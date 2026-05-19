Jeden robot ma wizje, drugi uwalnia zapachy. Takie są nowości od eufy

Po debiucie na MWC 2026 w Barcelonie, oba urządzenia trafiają do regularnej sprzedaży w Europie. Producent zrezygnował z rozwiązań opartych na sygnale satelitarnym oraz dodatkowych subskrypcjach na rzecz wbudowanych kamer i czujników wizyjnych.

Na papierze krok ten ma szansę rozwiązać najczęstsze problemy zgłaszane przez użytkowników sprzętu autonomicznego, choć ostateczną weryfikacją będzie praca w zróżnicowanych warunkach domowych i ogrodowych.

Kosiarka eufy C15: wizja zamiast kabli

Tradycyjne kosiarki automatyczne często wymagają żmudnego rozkładania kabli ograniczających lub mozolnego montażu stacji bazowych RTK. Model eufy C15 zmienia to podejście, stawiając na innowacyjną nawigację wizyjną V-FSD.

Zamiast polegać na sygnale GPS, który bywa zawodny w pobliżu wysokich drzew czy budynków, urządzenie analizuje otoczenie za pomocą wbudowanych obiektywów.

Konfiguracja sprzętu sprowadza się do uruchomienia go w dedykowanej aplikacji, co zajmuje zaledwie kilka minut. Kosiarka samodzielnie mapuje teren, eliminując konieczność ręcznego wyznaczania granic.

Co miłe z perspektywy konsumenta, urządzenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat abonamentowych za dostęp do sieci pozycjonowania NRTK.

Oprogramowanie kosiarki oferuje zaawansowane możliwości:

Rozpoznawanie przeszkód: system operacyjny identyfikuje ponad 300 różnych typów obiektów (takich jak porzucone zabawki, węże ogrodowe czy zwierzęta), modyfikując trasę w czasie rzeczywistym.

Cięcie krawędziowe: technologia Ride-on-Edge dba o dokładne przycinanie trawy przy krawędziach, zauważalnie zmniejszając potrzebę ręcznego poprawiania brzegów trawnika podkaszarką.

Zarządzanie strefowe: urządzenie obsługuje ogrody o maksymalnej powierzchni 500 metrów kwadratowych, z możliwością swobodnego dzielenia przestrzeni roboczej na osobne sekcje.

W miejscach pozbawionych zasięgu sieci Wi-Fi można wykorzystać opcjonalny moduł 4G (wyceniony na ponad 400 zł), zawierający dwuletni pakiet danych komórkowych w zestawie. Moduł ten odpowiada również za wbudowaną funkcję antykradzieżową, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo pozostawionego na zewnątrz sprzętu.

Kosiarkę wyposażono w precyzyjny czujnik deszczu, który automatycznie wstrzymuje pracę podczas opadów, wznawiając zadanie dopiero po poprawie warunków atmosferycznych. Cała konstrukcja spełnia rygorystyczną normę wodoszczelności IP66.

Zastosowane w napędzie silniki bezszczotkowe generują hałas na poziomie zaledwie 58 dB, co pozwala na bezproblemowe koszenie w godzinach wieczornych. Do końca maja model C15 dostępny jest w cenie promocyjnej wynoszącej 3236,17 zł, po czym jego regularna cena wzrośnie do 3899 zł.

Odkurzacz Omni S2: moc i aromaterapia

Drugą prezentowaną nowością jest zaawansowany robot sprzątający Omni S2 do wnętrz, który zdążył już zgarnąć wyróżnienie na targach CES 2026. Model ten trafia do segmentu premium - co odzwierciedla jego cena wynosząca 6499 zł.

Omni S2 ma ciekawe wyróżniki:

moduł mopujący generujący siłę nacisku na poziomie 15 N,

potężny system ssący osiągający moc do 30 000 Pa,

system czyszczący, który automatycznie odświeża własne rolki myjące z częstotliwością czterech razy na sekundę,

wbudowany system CleanMind AI, precyzyjnie rozpoznający około 200 rodzajów obiektów, zapobiegając wplątywaniu się kabli w mechanizm odkurzacza.

Robot korzysta z rozbudowanej stacji bazowej UniClean 2.0, która maksymalnie automatyzuje proces utrzymania czystości. Stacja potrafi samodzielnie opróżnić pojemnik na kurz, umyć i wysuszyć mopy oraz uzupełnić wodę w głównym zbiorniku.

Ciekawą nowością jest funkcja wytwarzania roztworu kwasu podchlorawego, pozwalająca na skuteczną redukcję drobnoustrojów bez konieczności stosowania silnych, chemicznych detergentów. Model Omni S2 wyróżnia się również nietypowym dodatkiem - wbudowanym modułem aromaterapii, który uwalnia wybrane zapachy w trakcie sprzątania.

Lokalne wsparcie techniczne

Warto wspomnieć o zapleczu serwisowym. Należąca do firmy Anker marka eufy posiada w Polsce własne, dedykowane centrum naprawcze.

Stanowi to mocny argument przy wyborze droższej elektroniki użytkowej, eliminując konieczność wysyłki urządzeń za granicę.

Klienci mogą korzystać z lokalnej infolinii działającej w dni robocze oraz całodobowego wsparcia mailowego, co gwarantuje sprawne rozwiązywanie ewentualnych problemów technicznych.

Oliwier Nytko 19.05.2026 13:32

