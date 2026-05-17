REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Wiem, czego brakuje mi w kuchni. To wcale nie sprzęt do gotowania 

Kuchnia pęcznieje od gadżetów, ale jednego urządzenia w niej brakuje. A kiedyś był podstawą.

Adam Bednarek
czego brakuje w kuchni
REKLAMA

To kuchnia jest dziś miejscem, do którego trafiają najbardziej ekscytujące sprzęty. Budzą emocje, stają się symbolem statusu i prestiżu. Przychodzi moda i nagle każdy piecze w air fryerze albo bąbluje wodę w nowoczesnym saturatorze. Nawet na polski rynek wchodzą sprzęty, w których można gotować smaczną i zdrową karmę dla zwierząt. Co będzie hitem lata? Nowoczesna, designerska maszyna do lodów? Co zastąpi air fryera, będzie nową mikrofalówką, pogromcą Thermomiksa? 

Na te pytania odpowiedzi nie znam. 

REKLAMA

Wiem natomiast, czego mi w kuchni brakuje 

Radia. 

Teoretycznie nie jest potrzebne. Moje mieszkanie jest nieduże, więc kiedy gotuję albo szykuję kawę, mogę włączyć sprzęt grający z sąsiedniego pokoju. Nie przedziela nas żadna ściana ani nawet drzwi, więc słyszałbym wszystko doskonale.

I tak też bardzo często robię. Głównie wtedy, kiedy wiem, że w kuchni spędzę nieco więcej czasu, więc zdążę przesłuchać płytę lub dwie. Jeśli nie mam ochoty na muzykę, odpalam coś na telewizorze. Nie muszę widzieć obrazu, mogę przysłuchiwać się dyskusji o ostatniej kolejce ekstraklasy.

REKLAMA

Gdy przychodzę na chwilę, by zaparzyć kawę lub przygotować kanapkę, uruchamiam YouTube na telefonie. Przez smartfonowy głośnik leci ten sam program, który mógłbym odpalić na telewizorze. Ponieważ wiem, że włączam go tylko na chwilę, nie przywiązuje do niego większej uwagi. Po prostu ma mi coś brzęczeć. 

Taką samą rolę spełniało radio w kuchni

Było u mojej babci, było u nas w domu. Mam wrażenie, że dawniej było to całkiem standardowe wyposażenie miejsc do gotowania. Prosty sprzęt, niezbyt dobrej jakości, który można postawić byle gdzie, na parapecie albo blacie. Nie chodziło przecież o wsłuchiwanie się w bogactwo dźwięków, a zwykłe towarzystwo pozwalające umilić czas niezbędny na obranie ziemniaków i szatkowanie cebuli. 

O tym, że radio samo w sobie jest reliktem przeszłości, świadczą chociażby badania z 2023 r. Wynikało z nich, że posiadane radia przenośnego (niewbudowanego) deklarowało 39,6 proc. gospodarstw. Najczęściej były to te, w których "lider jest w wieku 65 lat i więcej". 

REKLAMA

Wpisuję w wyszukiwarkę hasło "radio do kuchni". Wyskakują nieduże urządzenia, które przypominają sprzęty rodem z PRL-u. Obowiązkowym elementem jest duża gałka służąca do ustawiania poziomu głośności albo wyszukiwania fal radiowych. Niemal wszystkie wyglądają jak wariacja na temat klasycznej, małej czarnej Unitry. Samym wyglądem sprawiają wrażenie, że to rozwiązanie dla gospodarstw, w których "lider jest w wieku 65 lat i więcej". 

Ma to swój urok, ale mnie spodobałoby się coś bardziej pomiędzy - z duchem retro, ale jednak nie aż tak wprost zdradzającego wiek użytkownika, jak telefon z dużymi przyciskami dla seniora. Być może i takie sprzęty istnieją, ale to nie przypadek, że musiałbym ich poszukać, zaś w pierwszym rzędzie stoją właśnie takie, o których wspomniałem. Niepotrzebny jest dopisek vintage, by zrozumieć zamysł projektantów i producentów.

REKLAMA

Niewykluczone, że to jeszcze segment, który czeka na odkrycie i przypomnienie

Odświeżenia i dopasowania do współczesnych standardów doczekały się już discmany, a nawet walkmany, więc w kolejce na odrestaurowanie są kuchenne radia? 

REKLAMA

Mam wrażenie, że przemawia za mną tęsknota za samą ideą radia. Nie chcę powiedzieć, że to martwa technologia. Wręcz przeciwnie, są przecież stacje, które mają się więcej niż dobrze. Wspierają ich wierni słuchacze, a listy przebojów czy rankingi budzą takie same emocje i spory co kilkanaście lat temu.

