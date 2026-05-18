Przerażające zderzenie dwóch samolotów. Katastrofa jakiej nie było

To chyba jedna z najdziwniejszych katastrof lotniczych, jakie udało uwiecznić się na nagraniu. Dwa amerykańskie samoloty EA-18G zderzyły się ze sobą, a następnie sczepiły, po czym runęły na ziemię, eksplodując w kuli ognia. Na szczęście obie załogi pomyślnie się katapultowały.

Bogdan Stech
To miał być rutynowy pokaz dla publiczności, ale wystarczyła chwila nieuwagi i 250 mln dol. zmieniło się w kupę spalonych odłamków.

W zdarzeniu uczestniczyły dwa samoloty EA18-G Growler marynarki wojennej USA z 129. eskadry ataków elektronicznych stacjonującej na wyspie Whidbey w stanie Waszyngton – poinformowała komandor Amelia Umayam, rzeczniczka Sił Powietrznych Marynarki Wojennej USA.

Katastrofa na nagraniu

Samoloty zderzyły się podczas pokazu lotniczego Gunfighters Air Show w Idaho. Czterech członków załóg z obu samolotów bezpiecznie się katapultowało.

Na nagraniu widać, jak samoloty zderzają się ze sobą, sczepiają się, a następnie obracają się w tandemie. Chwilę później widać cztery wystrzelenia foteli katapultowanych i otwierające się spadochrony. Następnie samoloty spadają razem, eksplodując w kuli ognia, a załogi obu maszyn lądują na ziemi w pobliżu.

Póki co nie wiadomo, czy powodem wypadku była brawura i nieostrożność, czy też doszło do jakiegoś problemu technicznego.

Baza Sił Powietrznych Mountain Home, która znajduje się ok. 3 km od miejsca wypadku, została zamknięta z powodu katastrofy. Na miejscu zabezpieczane są ślady i prowadzone jest śledztwo.

To trzeci poważny incydent w ciągu 23 lat na pokazie lotniczym Gunfighters Air Show i pierwszy pokaz lotniczy po przerwie spowodowanej śmiertelnym wypadkiem cywilnego szybowca w 2018 r.

Samolot, który oślepia przeciwnika

EA-18G Growler to amerykański pokładowy samolot walki elektronicznej, opracowany przez Boeing na bazie dwumiejscowego F/A-18F Super Hornet. Maszyna weszła do służby w US Navy w 2009 r., zastępując wysłużone EA-6B Prowler.

Samolot przeznaczony jest do stacjonowania na pokładzie lotnickowców. Załogę stanowią dwie osoby: pilot oraz oficer systemów walki elektronicznej. Maszyna ma długość ok. 18,3 m, rozpiętość skrzydeł ok. 13,6 m i napędzany jest dwoma silnikami General Electric F414-GE-400. Osiąga prędkość maksymalną rzędu Mach 1,8, a jego zasięg bojowy zależy od konfiguracji uzbrojenia, zasobników i tankowania w powietrzu.

Głównym przeznaczeniem EA-18G Growler jest zakłócanie, obezwładnianie i niszczenie systemów radiolokacyjnych oraz łączności przeciwnika. Samolot może prowadzić rozpoznanie emisji elektromagnetycznych, osłaniać własne ugrupowania lotnicze i torować drogę maszynom uderzeniowym w silnie bronionej przestrzeni powietrznej.

Do realizacji tych zadań wykorzystuje m.in. systemy walki elektronicznej AN/ALQ-218, zasobniki zakłócające AN/ALQ-99, a coraz częściej także nowsze NGJ, czyli Next Generation Jammer.

Growler może również przenosić pociski przeciwradiolokacyjne np. AGM-88 HARM/AARGM oraz pociski powietrze–powietrze AIM-120 AMRAAM do samoobrony. To nie jest klasyczny myśliwiec do pojedynków powietrznych, lecz wyspecjalizowana maszyna, która ma oślepić i zagłuszyć obronę przeciwnika, zanim uderzą inni. Cena jednej maszyny to 125 mln dol.

18.05.2026 10:33
