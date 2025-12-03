Świąteczne prezenty dla fana Apple'a. Jabłka, które cieszą

Ładowanie...

Urządzenia elektroniczne to jedna z najczęściej wybieranych kategorii przez osoby kupujące upominki swoim bliskim. Jednocześnie wielu z nas chciałoby dostać sprzęt elektroniczny na Mikołajki albo pod choinkę. Masz wśród bliskich osobę, która korzysta ze sprzętów Apple’a lub dopiero chciałaby zacząć? A może sam chcesz sobie zrobić prezent w grudniu? Zebrałem w jednym miejscu sprzęty, które mogę polecić, bo sam z nich korzystałem, a razem tworzą świetny ekosystem.

🎄 Prezentownik XMAS na Spider's Web - Twój przewodnik po idealnych prezentach 🎁

Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę XMAS 2025 pełną świątecznych propozycji i wyjątkowych zestawień prezentowych, które pomogą ci znaleźć idealny pomysł na prezent. Aby jeszcze bardziej ułatwić poszukiwania, przygotowaliśmy także podstrony tematyczne - Dla Niej, Dla Niego, Dla Dziecka, Dla Domu.

Czytaj inne nasze teksty opisujące sprzęty Apple’a:

Pomysł na prezent: iPhone 17 Pro (Max)

iPhone 17 Pro / 17 Pro Max: najlepszy telefon Apple’a w historii - 5499 / 5989 zł

Jeśli cena nie gra roli, a my szukamy jak najmocniejszego telefonu robiącego najlepsze możliwe zdjęcia, to wybór jest prosty. Mamy do wyboru dwa urządzenia, które różnią się jedynie gabarytami, a są nimi iPhone 17 Pro (6,3”) oraz iPhone 17 Pro Max (6,9”). W obu zamontowano ogromne akumulatory oraz najszybszy procesor mobilny Apple’a w historii z nowym systemem chłodzenia, a te smartfony zawstydzają pod względem wydajności masę komputerów. Na pokładzie jest też aparat główny robiący zdjęcia o wielkości 48 Mpix każdym z trzech obiektywów. Umieszczono w nowym płaskowyżu aparatu.

Czytaj też: iPhone 17 Pro (Max) po miesiącu - recenzja. Duży może dłużej, dużo dłużej

Pomysł na prezent: iPhone 17

iPhone 17: najbardziej opłacalny smartfon Apple’a od lat - 3999 zł

Jeśli chcesz sprezentować bliskiej osobie smartfon z iOS-em, to iPhone 17 jest najrozsądniejszym wyborem. W tym roku bazowy telefon firmy z Cupertino dostał ekran OLED odświeżany z częstotliwością do 120 Hz, czyli z identyczną jak w przypadku (znacznie!) droższych modeli. Do tego na pokładzie mamy topowe podzespoły, w tym moduły łączności oraz procesor o niemal takiej samej wydajności, co w iPhone’ach 17 Pro i 17 Pro Max. Do tego dochodzą dwa obiektywy 48 Mpix w aparacie głównym, a obudowa ma klasyczną konstrukcję z wyspą aparatu, a nie nowym płaskowyżem.

Czytaj też: Recenzja iPhone 17 po miesiącu. W końcu „tanio” i dobrze

SPRAWDŹ OFERTĘ iPhone 17 Media Expert

Pomysł na prezent: iPhone Air

iPhone Air: najciekawszy telefon Apple’a spoza głównego nurtu - 4345,95 zł

Czwarty z nowych telefonów Apple’a jest jednocześnie najciekawszym. Jego obudowa ma jedynie 5,6 mm grubości, a do tego waży najmniej ze wszystkich telefonów sprzedawanych przez firmę z Cupertino. Wyposażono go przy tym w 6,5-calowy wyświetlacz, więc pod tym względem plasuje się pomiędzy iPhone’ami 17 i 17 Pro, a iPhone’em 17 Pro Max. Pod względem specyfikacji jest przy tym pod pewnymi względami lepszy od tańszego bazowego modelu (przede wszystkim procesor i wydajność), a pod pewnymi - słabszy (np. tylko jeden obiektyw na pleckach, brak głośników stereo). Jeśli szukacie jednak prezentu, który będzie faktycznie wyjątkowy, a kluczowe są gabaryty, a nie sucha specyfikacja, to iPhone Air będzie z pewnością świetnym wyborem.