Nie umiem znaleźć czasu dla radia

Jak już słucham muzyki czy to w domu, czy na spacerze, to tej, którą sam chcę dla siebie wybrać. Paradoksalnie brakuje mi momentu, w którym zapoznaję się z propozycjami prowadzących, ich autorskimi wyborami. Podświadomie czuję, że kuchnia to ostatnie miejsce, gdzie to może się zdarzyć. Wchodzę, włączam, słucham, nagle z zaskoczeniem odkrywam coś dla siebie. Wciągam się w jakąś audycję, chcę nie zgadzać się z dzwoniącą osobą.

Naprawdę za tym tęsknię. Kiedyś testowałem radio pozwalające w prosty sposób odszukać internetowe stacje z całego świata. Równie dobrze mogę robić to na telefonie czy komputerze, ale… to nie to samo. Włączałem więc losową stację i słuchałem tego, czego słucha się tysiące kilometrów ode mnie. Potem radio wróciło do producenta, a ja… no właśnie, nie poszedłem za ciosem. 

Może więc czas na powrót do radia w kuchni? 

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Ilustracja wygenerowana przy pomocy SI.

REKLAMA
Adam Bednarek
17.05.2026 16:20
Tagi: AGDradio
REKLAMA
Najnowsze
16:12
Włącz krytyczne myślenie. Nowa akcja nauczy was analizy newsów
Aktualizacja: 2026-05-17T16:12:00+02:00
16:10
Niech żyje przeciętność. Ten trend na TikToku jest przeuroczy 
Aktualizacja: 2026-05-17T16:10:00+02:00
16:00
Torby analogowe stały się ratunkiem. Sami się o to prosimy 
Aktualizacja: 2026-05-17T16:00:00+02:00
9:45
NASA stworzyła swój procesor. Pozwoli statkom kosmicznym samodzielnie myśleć
Aktualizacja: 2026-05-17T09:45:00+02:00
9:30
Google chce serwerów w kosmosie. Pomóc może Elon Musk
Aktualizacja: 2026-05-17T09:30:00+02:00
9:15
Koszmar na oceanach. Pływające roboty dostaną mocarną broń
Aktualizacja: 2026-05-17T09:15:00+02:00
9:00
Rój dronów ma myśleć. Nie trzeba będzie sterować każdym dronem z osobna
Aktualizacja: 2026-05-17T09:00:00+02:00
8:45
Polska odda MiG-i za drony. To może być ciekawa wymiana
Aktualizacja: 2026-05-17T08:45:00+02:00
8:30
Powrót na Księżyc coraz bliżej. Tak powstaje nowa rakieta
Aktualizacja: 2026-05-17T08:30:00+02:00
8:15
Stworzyli nową, mocarną broń. Jest odpowiedź na HIMARS-y
Aktualizacja: 2026-05-17T08:15:00+02:00
8:00
Dron morski pływał sam przez 8 dni. Pędził jak szalony, ale omijał statki
Aktualizacja: 2026-05-17T08:00:00+02:00
7:45
Leci nisko i omija radary. Nowy pocisk ma razić cele 280 km dalej
Aktualizacja: 2026-05-17T07:45:00+02:00
7:30
Program do nagrywania płyt - jaki wybrać w 2026? Podpowiadamy
Aktualizacja: 2026-05-17T07:30:00+02:00
7:15
Już nie tylko obrona. Polska przechodzi do ofensywy
Aktualizacja: 2026-05-17T07:15:00+02:00
7:00
Fizycy właśnie odkryli wadę czasu. Pojawiły się kolejne tajemnice
Aktualizacja: 2026-05-17T07:00:00+02:00
16:50
Niezwykłe kryształy z pierwszej bomby atomowej. Uczeni zaglądają do wnętrza
Aktualizacja: 2026-05-16T16:50:00+02:00
16:40
Wielka premiera na Androidzie. Szykuj się do montażu
Aktualizacja: 2026-05-16T16:40:00+02:00
16:30
Android z nową funkcją. Te telefony ją dostaną
Aktualizacja: 2026-05-16T16:30:00+02:00
16:20
Windows i Edge dziurawe jak ser. Upokorzyli Microsoft
Aktualizacja: 2026-05-16T16:20:00+02:00
16:10
Xbox to już nie Xbox. Teraz musisz krzyczeć
Aktualizacja: 2026-05-16T16:10:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA