REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

UOKiK wziął się za pompy ciepła. Idź po szpadel, wcisnęli nam chłam

UOKiK i służby celne prześwietliły pompy ciepła spoza UE. Wstrzymano setki urządzeń z poważnymi brakami.

Marcin Kusz
Fałszywe etykiety i brak dokumentów. Tak wygląda rynek pomp ciepła
REKLAMA

Boom na pompy ciepła trwa, ale niestety za popytem nie zawsze nadąża jakość. Z najnowszej kontroli przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcję Handlową oraz Krajową Administrację Skarbową wynika, że na 34 sprawdzonych modeli pomp ciepła aż 32 nie spełniały wymogów Unii Europejskiej. To oznacza, że ponad 94 proc. skontrolowanych produktów nie powinno w ogóle trafić do obrotu.

REKLAMA

Nie tylko brak papierów. Problemem są podstawowe wymogi UE

Kontrole dotyczyły pomp ciepła sprowadzanych spoza Unii Europejskiej – m.in. z Chin i Turcji. Urządzenia już na granicy były sprawdzane pod kątem zgodności z przepisami unijnymi. Inspektorzy analizowali m.in. etykiety efektywności energetycznej, karty informacyjne, oznaczenia CE, dokumentację techniczną i deklaracje zgodności. Wnioski są alarmujące.

Aż 32 modele miały co najmniej dwie istotne nieprawidłowości. Najczęstsze błędy to brak kart informacyjnych i deklaracji zgodności z normami UE. W jednym przypadku zakwestionowano wszystkie elementy: brak dokumentacji, nieprawidłowe etykiety i wątpliwe oznaczenia.

Ochrona rynku krajowego przed niezgodnymi produktami to nasz priorytet. Wyniki tegorocznej kontroli pokazują, że skutecznie identyfikujemy i eliminujemy z obrotu produkty, które nie spełniają wymagań unijnych. Jak pokazują dane z tegorocznych działań, nadal wykrywamy niepokojąco wysoki odsetek niezgodności – mówi Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

To nie tylko problem formalny. Brak poprawnej dokumentacji oznacza, że klient nie ma dostępu do podstawowych informacji o produkcie, takich jak zużycie energii, klasa efektywności czy zgodność z normami bezpieczeństwa. Dzięki wspólnej akcji służb 786 pomp ciepła zostało zatrzymanych na granicy. Skala nieprawidłowości przypomina sytuację z ubiegłego roku, ale nadal utrzymuje się wysoki odsetek niezgodnych urządzeń.

W związku z wynikami kontroli UOKiK zapowiedział, że wkrótce do działań dołączy również Instytut Ochrony Środowiska. Celem będzie przetestowanie deklarowanej przez producentów faktycznej efektywności energetycznej. Jeśli dane okażą się zawyżone lub nieprawdziwe, mogą paść kolejne decyzje o wycofaniu sprzętu z rynku.

Przeczytaj także:

Nie chodzi tylko o urządzenia, ale także o umowy i same techniki sprzedaży

Urząd prowadzi również postępowania dotyczące praktyk rynkowych w sektorze OZE. Sprawdzane są umowy sprzedażowe, sposób prezentacji ofert oraz działania marketingowe firm zajmujących się instalacją pomp ciepła. W niektórych przypadkach konsumenci byli namawiani do zakupu pod presją telefoniczną lub dostawali nieuczciwe warunki umów. Urząd zapowiada kontrole także w tym obszarze – od analizy zapisów po oceny reklam.

Eksperci UOKiK przypominają, że pompy ciepła to inwestycja na lata, dlatego jeszcze przed zakupem warto sprawdzić kilka kluczowych elementów:

  • etykieta efektywności energetycznej powinna być zgodna z obowiązującymi wzorami UE;
  • karta informacyjna produktu musi być dostępna na stronie sprzedawcy lub w instrukcji;
  • oznaczenia CE i dane producenta powinny być trwale naniesione na urządzenie.
REKLAMA

Pompy ciepła to przyszłość polskiego ogrzewania, ale przyszłość ta musi być bezpieczna i zgodna z normami. Dzięki działaniom UOKiK i służb celnych setki wadliwych urządzeń nie trafiły do naszych domów. Przed nami kolejne kontrole. Tym razem nie tylko papierów, ale i rzeczywistej wydajności sprzętu.

