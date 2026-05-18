Niewiadów Polska Grupa Militarna z memorandum o współpracy ze słowacką spółką ZTS – ŠPECIÁL

Producent uzbrojenia i środków bojowych, Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. (NPGM), zawarł memorandum o współpracy ze słowacką, państwową spółką zbrojeniową ZTS - ŠPECIÁL a.s. Porozumienie otwiera drogę do wspólnych projektów w obszarze technologii obronnych, w tym integracji systemów artyleryjskich z polskimi platformami zbrojeniowymi.

Zawarte przez nas porozumienie to konkretny plan na wzmocnienie potencjału technologicznego obu podmiotów. Na bazie ustaleń zyskaliśmy status autoryzowanego przedstawiciela ZTS – ŠPECIÁL w Polsce, co pozwala nam na wspólny rozwój projektów biznesowych oraz dialog z kluczowymi interesariuszami, w tym z Ministerstwem Obrony Narodowej. Wierzymy, że synergia doświadczenia ZTS w produkcji zaawansowanego uzbrojenia oraz kompetencji Niewiadowa w zakresie integracji i rozwoju biznesu, przyniesie wymierne korzyści w obszarze bezpieczeństwa i modernizacji sił zbrojnych – podkreśla Adam Januszko, Prezes Zarządu Niewiadów PGM. 

Przedmiotem podpisanego memorandum jest uregulowanie zasad współpracy obu podmiotów w sektorze technologii obronnych. Kooperacja koncentrować się będzie w szczególności na systemach artyleryjskich oraz uzbrojeniu średniego kalibru produkowanym przez ZTS, a także na integracji tych rozwiązań z platformami lądowymi, powietrznymi i morskimi.

Strony porozumienia zadeklarowały chęć rozwoju wspólnych przedsięwzięć przemysłowych, technologicznych i handlowych, skierowanych zarówno na rynek polski, jak i na wybrane rynki trzecie. Zgodnie z założeniami dokumentu, głównymi obszarami współpracy będą: integracja systemów dostarczanych przez ZTS z platformami produkowanymi lub wykorzystywanymi w Polsce, aktywny udział w programach offsetowych, lokalizacyjnych oraz technologicznych, a także współpraca przemysłowa z polskimi producentami sektora obronnego.

Podpisane memorandum ma charakter ramowy i zostało zawarte na okres pięciu lat. Dokument nie nakłada na strony bezpośrednich zobowiązań finansowych ani prawnych. Szczegółowy zakres, harmonogram, a także zasady finansowania i rozliczania poszczególnych projektów będą każdorazowo określane w odrębnych, wiążących umowach wykonawczych.

18.05.2026 07:26
