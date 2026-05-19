Jeden robot ma wizje, drugi uwalnia zapachy. Takie są nowości od eufy
Roboty eufy C15 i Omni S2 wchodzą na europejski rynek, zapowiadając koniec z kablami ograniczającymi w ogrodzie i ręcznym mopowaniem. I koniec z brzydkim zapachem!
Po debiucie na MWC 2026 w Barcelonie, oba urządzenia trafiają do regularnej sprzedaży w Europie. Producent zrezygnował z rozwiązań opartych na sygnale satelitarnym oraz dodatkowych subskrypcjach na rzecz wbudowanych kamer i czujników wizyjnych.
Na papierze krok ten ma szansę rozwiązać najczęstsze problemy zgłaszane przez użytkowników sprzętu autonomicznego, choć ostateczną weryfikacją będzie praca w zróżnicowanych warunkach domowych i ogrodowych.
Kosiarka eufy C15: wizja zamiast kabli
Tradycyjne kosiarki automatyczne często wymagają żmudnego rozkładania kabli ograniczających lub mozolnego montażu stacji bazowych RTK. Model eufy C15 zmienia to podejście, stawiając na innowacyjną nawigację wizyjną V-FSD.
Zamiast polegać na sygnale GPS, który bywa zawodny w pobliżu wysokich drzew czy budynków, urządzenie analizuje otoczenie za pomocą wbudowanych obiektywów.
Konfiguracja sprzętu sprowadza się do uruchomienia go w dedykowanej aplikacji, co zajmuje zaledwie kilka minut. Kosiarka samodzielnie mapuje teren, eliminując konieczność ręcznego wyznaczania granic.
Co miłe z perspektywy konsumenta, urządzenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat abonamentowych za dostęp do sieci pozycjonowania NRTK.
Oprogramowanie kosiarki oferuje zaawansowane możliwości:
- Rozpoznawanie przeszkód: system operacyjny identyfikuje ponad 300 różnych typów obiektów (takich jak porzucone zabawki, węże ogrodowe czy zwierzęta), modyfikując trasę w czasie rzeczywistym.
- Cięcie krawędziowe: technologia Ride-on-Edge dba o dokładne przycinanie trawy przy krawędziach, zauważalnie zmniejszając potrzebę ręcznego poprawiania brzegów trawnika podkaszarką.
- Zarządzanie strefowe: urządzenie obsługuje ogrody o maksymalnej powierzchni 500 metrów kwadratowych, z możliwością swobodnego dzielenia przestrzeni roboczej na osobne sekcje.
W miejscach pozbawionych zasięgu sieci Wi-Fi można wykorzystać opcjonalny moduł 4G (wyceniony na ponad 400 zł), zawierający dwuletni pakiet danych komórkowych w zestawie. Moduł ten odpowiada również za wbudowaną funkcję antykradzieżową, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo pozostawionego na zewnątrz sprzętu.
Kosiarkę wyposażono w precyzyjny czujnik deszczu, który automatycznie wstrzymuje pracę podczas opadów, wznawiając zadanie dopiero po poprawie warunków atmosferycznych. Cała konstrukcja spełnia rygorystyczną normę wodoszczelności IP66.
Zastosowane w napędzie silniki bezszczotkowe generują hałas na poziomie zaledwie 58 dB, co pozwala na bezproblemowe koszenie w godzinach wieczornych. Do końca maja model C15 dostępny jest w cenie promocyjnej wynoszącej 3236,17 zł, po czym jego regularna cena wzrośnie do 3899 zł.
Odkurzacz Omni S2: moc i aromaterapia
Drugą prezentowaną nowością jest zaawansowany robot sprzątający Omni S2 do wnętrz, który zdążył już zgarnąć wyróżnienie na targach CES 2026. Model ten trafia do segmentu premium - co odzwierciedla jego cena wynosząca 6499 zł.
Omni S2 ma ciekawe wyróżniki:
- moduł mopujący generujący siłę nacisku na poziomie 15 N,
- potężny system ssący osiągający moc do 30 000 Pa,
- system czyszczący, który automatycznie odświeża własne rolki myjące z częstotliwością czterech razy na sekundę,
- wbudowany system CleanMind AI, precyzyjnie rozpoznający około 200 rodzajów obiektów, zapobiegając wplątywaniu się kabli w mechanizm odkurzacza.
Robot korzysta z rozbudowanej stacji bazowej UniClean 2.0, która maksymalnie automatyzuje proces utrzymania czystości. Stacja potrafi samodzielnie opróżnić pojemnik na kurz, umyć i wysuszyć mopy oraz uzupełnić wodę w głównym zbiorniku.
Ciekawą nowością jest funkcja wytwarzania roztworu kwasu podchlorawego, pozwalająca na skuteczną redukcję drobnoustrojów bez konieczności stosowania silnych, chemicznych detergentów. Model Omni S2 wyróżnia się również nietypowym dodatkiem - wbudowanym modułem aromaterapii, który uwalnia wybrane zapachy w trakcie sprzątania.
Lokalne wsparcie techniczne
Warto wspomnieć o zapleczu serwisowym. Należąca do firmy Anker marka eufy posiada w Polsce własne, dedykowane centrum naprawcze.
Stanowi to mocny argument przy wyborze droższej elektroniki użytkowej, eliminując konieczność wysyłki urządzeń za granicę.
Klienci mogą korzystać z lokalnej infolinii działającej w dni robocze oraz całodobowego wsparcia mailowego, co gwarantuje sprawne rozwiązywanie ewentualnych problemów technicznych.