REKLAMA
Marcin Kusz
24.10.2025 15:26
Tagi: EnergetykaOdnawialne źródła energiiUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Najnowsze
15:00
Świetny Samsung dostał ostatnią aktualizację Androida. Śpij słodko
Aktualizacja: 2025-10-24T15:00:38+02:00
14:46
ChatGPT przejmie komputery jak admin. Te lepsze, z jabłkami
Aktualizacja: 2025-10-24T14:46:32+02:00
14:00
Salon fryzjerski w domu? MOVA pomoże to zrealizować
Aktualizacja: 2025-10-24T14:00:15+02:00
13:45
Siedlce nową twierdzą NATO. Potężna inwestycja w polską obronność
Aktualizacja: 2025-10-24T13:45:07+02:00
12:40
Amazon chce, byś wyłączył myślenie. Zakupy same się zrobią
Aktualizacja: 2025-10-24T12:40:23+02:00
12:03
To już plaga przeglądarek z AI. Gigant właśnie się obudził
Aktualizacja: 2025-10-24T12:03:07+02:00
11:39
Samsung Galaxy S26 z obsuwą. Bardzo nietypowa sytuacja
Aktualizacja: 2025-10-24T11:39:29+02:00
10:56
Niszczą Polską Agencję Kosmiczną. Pojawił się dramatyczny apel
Aktualizacja: 2025-10-24T10:56:56+02:00
10:52
Runął polski dron. Coś jest z nimi nie tak, bo poseł mówi o serii katastrof
Aktualizacja: 2025-10-24T10:52:48+02:00
9:57
Ikea wypuściła wspaniałe łóżko. Nie dla ciebie, dla twojego smartfona
Aktualizacja: 2025-10-24T09:57:45+02:00
9:39
W polskim mieście postawili wehikuł czasu. Możesz z niego dzwonić
Aktualizacja: 2025-10-24T09:39:28+02:00
9:02
e-Doręczenia pokazują, jaką rolę ma Poczta Polska w przyszłości. Będzie to rola kluczowa
Aktualizacja: 2025-10-24T09:02:55+02:00
8:29
Pan Spinacz ma dziecko z Żelką. Pokochasz je
Aktualizacja: 2025-10-24T08:29:28+02:00
8:17
Zrobili elektryczny rower dla stóp. Koniec frajerskiego chodzenia na piechotę
Aktualizacja: 2025-10-24T08:17:35+02:00
7:11
Paint zrobi z ciebie Matejkę. Wystarczą twoje bazgroły
Aktualizacja: 2025-10-24T07:11:23+02:00
7:00
Jak działa JPLAY? Tę polską apkę musi pobrać każdy audiofil
Aktualizacja: 2025-10-24T07:00:00+02:00
6:34
Reddit i Perplexity biorą się za łby. To wojna o przyszłość internetu
Aktualizacja: 2025-10-24T06:34:39+02:00
6:31
Chcą rozświetlić Ziemię lustrami. Zrobią ludziom piekło
Aktualizacja: 2025-10-24T06:31:00+02:00
6:21
Podwójne meteory zachwyciły internet. Prawda nie jest przyjemna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:21:00+02:00
6:11
Polskie wojsko ma nową broń. Groźna i zaskakująco sprytna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:11:00+02:00
21:46
Xbox działa lepiej bez Windowsa. No kto by się spodziewał
Aktualizacja: 2025-10-23T21:46:01+02:00
21:21
Szukasz przeglądarki na telefon? Microsoft ma dziwnie dobry pomysł
Aktualizacja: 2025-10-23T21:21:01+02:00
20:58
Orange podkręca jakość połączeń. Nie powiesz już: "coś przerywa"
Aktualizacja: 2025-10-23T20:58:43+02:00
20:41
Płatności zbliżeniowe łatwiejsze. Koniec machania przy kasie
Aktualizacja: 2025-10-23T20:41:48+02:00
19:57
ChatGPT bardziej rozmowny. Wreszcie coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-10-23T19:57:16+02:00
19:35
Xbox coraz dalej od graczy. Największy błąd Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-23T19:35:11+02:00
19:00
Huawei Pura80 w dwóch wersjach. Bierzesz Ultra czy Pro?
Aktualizacja: 2025-10-23T19:00:09+02:00
18:42
Microsoft zmieni ci Menu Start. Ile razy można?
Aktualizacja: 2025-10-23T18:42:50+02:00
18:13
Już tak nie pogadasz z ChatGPT. Koniec tego dobrego
Aktualizacja: 2025-10-23T18:13:28+02:00
17:17
iPhone jak puderniczka. Gdzieś to już widziałem
Aktualizacja: 2025-10-23T17:17:28+02:00
16:48
Leo Express chce, żebyś nazwał ich pociąg. Odważnie
Aktualizacja: 2025-10-23T16:48:57+02:00
16:23
Polska przyspiesza z dronami. Wróg nawet nie usłyszy
Aktualizacja: 2025-10-23T16:23:20+02:00
15:38
Będziecie latać drożej. Podziękujcie urzędnikom unijnym
Aktualizacja: 2025-10-23T15:38:48+02:00
15:01
Koleo dogadało się z FlixBusem. Koniec żonglowania apkami
Aktualizacja: 2025-10-23T15:01:09+02:00
12:51
Teraz to już naprawdę koniec awizo. Wchodzi nowy obowiązek
Aktualizacja: 2025-10-23T12:51:21+02:00
12:31
Świetna nowość w mObywatelu. Dają darmo płatną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-23T12:31:27+02:00
11:40
Przełomowa zmiana w PKP Intercity. Wreszcie zaplanujesz pociąg jak samolot
Aktualizacja: 2025-10-23T11:40:25+02:00
11:19
Nazywa się Sam Sung i pracował w Apple. Jego życie było koszmarem
Aktualizacja: 2025-10-23T11:19:03+02:00
10:41
Google: "nasz komputer kwantowy będzie użyteczny". Chcielibyśmy w to wierzyć
Aktualizacja: 2025-10-23T10:41:18+02:00
10:04
Pierwszy raz na PGA? Tego miejsca nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-23T10:04:29+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA