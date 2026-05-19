Nie musisz szukać bankomatu. Wystarczy pójść do Lidla

Ładowanie...

Dziwna sprawa z tą gotówką. Niby jest wszystko jasne: wygodniej płacić bezgotówkowo, można rozliczać się szybkimi przelewami, nie ma potrzeby noszenia ciężkich i niewygodnych portfeli. Dla jednych odejście od banknotów to logiczna konsekwencja postawienia na komfort, inni z kolei doszukują się w tym spisku i wielkich gierek, mających pomóc jeszcze lepiej kontrolować społeczeństwa. Bez gotówki każdy ruch jest śledzony, nie ma miejsca na prywatność i tak dalej, i tak dalej.

I chociaż bankomatów stale ubywa, to jednocześnie coraz więcej osób decyduje się chomikować gotówkę we własnych domach: w sejfach, skarbcach, skarpecie czy pod materacem. Według danych Narodowego Banku Polskiego wartość gotówki w obiegu (czyli wszystkich banknotów i monet, które krążą poza NBP) do końca sierpnia ubiegłego roku sięgnęła około 443 mld zł. To o 7,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

REKLAMA

Skąd brać gotówkę, którą można odłożyć na czarną godzinę, skoro bankomatów jest dziś na ulicach coraz mniej? Z pomocą przychodzą sklepy i usługa cashback, umożliwiająca wypłatę banknotów podczas płatności kartą za zakupy.

Lidl z wygodną opcją przy kasie

Właśnie taka możliwość pojawiła się w sklepach sieci Lidl, o czym doniósł jeden z czytelników portalu cashless.pl.

Maksymalna kwota wypłaty wynosi 1 tys. zł. Niemało, ale jest haczyk, całkiem logiczny - w kasie musi znajdować się odpowiednia liczba banknotów, aby taka transakcja mogła wypalić.

REKLAMA

Ruch Lidla nie dziwi, bo usługa zdobywa coraz większą popularność i jest dostępna u konkurencji od dawna, m.in. w takich sklepach jak Żabka czy Biedronka. Tam minimalna kwota wypłaty to 50 zł, a maksymalna - 300 zł. Gotówka wypłacana jest wyłącznie w wielokrotnościach 50 zł.

Cashback coraz bardziej popularny

Z jesiennego badania Fundacji Polska Bezgotówkowa wynikało, że 49 proc. Polaków skorzystało z usługi przynajmniej raz. Według statystyk opcja wypłacania gotówki podczas opłacania zakupów kartą dostępna jest w blisko 265 tys. punktach handlowo – usługowych w całej Polsce.

Wygląda na to, że ta liczba będzie nieco większa, skoro również przy kasie w Lidlach będzie można wypłacić gotówkę.

REKLAMA

Zdjęcie główne: Emilija Miljkovic / Shutterstock

REKLAMA

Adam Bednarek 19.05.2026 09:12

Ładowanie...

REKLAMA