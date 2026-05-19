REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Jeden robot ma wizje, drugi uwalnia zapachy. Takie są nowości od eufy

Roboty eufy C15 i Omni S2 wchodzą na europejski rynek, zapowiadając koniec z kablami ograniczającymi w ogrodzie i ręcznym mopowaniem. I koniec z brzydkim zapachem!

Oliwier Nytko
Jeden robot ma wizje, drugi uwalnia zapachy. Takie są nowości od eufy
REKLAMA

Po debiucie na MWC 2026 w Barcelonie, oba urządzenia trafiają do regularnej sprzedaży w Europie. Producent zrezygnował z rozwiązań opartych na sygnale satelitarnym oraz dodatkowych subskrypcjach na rzecz wbudowanych kamer i czujników wizyjnych. 

Na papierze krok ten ma szansę rozwiązać najczęstsze problemy zgłaszane przez użytkowników sprzętu autonomicznego, choć ostateczną weryfikacją będzie praca w zróżnicowanych warunkach domowych i ogrodowych.

REKLAMA

Kosiarka eufy C15: wizja zamiast kabli

Tradycyjne kosiarki automatyczne często wymagają żmudnego rozkładania kabli ograniczających lub mozolnego montażu stacji bazowych RTK. Model eufy C15 zmienia to podejście, stawiając na innowacyjną nawigację wizyjną V-FSD. 

Zamiast polegać na sygnale GPS, który bywa zawodny w pobliżu wysokich drzew czy budynków, urządzenie analizuje otoczenie za pomocą wbudowanych obiektywów.

REKLAMA

Konfiguracja sprzętu sprowadza się do uruchomienia go w dedykowanej aplikacji, co zajmuje zaledwie kilka minut. Kosiarka samodzielnie mapuje teren, eliminując konieczność ręcznego wyznaczania granic.

REKLAMA

Co miłe z perspektywy konsumenta, urządzenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat abonamentowych za dostęp do sieci pozycjonowania NRTK.

Oprogramowanie kosiarki oferuje zaawansowane możliwości:

  • Rozpoznawanie przeszkód: system operacyjny identyfikuje ponad 300 różnych typów obiektów (takich jak porzucone zabawki, węże ogrodowe czy zwierzęta), modyfikując trasę w czasie rzeczywistym.
  • Cięcie krawędziowe: technologia Ride-on-Edge dba o dokładne przycinanie trawy przy krawędziach, zauważalnie zmniejszając potrzebę ręcznego poprawiania brzegów trawnika podkaszarką.
  • Zarządzanie strefowe: urządzenie obsługuje ogrody o maksymalnej powierzchni 500 metrów kwadratowych, z możliwością swobodnego dzielenia przestrzeni roboczej na osobne sekcje.
REKLAMA

W miejscach pozbawionych zasięgu sieci Wi-Fi można wykorzystać opcjonalny moduł 4G (wyceniony na ponad 400 zł), zawierający dwuletni pakiet danych komórkowych w zestawie. Moduł ten odpowiada również za wbudowaną funkcję antykradzieżową, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo pozostawionego na zewnątrz sprzętu.

Kosiarkę wyposażono w precyzyjny czujnik deszczu, który automatycznie wstrzymuje pracę podczas opadów, wznawiając zadanie dopiero po poprawie warunków atmosferycznych. Cała konstrukcja spełnia rygorystyczną normę wodoszczelności IP66.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA

Zastosowane w napędzie silniki bezszczotkowe generują hałas na poziomie zaledwie 58 dB, co pozwala na bezproblemowe koszenie w godzinach wieczornych. Do końca maja model C15 dostępny jest w cenie promocyjnej wynoszącej 3236,17 zł, po czym jego regularna cena wzrośnie do 3899 zł.

Odkurzacz Omni S2: moc i aromaterapia

Drugą prezentowaną nowością jest zaawansowany robot sprzątający Omni S2 do wnętrz, który zdążył już zgarnąć wyróżnienie na targach CES 2026. Model ten trafia do segmentu premium - co odzwierciedla jego cena wynosząca 6499 zł.

Omni S2 ma ciekawe wyróżniki:

  • moduł mopujący generujący siłę nacisku na poziomie 15 N,
  • potężny system ssący osiągający moc do 30 000 Pa,
  • system czyszczący, który automatycznie odświeża własne rolki myjące z częstotliwością czterech razy na sekundę,
  • wbudowany system CleanMind AI, precyzyjnie rozpoznający około 200 rodzajów obiektów, zapobiegając wplątywaniu się kabli w mechanizm odkurzacza.
REKLAMA

Robot korzysta z rozbudowanej stacji bazowej UniClean 2.0, która maksymalnie automatyzuje proces utrzymania czystości. Stacja potrafi samodzielnie opróżnić pojemnik na kurz, umyć i wysuszyć mopy oraz uzupełnić wodę w głównym zbiorniku.

Ciekawą nowością jest funkcja wytwarzania roztworu kwasu podchlorawego, pozwalająca na skuteczną redukcję drobnoustrojów bez konieczności stosowania silnych, chemicznych detergentów. Model Omni S2 wyróżnia się również nietypowym dodatkiem - wbudowanym modułem aromaterapii, który uwalnia wybrane zapachy w trakcie sprzątania.

Lokalne wsparcie techniczne

Warto wspomnieć o zapleczu serwisowym. Należąca do firmy Anker marka eufy posiada w Polsce własne, dedykowane centrum naprawcze.

REKLAMA

Stanowi to mocny argument przy wyborze droższej elektroniki użytkowej, eliminując konieczność wysyłki urządzeń za granicę.

Klienci mogą korzystać z lokalnej infolinii działającej w dni robocze oraz całodobowego wsparcia mailowego, co gwarantuje sprawne rozwiązywanie ewentualnych problemów technicznych.

REKLAMA
Oliwier Nytko
19.05.2026 13:32
Tagi: Odkurzaczerobot odkurzający
REKLAMA
Najnowsze
13:32
Jeden robot ma wizje, drugi uwalnia zapachy. Takie są nowości od eufy
Aktualizacja: 2026-05-19T13:32:22+02:00
13:19
Żabka wykosiła osiedlowe sklepy. Teraz bierze się za restauracje
Aktualizacja: 2026-05-19T13:19:19+02:00
13:07
To koniec fajnych telefonów. Będzie mi smutno
Aktualizacja: 2026-05-19T13:07:35+02:00
12:06
PlayStation powraca do ekskluzywności. Tragiczne wieści
Aktualizacja: 2026-05-19T12:06:23+02:00
11:47
LEGO daje Polakom aplikację z punktami, nagrodami i wcześniejszym dostępem
Aktualizacja: 2026-05-19T11:47:00+02:00
11:17
Polska szykuje zasadzkę w kosmosie. Nasz sprzęt zbada obiekt z innego świata
Aktualizacja: 2026-05-19T11:17:30+02:00
11:11
One UI 8.5 trafia na kolejne Samsungi. Sprawdź ustawienia
Aktualizacja: 2026-05-19T11:11:18+02:00
10:49
Laptopy mają być tańsze i prostsze. MacBook Neo działa cuda
Aktualizacja: 2026-05-19T10:49:19+02:00
10:41
To będzie najpopularniejsza trasa kolejowa w Polsce. Pociągi co 15 minut
Aktualizacja: 2026-05-19T10:41:50+02:00
10:34
Elon Musk ma nowy sposób na rozwój AI. Poprosił pracowników o PIT-y
Aktualizacja: 2026-05-19T10:34:49+02:00
10:12
Będą produkować deszcz. Susza zmusza do sterowania pogodą
Aktualizacja: 2026-05-19T10:12:22+02:00
9:12
Nie musisz szukać bankomatu. Wystarczy pójść do Lidla
Aktualizacja: 2026-05-19T09:12:11+02:00
9:10
Kindle stanie się nieśmiertelny dzięki UE. Amazon już się przygotowuje
Aktualizacja: 2026-05-19T09:10:17+02:00
8:58
Facebook miał w Polsce 2 mld przychodu, podatku zapłacił 11 mln. To kradzież w biały dzień
Aktualizacja: 2026-05-19T08:58:55+02:00
7:58
Samsung szykuje dwa hity. Ultra urośnie, a Pro będzie kompaktowym marzeniem
Aktualizacja: 2026-05-19T07:58:26+02:00
7:00
Nowy MacBook naprawi wstydliwą wadę laptopów Apple. No w końcu
Aktualizacja: 2026-05-19T07:00:00+02:00
6:14
Smartfon to antykoncepcja XXI wieku. Jest nas mniej na całej planecie
Aktualizacja: 2026-05-19T06:14:00+02:00
6:07
Papież i Claude. Pierwsza encyklika Kościoła o AI w historii ludzkości
Aktualizacja: 2026-05-19T06:07:00+02:00
6:04
Średniowieczna zagadka czerwonego nieba w końcu rozwiązana. Po 800 latach
Aktualizacja: 2026-05-19T06:04:00+02:00
6:01
Spuścili wodę w jeziorze, brzydka prawda wyszła na jaw. O mieszkańcach
Aktualizacja: 2026-05-19T06:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA