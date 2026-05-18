Gmail, Kalendarz i Dysk Google mają nowe ikony. Ale paskudy

Firma z Kalifornii już w ubiegłym roku rozpoczęła metamorfozę wizualną swoich produktów. Wszystko zaczęło się od zmiany ikony aplikacji Google z ulepszonym „G”, które porzuciło dotychczasową stylistykę z kolorowymi paskami na rzecz gradientów. Później zmiana była widoczna w kolejnych aplikacjach: Zdjęciach Google, Mapach Google czy YouTube. Teraz dotyczy niemal wszystkich programów.

Google zmienia ikony ważnych aplikacji. Ogromna różnica

Już wcześniej informowaliśmy, że Google planuje zmienić ikony kolejnych aplikacji. Teraz pierwsi użytkownicy usług wyszukiwarkowego giganta zauważają, że firma wdraża gruntowne odświeżenie wizualne swoich produktów.

Co uległo zmianie? Przede wszystkim pakiet Google Workspace, który obejmuje aplikacje służące typowo do pracy. Większość z nas korzysta z Gmaila, który doczekał się podejścia obejmującego gradienty oraz inny układ kolorów. Dotychczas lewa strona ikony składała się z połączenia niebieskiego koloru oraz czerwonego. Po prawej mieliśmy natomiast żółć oraz zieleń.

Nowa ikona poczty Google’a po lewej i na środku to czerwień, a po prawej aż cztery różne kolory: pomarańcz, żółć, zieleń i niebieski. Wciąż widać, że jest to Gmail, natomiast całość wygląda trochę inaczej. Osobiście trudno będzie mi się przyzwyczaić, szczególnie że Gmail to dla mnie podstawowe narzędzie.

Kolejna zasadnicza zmiana dotyczy Dysku Google. Producent zachował charakterystyczny trójkątny kształt, lecz zastosował nieco inną stylistykę oraz układ kolorów: zieleń u góry, niebieski po lewej i żółć po prawej. Nowa ikona prezentuje się zupełnie inaczej i gdyby aplikacje nie nosiły nazw, nie powiedziałbym, że jest to usługa do przechowywania plików w chmurze od Google’a. Zauważcie też, iż żółta część została pozbawiona gradientu, co wygląda dziwnie i niesymetrycznie.

Pozostałe aplikacje Google’a również zostały odświeżone. Mowa o:

Arkuszach Google (Sheets) – z poziomym układem zamiast pionowego;

Dokumentach Google (Docs) – z gradientem i nowocześniejszym wyglądem;

Google Meet – wielokolorowa kamera została zastąpiona żółtą;

Kalendarzu Google – niebieska ikona zamiast wielokolorowej.

Zmiana będzie widoczna w następnych tygodniach

Nie wiem, jak wy, ale ja u siebie jeszcze nie widzę nowych ikon aplikacji Google. To najprawdopodobniej kwestia następnych kilku tygodni, aż firma zacznie aktualizować i wdrażać je na całym świecie. Pierwsi użytkownicy już zauważają zmiany. Polecam sprawdzać sklepy z aplikacjami Google Play i App Store, aby upewnić się, czy nowe ikony nie są już dostępne.

Albert Żurek 18.05.2026 16:29

