Sprzęty firmy dostosowane są do różnych poziomów umiejętności graficznych i zapotrzebowania oraz do wielkości budżetów. Jedno wiem na pewno - każdy znajdzie coś dla siebie i każdy będzie mógł rozwinąć swoją kreatywność przy użyciu wysokiej klasy tabletów graficznych. Nie czekajcie, bo promocje są ograniczone czasowo, a w podjęciu decyzji pomoże wam niespodzianka - kod rabatowy.

Z kodem XPSP12 otrzymacie dodatkowe 12 proc. rabatu od cen promocyjnych z okazji Black Friday, ale kod jest ważny tylko do 31 grudnia 2025 r., więc nie ma sensu czekać. Kod należy wykorzystać w sklepie XPPen, który jest dostępny pod tym linkiem.

Paweł Grabowski 26.11.2025 09:02

Lokowanie produktu : XPPen

Ładowanie...