REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bankowość

Nie musisz szukać bankomatu. Wystarczy pójść do Lidla

Lidl ułatwi dostęp do gotówki. Nowa usługa pozwoli szybko wypłacić banknoty, o ile będą ku temu sprzyjające okoliczności. 

Adam Bednarek
pieniądze
REKLAMA

Dziwna sprawa z tą gotówką. Niby jest wszystko jasne: wygodniej płacić bezgotówkowo, można rozliczać się szybkimi przelewami, nie ma potrzeby noszenia ciężkich i niewygodnych portfeli. Dla jednych odejście od banknotów to logiczna konsekwencja postawienia na komfort, inni z kolei doszukują się w tym spisku i wielkich gierek, mających pomóc jeszcze lepiej kontrolować społeczeństwa. Bez gotówki każdy ruch jest śledzony, nie ma miejsca na prywatność i tak dalej, i tak dalej. 

I chociaż bankomatów stale ubywa, to jednocześnie coraz więcej osób decyduje się chomikować gotówkę we własnych domach: w sejfach, skarbcach, skarpecie czy pod materacem. Według danych Narodowego Banku Polskiego wartość gotówki w obiegu (czyli wszystkich banknotów i monet, które krążą poza NBP) do końca sierpnia ubiegłego roku sięgnęła około 443 mld zł. To o 7,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

REKLAMA

Skąd brać gotówkę, którą można odłożyć na czarną godzinę, skoro bankomatów jest dziś na ulicach coraz mniej? Z pomocą przychodzą sklepy i usługa cashback, umożliwiająca wypłatę banknotów podczas płatności kartą za zakupy. 

Lidl z wygodną opcją przy kasie

Właśnie taka możliwość pojawiła się w sklepach sieci Lidl, o czym doniósł jeden z czytelników portalu cashless.pl

Maksymalna kwota wypłaty wynosi 1 tys. zł. Niemało, ale jest haczyk, całkiem logiczny - w kasie musi znajdować się odpowiednia liczba banknotów, aby taka transakcja mogła wypalić. 

REKLAMA

Ruch Lidla nie dziwi, bo usługa zdobywa coraz większą popularność i jest dostępna u konkurencji od dawna, m.in. w takich sklepach jak Żabka czy Biedronka. Tam minimalna kwota wypłaty to 50 zł, a maksymalna - 300 zł. Gotówka wypłacana jest wyłącznie w wielokrotnościach 50 zł.

Cashback coraz bardziej popularny

Z jesiennego badania Fundacji Polska Bezgotówkowa wynikało, że 49 proc. Polaków skorzystało z usługi przynajmniej raz. Według statystyk opcja wypłacania gotówki podczas opłacania zakupów kartą dostępna jest w blisko 265 tys. punktach handlowo – usługowych w całej Polsce. 

Wygląda na to, że ta liczba będzie nieco większa, skoro również przy kasie w Lidlach będzie można wypłacić gotówkę. 

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: Emilija Miljkovic / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
19.05.2026 09:12
Tagi: cashbackgotówkaLidlPłatności bezgotówkowezakupy
REKLAMA
Najnowsze
9:10
Kindle stanie się nieśmiertelny dzięki UE. Amazon już się przygotowuje
Aktualizacja: 2026-05-19T09:10:17+02:00
8:58
Facebook zarobił w Polsce 2 mld, podatku zapłacił 11 mln. To kradzież w biały dzień
Aktualizacja: 2026-05-19T08:58:55+02:00
7:58
Samsung szykuje dwa hity. Ultra urośnie, a Pro będzie kompaktowym marzeniem
Aktualizacja: 2026-05-19T07:58:26+02:00
7:00
Nowy MacBook naprawi wstydliwą wadę laptopów Apple. No w końcu
Aktualizacja: 2026-05-19T07:00:00+02:00
6:14
Smartfon to antykoncepcja XXI wieku. Jest nas mniej na całej planecie
Aktualizacja: 2026-05-19T06:14:00+02:00
6:07
Papież i Claude. Pierwsza encyklika Kościoła o AI w historii ludzkości
Aktualizacja: 2026-05-19T06:07:00+02:00
6:04
Średniowieczna zagadka czerwonego nieba w końcu rozwiązana. Po 800 latach
Aktualizacja: 2026-05-19T06:04:00+02:00
6:01
Spuścili wodę w jeziorze, brzydka prawda wyszła na jaw. O mieszkańcach
Aktualizacja: 2026-05-19T06:01:00+02:00
20:23
mObywatel potwierdzi twój wiek w sieci. Koniec anonimowości i dobrze
Aktualizacja: 2026-05-18T20:23:10+02:00
20:18
PlayStation Plus w Polsce drożeje. Konsolowe granie jest dla bogaczy
Aktualizacja: 2026-05-18T20:18:20+02:00
19:18
Umieścili jeden kawałek metalu w dwóch miejscach jednocześnie. Dobrze czytasz
Aktualizacja: 2026-05-18T19:18:50+02:00
19:03
AI narobiło pizzerii 100 milionów długów. Przykład głupoty tych na górze
Aktualizacja: 2026-05-18T19:03:41+02:00
19:02
Rząd tworzy eDziennik dla szkół i to za darmo. Librus może mieć problem
Aktualizacja: 2026-05-18T19:02:45+02:00
18:50
Polacy zachwyceni chińskim SUV-em. 78 tys. zł za automat to jak błąd
Aktualizacja: 2026-05-18T18:50:41+02:00
17:45
Microsoft poddał się w sprawie znienawidzonego klawisza. Koniec cyrku
Aktualizacja: 2026-05-18T17:45:51+02:00
17:31
Nowa Siri zachoruje na sklerozę. Apple: tak właśnie ma być
Aktualizacja: 2026-05-18T17:31:55+02:00
17:16
Składany iPhone w kryzysie. Zawiasy mogą uwalić premierę
Aktualizacja: 2026-05-18T17:16:54+02:00
17:15
Prezes wielkiej firmy przyznał, po co mu AI. Pracownicy nie są zachwyceni
Aktualizacja: 2026-05-18T17:15:47+02:00
17:02
Metz wchodzi do Polski. Cała gama nowych telewizorów
Aktualizacja: 2026-05-18T17:02:24+02:00
16:29
Gmail, Kalendarz i Dysk Google mają nowe ikony. Ale paskudy
Aktualizacja: 2026-05-18T16:29:02+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA