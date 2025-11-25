REKLAMA
Nowy iPhone 17 w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje

Z okazji nadchodzącego Black Friday 2025 przygotowaliśmy zestawienie najlepszych promocji na smartfony Apple’a. Jeśli planujesz zakup iPhone'a, to właśnie teraz warto sprawdzić, gdzie można zgarnąć najlepsze okazje.

Albert Żurek
Od premiery tegorocznych iPhone’ów minęły zaledwie dwa miesiące, a mimo tu już trafiają do wyprzedaży. To idealny moment, by złapać najnowsze modele w obniżonych cenach. W naszym zestawieniu \nie zabrakło też starszych modeli Apple'a, które wciąż oferują świetny stosunek ceny do jakości.

Black Friday na Spider’s Web :black_heart: Promocje widać czarno na białym

Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę Black Friday 2025 z najlepszymi promocjami i zestawieniami okazji, które warto zgarnąć. Do tego prowadzimy live bloga z ofertami, gdzie wrzucamy najciekawsze hity sprzedażowe i kody rabatowe.

iPhone 16 - 200 zł taniej

W ramach tegorocznego Black Weeks można trafić na wyprzedaże iPhone’a 16. Podstawowy model z ubiegłego roku w sklepie Media Expert kosztuje teraz 3299 zł zamiast 3499 zł. To wciąż jeden z najtańszych i najbardziej opłacalnych nowoczesny smartfon Apple’a.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
iPhone 16
Media Expert

Mimo że iPhone 17 Air ma 6,1-calowy ekran o odświeżaniu "tylko" 60 Hz, reszta możliwości robi wrażenie. Telefon oferuje wydajny procesor A18, 128 GB pamięci na dane, solidny zestaw aparatów - 48 Mpix główny i 12 Mpix szeroki - oraz nowoczesny wygląd z dynamiczną wyspą. W porównaniu do tegorocznego zwykłego iPhone’a 17 tracimy niewiele, a można sporo zaoszczędzić.

iPhone Air - dzięki promocjom staje się coraz lepszy (-250 zł)

iPhone Air to tegoroczna nowość - cienki model zastąpił dotychczasową linię Plus. Problemem była jednak wysoka cena startowa na poziomie 5299 zł, która szybko spadła do ok. 5050 zł. Dzięki aktualnej promocji jest jeszcze taniej - sprzęt kupimy za ok. 4799 zł. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
x-kom
iPhone Air
x-kom

Oznacza to, że w ciągu dwóch miesięcy telefon staniał aż o 500 zł. To wciąż model z jednym aparatem na przodzie i baterią nieco ustępującą nowszym iPhone’om. Jeśli jednak nie potrzebujecie najlepszego akumulatora i zestawu aparatów, a chcecie ładnie wyglądający i smukły telefon, iPhone Air w tej cenie wciąż jest wart rozważenia.

iPhone 15 za mniej niż 2500 zł (400 zł taniej)

Najtańszym opłacalnym iPhonem dostępnym teraz jest iPhone 15. W internetowym sklepie Empik kosztuje 2455 zł, czyli ok. 400 zł mniej niż w innych sklepach z elektroniką. To dwuletni model, który mimo wszystko nie odbiega znacznie możliwościami od nowszego iPhone’a 16 czy 17.

Screenshot
SPRAWDŹ OFERTĘ
Empik
iPhone 15
Empik

W telefonie znajdziemy nowoczesny ekran z dynamiczną wyspą, choć wciąż z odświeżaniem 60 Hz. Aparat pozostaje bardzo dobry, a wydajność i wsparcie oprogramowania trzymają wysoki poziom. W cenie poniżej 2500 zł warto. 

iPhone 17 Pro za ok. 5250 zł (ponad 400 zł taniej)

Z najnowszych modeli warto zwrócić uwagę na iPhone'a 17 Pro, który podczas trwajacego Black Week można kupić za ok. 450 zł taniej. Domyślna cena to 5799 zł, ale dzięki wyprzedażom można go kupić za około 5250 zł.

Jest afera. iPhone 17 Pro się rysuje
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
iPhone 17 Pro
Allegro

Jeśli chodzi o możliwości iPhone’a 17 Pro, mamy tutaj wszystko co najlepsze - nowy wygląd, ulepszony zestaw aparatów 3x 48 Mpix oraz najlepszy procesor A19 Pro.

iPhone 16 Pro Max - 4999 zł

W promocji dostępny jest też zeszłoroczny iPhone 16 Pro Max w cenie 4999 zł. Model nie jest już oficjalnie sprzedawany, dlatego sklepy wyprzedają go w niższej cenie. Tegoroczny iPhone 17 Pro Max kosztuje 1300 zł więcej - 6299 zł. Co tracimy, decydując się na starszy model?

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
iPhone 16 Pro Max
Allegro

Niewiele. iPhone 16 Pro Max ma starszy design, ale wciąż prezentuje się świetnie. Zestaw aparatów jest nieco mniej zaawansowany, choć jakość zdjęć w obu modelach jest bardzo podobna. Zeszłoroczny najlepszy iPhone wciąż oferuje też bardzo dobry czas pracy na baterii, wydajność za sprawą procesora A18 Pro. Jeśli nie potrzebujecie najnowszych modeli, polecam zaoszczędzić.

Więcej o promocjach z okazji Black Weeks przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
25.11.2025 11:40
Tagi: AppleBlack FridayBlack WeekiPhonepromocjeSmartfony