Czytaj też: iPhone Air na urlopie mnie zaskoczył. Nie tylko negatywnie - recenzja

SPRAWDŹ OFERTĘ iPhone Air Allegro

Pomysł na prezent: Apple AirPods Pro 3

AirPods Pro 3: douszne słuchawki bezprzewodowe z ANC - 1059 zł

Idealnym kompanem dla telefonu Apple’a oraz innych sprzętów rodem z Cupertino są słuchawki bezprzewodowe od tej firmy. Sam postawiłem na model AirPods Pro 3. Nie dość, że od pierwszej generacji początku śmiga w nich redukcja szumów, która jest nieoceniona podczas np. lotów samolotem, to z czasem oprócz trybów Normalny, Kontakt i ANC dostaliśmy Tryb Adaptacyjny, który działa… magicznie. Oprogramowanie samo decyduje, kiedy i jaki dźwięk powinien być wygłuszany (gwar na ulicy, blender itd.), a kiedy podbijany (bo np. ktoś się do nas odezwał lub zadzwonił dzwonek do drzwi). Do tego można włączyć automatyczne dostosowanie poziomu głośności odtwarzanych materiałów. Wisienkami na torcie są oczywiście płynne przełączanie źródła dźwięku pomiędzy różnymi sprzętami Apple’a oraz nawet funkcja aparatu słuchowego. W nowym modelu dodano też końcówki z pianką.

Czytaj też: AirPods Pro 3 są już w moich uszach. Zmierzyłem sobie tętno słuchawkami

SPRAWDŹ OFERTĘ AirPods Pro 3 Media Markt

Pomysł na prezent: Apple Watch

Apple Watch: inteligentny zegarek - od 1069 do 3799 zł

W ofercie Apple’a są obecnie trzy zegarki, a które różnią się ceną oraz możliwościami, a niektóre dostępne są w kilku rozmiarach. W zasadzie każdy z nich będzie dobrym wyborem - w zależności od naszego budżetu oraz tego, kogo chcemy tym gadżetem obdarować. Apple Watch SE 3 to model budżetowy, który w najnowszej edycji otrzymał masę usprawnień zarezerwowanych dla topowych modeli. Do tego w ofercie mamy Apple Watch Series 11, który ma kilka dodatkowych bajerów oraz nieco nowocześniejszą obudowę. Perła w koronie jest z kolei Apple Watch Ultra 3, ale w tym przypadku mamy do czynienia z ogromnym zegarkiem sportowym, który ze względu na gabaryty nie każdemu przypadnie do gustu.

Czytaj też: Apple Watch w 2025. Który model wybrać: Series, SE czy Ultra?

Pomysł na prezent: iPad Pro (2025)

iPad Pro (2025) z Apple M5: tablet zamiast komputera - 4728 zł

Nie ma wątpliwości, że iPad jest król tabletów, tak jak lew jest król dżungli. Modelem, który będzie świetnym wyborem na prezent, jest iPad Pro z 11-calowym wyświetlaczem i procesorem Apple M5. A dlaczego nie ten większy? Ze względu na gabaryty obudowy, które w 13-calowym modelu są zbyt duże, by wygodnie trzymać urządzenie jedną ręką podczas przeglądania sieci, czytania komiksów itp. Po podłączeniu klawiatury z gładzikiem takiej jak Magic Keyboard do tabletów w wielu zadaniach z powodzeniem zastąpi laptopa, a do tego można dokupić do niego rysik Apple Pencil Pro. Te akcesoria będą z kolei świetnymi prezentami same w sobie, jeśli kupujemy je dla kogoś, kto tablet Apple’a już ma.

Czytaj też: iPad Pro (2025) z Apple M5 - recenzja. Zawstydza laptopy

Pomysł na prezent: Apple MacBook Air

MacBook Air 13” (2025) z Apple M4: tani i lekki laptop - 4 203,98 zł

Jeśli poszukujecie laptopa od Apple’a dla bliskiej osoby, która nie będzie wykorzystywać go do pracy przy skomplikowanych projektach multimedialnych, to MacBook Air będzie najlepszym wyborem. Apple M4 to bardzo szybki procesor, a do tego mamy tutaj akumulator wystarczający spokojnie na cały dzień pracy z dala od gniazdka (i to bez utraty mocy obliczeniowej). Podzespoły zostały zamknięte w bardzo smukłej, eleganckiej obudowie.

Pomysł na prezent: Apple Mac mini

Mac mini + Apple Studio Display = zestaw idealny - 2649 zł / 6897,99 zł + 8290 zł

Wiele osób kupując komputer, wybiera laptopa, ale sam zdecydowałem się na komputer stacjonarny - poza domem wystarcza mi w końcu wspomniany tablet. Modelem, na który się zdecydowałem, jest Mac mini, który ze względu na brak wbudowanego ekranu jest wyraźnie tańszy niż laptopy o podobnej specyfikacji. Obecnie mam u siebie wersję z chipem Apple M4 Pro, która sprawdza się nie tylko w zastosowaniach biurowych, ale też przy pracy z multimediami. Oczywiście do pracy biurowej można wybrać tańszy model wyposażony w bazowy chip Apple M4.

Do komputera stacjonarnego potrzeba też akcesoriów, w tym monitora. Tutaj mogę polecić Apple Studio Display, który ma fenomenalną matrycę o rozdzielczości 5K i tak w zasadzie nie ma żadnej konkurencji, jeśli chodzi o ekrany podpinane do komputera z macOS. Ma wbudowane głośniki, kamerkę Center Stage, wybudza i gasi się błyskawicznie oraz łączy z komputerem poprzez USB-C. Zestaw warto uzupełnić o peryferia, w tym klawiaturę Magic Keyboard oraz myszkę Magic Mouse. One z kolei też będą świetnymi prezentami dla osób, które stacjonarny komputer Apple’a już mają!

Czytaj też:

Pomysł na prezent: Apple TV 4K

Apple TV 4K: zamień każdy telewizor w szybkie Smart TV - 799 zł

Kolejnym z produktów Apple’a w zestawieniu jest set-top box o nazwie Apple TV. Chociaż mam telewizor marki Samsung, który ma całkiem niezły system Smart TV z opcją strumieniowania na niego treści poprzez AirPlay, to i tak korzystam z przystawki firmy z Cupertino. Aplikacje pisane z myślą o systemie operacyjnym tvOS działają w większości przypadków lepiej i szybciej niż te na inne systemy operacyjne, a do tego platforma oferuje wiele unikalnych funkcji. Po uruchomieniu odtwarzania na Apple TV mogę w dodatku wziąć do ręki telefon i przerobić go na wirtualnego pilota bezpośrednio z Centrum Powiadomień.

Po fizycznego pilota i iPhone’a nie trzeba jednak nawet sięgać, gdyż informacje o aktualnie odtwarzanym wideo pojawiają się od razu na zegarku Apple Watch, z opcją pauzowania i wznawiania odtwarzania z nadgarstka. Do tego w prosty sposób można podpiąć do set-top boksa AirPodsy (i to nawet dwa komplety - gdy para chce oglądać film lub serial bez przeszkadzania innym domownikom), które działają tak, że ma się cały czas wrażenie, jakby dźwięk dobiegał z ekranu. Takie integracje ekosystemu produktów to naprawdę mocna strona Apple’a, a do tego Apple TV może być hubem Smart Home.

Czytaj też: Apple TV jako osobne urządzenie nadal ma sens. Znam 7 powodów, by je kupić

SPRAWDŹ OFERTĘ Apple TV 4K Allegro

Pomysł na prezent: Apple AirTag

AirTag: lokalizator - 112,49 zł

Lokalizatory od Apple’a to również świetne i niezwykle sprytne urządzenia spięte siecią Znajdź, które pozwalają namierzyć zgubione lub skradzione przedmioty - oczywiście jeśli do nich uprzednio AirTaga jakoś sprytnie przytwierdzimy. Sam kupiłem do domu już kilka sztuk (można je kupić od razu czteropaku, wtedy są tańsze). Na szczęście jeszcze ani razu nie musieliśmy z funkcji namierzania korzystać, ale dzięki nim nieco mniej się boimy wraz z domownikami o nasze rowery, hulajnogi elektryczne, torebki i plecaki.

Czytaj też: Znajdź niczym SONAR u Batmana. iPhone'y obcych ludzi pomogą namierzyć zgubiony lub skradziony sprzęt Apple’a

Piotr Grabiec 03.12.2025 10:39

