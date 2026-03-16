Polski trotyl podbija świat. Musimy drastycznie podkręcić produkcję

Bydgoskie Zakłady Chemiczne Nitro-Chem to prawdziwa perła w koronie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zapotrzebowanie na produkowany tam trotyl bije obecnie wszelkie rekordy, a rodzime linie produkcyjne pracują na najwyższych obrotach, napędzając nie tylko naszą armię, ale i zagraniczne potęgi. Tymczasem jak donisi sereis Defence24, w poniedziałek 16 marca ogłoszono podpisanie umowy o współpracy z Grupą Azoty, która wyniesie możliwości polskiej zbrojeniówki na zupełnie nowy poziom wydajności.

Bez bydgoskiego trotylu polska armia nie mogłaby strzelać

Zakłady wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej stanowią dzisiaj absolutny fundament naszego bezpieczeństwa narodowego. To właśnie dzięki wytwarzanym w Bydgoszczy materiałom wysokoenergetycznym możliwa jest realizacja kluczowych zamówień dla Wojska Polskiego.

Nitro-Chem nie tylko dostarcza sam surowiec, ale stanowi serce szerszego ekosystemu, zasilając inne polskie spółki zbrojeniowe w komponenty niezbędne do produkcji najróżniejszych typów uzbrojenia. Mówimy tu o sprzęcie, bez którego współczesne pole walki po prostu nie istnieje, a jakakolwiek doktryna odstraszania przeciwnika traci rację bytu.

Wystarczy spojrzeć na sprzęt, który na co dzień wykorzystują polscy żołnierze. Bydgoski trotyl (TNT) wypełnia granaty moździerzowe przeznaczone do nowoczesnych systemów Rak, znajduje się w pociskach artyleryjskich stanowiących siłę ognia potężnych armatohaubic Krab oraz K9, a także w specjalistycznych ładunkach saperskich.

Co więcej, materiały te są kluczowe przy produkcji bomb lotniczych podczepianych pod nasze myśliwce F-16. Do tego całego arsenału dochodzą jeszcze niezwykle precyzyjne i skomplikowane procesy związane z elaboracją, czyli napełnianiem materiałami wybuchowymi poszczególnych środków bojowych.

Z perspektywy krajowej, Nitro-Chem jest więc zakładem o znaczeniu krytycznym, gwarantującym ciągłość dostaw amunicji w bardzo niespokojnych czasach.

Amerykanie kupują polski materiał wybuchowy w hurtowych ilościach

O ile pozycja na rynku krajowym jest niezachwiana, to jak podkreśla Defence24, prawdziwą skalę potęgi bydgoskich zakładów widać dopiero w statystykach eksportowych. Polska spółka jest niezwykle cenionym graczem na arenie międzynarodowej, a zdecydowana większość produkowanego nad Wisłą trotylu trafia za granicę.

Głównym odbiorcą są Stany Zjednoczone, które wchłaniają nawet 70 proc. naszej produkcji eksportowej. Lista zagranicznych klientów jest jednak znacznie dłuższa i obejmuje takie państwa jak Hiszpania, Szwecja, Kanada oraz Turcja.

Nitro-Chem podpisał w kwietniu 2025 r. umowę z amerykańską firmą Paramount Enterprises International, odpowiadającą za produkcję amunicji wielkokalibrowej oraz bomb lotniczych. Porozumienie opiewało na dostawę 18 tys. t trotylu, a jego wartość wyniosła astronomiczne 1,2 mld zł. To dobitnie pokazuje, że bydgoska spółka nie jest tylko lokalnym wytwórcą, ale globalnym dostawcą strategicznym, bez którego najwięksi gracze na świecie mieliby ogromne problemy z utrzymaniem własnych łańcuchów dostaw amunicji.

Strategiczna synergia i wejście na wyższy poziom

Skokowy wzrost zapotrzebowania na środki bojowe na całym świecie wymusił na polskim producencie podjęcie błyskawicznych decyzji o rozbudowie. Zaczęto intensywne przygotowania do nowych inwestycji, aktywnie poszukując wsparcia z zewnątrz.

Pierwsze owoce tych działań zobaczyliśmy w lipcu 2025 r., kiedy to zakłady otrzymały ponad 113 mln zł dofinansowania z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Środki te przeznaczono na zakup nowoczesnych linii technologicznych do elaboracji kluczowej z perspektywy nowoczesnego pola walki amunicji wielkokalibrowej 155 mm.

Kolejny, niezwykle ważny krok został postawiony właśnie dzisiaj, w poniedziałek 16 marca. Na terenie bydgoskiego zakładu doszło do podpisania przełomowej umowy z firmą PROZAP S.A., należącą do Grupy Azoty. Dokument dotyczy wykonania projektu zupełnie nowej instalacji do produkcji trotylu.

Jej budowa to bezpośrednia odpowiedź na lawinowo rosnące zamówienia od zagranicznych partnerów oraz strategiczny ruch z punktu widzenia obronności państwa. Nowa inwestycja nie tylko radykalnie zwiększy potencjał produkcyjny, ale także unowocześni infrastrukturę technologiczną przy zachowaniu najbardziej rygorystycznych standardów bezpieczeństwa.

Współpraca z Grupą Azoty ma przy tym wymiar mocno systemowy – dzięki dostawom niezbędnych surowców i półproduktów przez PROZAP S.A., cała operacja zostanie zabezpieczona logistycznie wewnątrz kraju, tworząc samowystarczalny, polski łańcuch wartości w sektorze, który jeszcze nigdy nie był tak istotny.

Bogdan Stech 16.03.2026 16:51

