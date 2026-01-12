REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

UOKiK łapie dwa znane sklepy online na kręceniu rabatów. Tak manipulują

Rabaty, które na ekranie wyglądały jak złoty interes, w rzeczywistości mogły być zwykłą podwyżką opakowaną w zgrabny marketing. UOKiK zakończył postępowania wobec dwóch dużych platform zakupowych, uznając, że obie nie informowały klientów w uczciwy sposób o promocjach.

Marcin Kusz
Myślałeś, że oszczędzasz w sieci? UOKiK mówi: niekoniecznie
REKLAMA

Z punktu widzenia konsumenta sprawa jest prosta: jeśli widzi komunikat o obniżce, ma prawo wiedzieć, od jakiej realnej ceny liczony jest rabat. Od 2023 r. w Polsce obowiązuje zasada, że przy promocji trzeba pokazać najniższą cenę z 30 dni przed jej ogłoszeniem. To właśnie ona jest punktem odniesienia dla zniżki.

Kontrola UOKiK wykazała, że na platformach Zalando i Temu ta zasada była nagminnie łamana lub obchodzona. Kupujący widzieli procenty i czerwone ceny, ale często nie dostawali kluczowej informacji: ile ten produkt faktycznie kosztował wcześniej i czy okazja w ogóle istnieje. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreśla, że to naruszenie podstawowego obowiązku wobec klientów. Skutkiem są dwie decyzje, w których na Zalando nałożono karę blisko 31 mln zł, a na Temu prawie 6 mln zł.

REKLAMA
Fot. UOKiK

Jak Zalando pompowało atrakcyjność obniżek?

W przypadku Zalando urząd wytyka kilka problemów. Po pierwsze – przez wiele miesięcy po wejściu w życie nowych przepisów w polskiej wersji serwisu po prostu nie pokazywano najniższej ceny z 30 dni przed obniżką. Informacji brakowało zarówno na kartach produktów, jak i w reklamach kierujących z zewnętrznych stron.

Gdy platforma wreszcie zaczęła wyświetlać wymagany komunikat, nie oznaczało to, że wszystko wróciło do normy. UOKiK odnotował powtarzające się sytuacje, w których najniższa cena z 30 dni była sztucznie zawyżana, mimo że aktualna cena sprzedaży pozostawała taka sama. Na papierze rabat rósł, choć produkt wczoraj i dziś kosztował tyle samo.

Inny problem dotyczył sposobu liczenia zniżki. Zamiast odnosić obniżkę do ustawowo wymaganej najniższej ceny z 30 dni, Zalando chętnie pokazywało rabat względem ceny regularnej czy początkowej. Dla użytkownika wyglądało to jak większa korzyść, choć faktycznie proporcje były mniej imponujące.

UOKiK przywołuje skargi konsumentów, którzy zauważali, że ten sam towar jednego dnia był oferowany jako promocja, podczas gdy dzień wcześniej kosztował identycznie – tylko bez wielkich komunikatów o obniżce.

Temu też pod lupą. Bałagan w cenach i najniższej z 30 dni

Platforma Temu, obsługiwana w Europie przez spółkę z siedzibą w Dublinie, miała kłopot nie tylko z przestrzeganiem prawa, ale też ze spójnością informacji w różnych częściach serwisu.

Analiza UOKiK wykazała, że informacja o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką raz się pojawiała, raz znikała. Klient, który oglądał ofertę na liście produktów, mógł zobaczyć inne dane niż ten, który wszedł na kartę konkretnego towaru. W niektórych przypadkach informacja o najniższej cenie była przypisana wyłącznie do jednego rozmiaru czy wariantu kolorystycznego, choć promocja obejmowała cały produkt.

Dodatkowo urząd zidentyfikował błędy w samych wartościach. Zdarzało się, że zmieniała się cena sprzedaży, ale najniższa cena z 30 dni była podawana w niewłaściwej wysokości. Były też sytuacje odwrotne: cena się nie zmieniała, a widoczna dla klienta najniższa z 30 dni wędrowała z dnia na dzień, tworząc wrażenie coraz lepszej okazji.

Pod presją postępowania Temu poprawiło sposób prezentowania promocji i zrezygnowało z najbardziej problematycznych praktyk. To jednak nie uchroniło platformy przed karą blisko 6 mln zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

UOKiK nie kończy na Zalando i Temu. Na liście kolejne marki

Decyzje w sprawie Zalando i Temu nie są jedynymi działaniami UOKiK-u w tym obszarze. Urząd przygląda się temu, jak sklepy – zarówno internetowe, jak i stacjonarne – oznaczają promocje i obliczają obniżki.

Prowadzonych jest obecnie kilka kolejnych postępowań, w których zarzuty usłyszały już m.in. znane sieci handlowe i platformy zakupowe. Równolegle UOKiK wysyła do firm tzw. miękkie wystąpienia, w których przypomina, jak prawidłowo informować o promocjach i najniższej cenie z 30 dni przed obniżką.
Złote napisy mega rabat i czerwone etykiety nie wystarczą.

Przeczytaj także:

Jeśli za marketingowym hasłem nie stoi prawdziwa obniżka, przedsiębiorcy muszą liczyć się nie tylko z utratą zaufania klientów, ale też z bardzo konkretnymi sankcjami finansowymi. Jeśli platformy chcą, by konsumenci im ufali, muszą przestać traktować prawo o promocjach jak przeszkodę i zacząć je traktować jak element uczciwej gry rynkowej.

REKLAMA

*Źródło grafiki wprowadzającej: Frank Lv, Pexels; Canva; własne

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
12.01.2026 19:45
Tagi: karapromocjeUOKiKUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Najnowsze
19:32
Microsoft i Amazon: tak, Trump chciał od nas łapówki
Aktualizacja: 2026-01-12T19:32:29+01:00
19:24
Honor Magic 8 Lite - test. Wyrzuć ładowarkę, jest niepotrzebna
Aktualizacja: 2026-01-12T19:24:18+01:00
18:49
Dolby Vision 2 w OLED TV - kto pierwszy? O dziwo nie Samsung i LG
Aktualizacja: 2026-01-12T18:49:39+01:00
18:15
Spotify i Netflix czują oddech Apple'a. Twórcy iPhone'a wyszarpują rynek
Aktualizacja: 2026-01-12T18:15:56+01:00
17:49
Apple wybrał mózg nowej Siri. Ale kapitulacja przed rywalem
Aktualizacja: 2026-01-12T17:49:27+01:00
17:12
Samsung: telewizory podrożeją, też te już w sklepach. Mamy winnego
Aktualizacja: 2026-01-12T17:12:39+01:00
17:01
Galaxy S26 ma świetną nowość w ekranie. Chcę to w każdym smartfonie
Aktualizacja: 2026-01-12T17:01:48+01:00
16:08
Honor Magic 8 Pro - test. Uderzenie we flagowce
Aktualizacja: 2026-01-12T16:08:15+01:00
15:33
Znamy ulubiony kanał TV Polaków. Naród kocha telewizję i prawicę
Aktualizacja: 2026-01-12T15:33:11+01:00
15:19
Butelki z piwem wymkną się kaucji. Piwosze dostali też wielkie ułatwienie
Aktualizacja: 2026-01-12T15:19:01+01:00
15:04
Nie chodzimy do kina, chodzimy do IMAX. Sieć ma na nas sposób
Aktualizacja: 2026-01-12T15:04:31+01:00
14:43
USA daje wizy na podstawie liczby followersów. To niestety nie żart
Aktualizacja: 2026-01-12T14:43:08+01:00
13:38
Polskie lotnisko kupuje wyczekiwany sprzęt. Teraz to będzie można latać
Aktualizacja: 2026-01-12T13:38:42+01:00
12:42
Plus ma pakiet dla narciarzy. Bierzesz i nie przejmujesz się internetem
Aktualizacja: 2026-01-12T12:42:47+01:00
12:10
Fabryka w kosmosie właśnie ruszyła. Trudno uwierzyć, że to zrobili
Aktualizacja: 2026-01-12T12:10:45+01:00
11:41
Maszyna skraca setki lat do sekund. "Przesunęli granice fizyki"
Aktualizacja: 2026-01-12T11:41:31+01:00
10:56
Najlepszy VPN w 2026 r. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2026-01-12T10:56:53+01:00
10:50
Chcą półek na koszach na śmieci. Genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-01-12T10:50:53+01:00
9:46
Natychmiast przestańcie narzekać na AI. "Robicie szkody rynkowi"
Aktualizacja: 2026-01-12T09:46:31+01:00
8:50
Samoloty przegrywają z zimą. Apokalipsa na polskich lotniskach
Aktualizacja: 2026-01-12T08:50:07+01:00
8:17
5G w Polsce: gdzie działa szybki internet? Mapa zasięgu Plus, Orange, Play i T-Mobile
Aktualizacja: 2026-01-12T08:17:41+01:00
8:14
Mapa zasięgu Plus 5G. Oto gdzie mamy szybki internet
Aktualizacja: 2026-01-12T08:14:20+01:00
8:11
Instagram bombardował cię e-mailami? Teraz mówi, co się stało
Aktualizacja: 2026-01-12T08:11:09+01:00
8:06
Play 5G - mapa zasięgu. Gdzie mamy szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-12T08:06:52+01:00
6:42
5G w Polsce szybkie jak światłowód. Coś niesamowitego
Aktualizacja: 2026-01-12T06:42:07+01:00
6:38
Robot sprzątający dla Dartha Vadera. 3i S10 Ultra wygląda jakby pochodził z Gwiazdy Śmierci
Aktualizacja: 2026-01-12T06:38:49+01:00
6:20
Awaryjny powrót z ISS z pomocą Space X. Znamy harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-12T06:20:00+01:00
6:10
Chiny, Rosja i Iran ćwiczą razem na morzu. Coś się szykuje
Aktualizacja: 2026-01-12T06:10:00+01:00
6:00
Pandora ma zrobić to, czego nie potrafi Webb. Mały teleskop z ważną misją
Aktualizacja: 2026-01-12T06:00:00+01:00
16:20
Cierpliwość popłaca. Warto wystawić się na tę nieprzyjemność
Aktualizacja: 2026-01-11T16:20:00+01:00
16:10
Polskie lotnisko jest pośmiewiskiem. Ma to zmienić technologia
Aktualizacja: 2026-01-11T16:10:00+01:00
16:00
Teorie spiskowe wyskakują nawet z lodówki. Może w końcu dojdą do ściany 
Aktualizacja: 2026-01-11T16:00:00+01:00
11:13
Kometa 3I/Atlas to dopiero początek. W naszą stronę lecą dziesiątki takich obiektów
Aktualizacja: 2026-01-11T11:13:37+01:00
7:50
iPhone 17e? Przewidujemy cenę i specyfikację na podstawie iPhone'a 16e
Aktualizacja: 2026-01-11T07:50:00+01:00
7:40
Słoik z powietrzem sprzed 1,4 mld lat. "Ziemia była nie do życia"
Aktualizacja: 2026-01-11T07:40:00+01:00
7:30
Perfidny sposób cyber-oszustów. Zrobią z ciebie wspólnika przestępstwa
Aktualizacja: 2026-01-11T07:30:00+01:00
7:20
Pierwszy załogowy lot na Księżyc w tym roku. Czekaliśmy pół wieku
Aktualizacja: 2026-01-11T07:20:00+01:00
7:10
Apple Watch Ultra ma za dobrą baterię. Potrzebny mi drugi
Aktualizacja: 2026-01-11T07:10:00+01:00
7:00
Ten Garmin ma to, czego zabrakło innym. Dawno się tak nie bawiłem
Aktualizacja: 2026-01-11T07:00:00+01:00
18:53
Teleskop Hubble'a czeka śmierć w ogniu. Padła konkretna data
Aktualizacja: 2026-01-10T18:53:59+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA