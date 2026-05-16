REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Xbox to już nie Xbox. Teraz musisz krzyczeć

Xbox przechodzi rebranding. Na… XBOX. Całość wielkimi literami, jakby marka chciała krzyknąć światu, że wraca do gry.

Maciej Gajewski
Xbox rebranding konsole
REKLAMA

Microsoft zdecydował się na pełny rebranding marki Xbox, w tym zmianę zapisu na XBOX. Towarzyszy temu szersza przebudowa tożsamości działu gier, który po kilku latach funkcjonowania jako Microsoft Gaming wraca do nazwy Xbox XBOX. Nowa CEO działu, Asha Sharma, miała podczas wewnętrznego spotkania powiedzieć pracownikom, że „Xbox musi być naszą tożsamością”. W biurach firmy pojawiły się nowe hasła, w tym „We Are Xbox”, a także odświeżone logo - bardziej błyszczące, bardziej „premium”, bardziej… XBOX‑owe. To próba zbudowania nowego (a właściwie starego) fundamentu pod przyszłość marki.

REKLAMA

Dlaczego teraz? Bo XBOX ma problem. I to duży

Wszystkie źródła zgodnie podkreślają, że rebranding nie jest fanaberią, tylko reakcją na realne kłopoty. W wewnętrznym memo kierownictwo XBOX‑a przyznaje wprost: „Mamy dużo pracy do wykonania. Gracze są sfrustrowani”. Lista problemów jest długa o czym nowa CEO odważnie (pod publiczkę?) mówi dość głośno, co stanowi interesującą PR-ową strategię.

Zagraj też:

W tle rebrandingu cały czas majaczy Project Helix - hybrydowa konsola/PC, która ma być nowym otwarciem XBOX‑a. Nowe logo XBOX‑a pojawia się już w materiałach związanych z Helixem, a Sharma podkreśla, że XBOX wraca do inwestowania w własny hardware, co jest ciekawym zwrotem po latach flirtowania z ideą „Xbox everywhere”, czyli grania na wszystkim, co ma ekran. Teraz konsola znów ma być „fundamentem”, a chmura - jej rozszerzeniem, nie zamiennikiem.

REKLAMA

To może być próba odzyskania zaufania fanów, którzy od lat narzekają, że XBOX nie ma jasnej wizji. Raz mówi o chmurze, raz o PC, raz o konsolach, raz o multiplatformowości. Rebranding na XBOX - krzykliwy, jednoznaczny, prosty - ma tę wizję uporządkować.

Czy caps lock uratuje XBOX‑a?

To najważniejsze pytanie. I odpowiedź brzmi: nie, ale może pomóc. Rebranding sam w sobie nie zmieni sytuacji rynkowej. PlayStation nadal ma przewagę w grach na wyłączność i wizerunku. Nintendo robi swoje i sprzedaje miliony Switchy, choć sprzętowo jest generację do tyłu. Steam jest nie do ruszenia na PC. Ale rebranding to ważny sygnał, nie tylko marketingowy. Ma też na celu poprawić morale samych pracowników XBOX-a, odpowiedzialnych za sprzęt, gry i usługi. Mają znowu wierzyć, że ich praca ma sens i szanse na spektakularny sukces. Ostatnio przestało to być w XBOX-ie takie oczywiste.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Vobis
Xbox Series X najtaniej
Vobis
REKLAMA

Rynek gier jest dziś brutalny. Konsole sprzedają się gorzej niż dekadę temu, gry są droższe w produkcji, a gracze mają coraz mniej cierpliwości. W takim świecie XBOX musi walczyć o uwagę, o czas, o lojalność. I musi robić to mądrzej niż dotychczas. Rebranding na XBOX to próba powiedzenia: „Hej, jesteśmy tu, mamy plan, wracamy do korzeni, ale idziemy do przodu”. Czy to wystarczy? Zobaczymy, gdy Project Helix trafi na rynek. Na razie Microsoft robi to, co może - porządkuje markę, upraszcza przekaz, buduje nową tożsamość. A że robi to caps lockiem? Cóż. Może czasem trzeba krzyknąć, żeby ktoś wreszcie usłyszał.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
16.05.2026 16:10
Tagi: MicrosoftXbox
REKLAMA
Najnowsze
16:10
Xbox to już nie Xbox. Teraz musisz krzyczeć
Aktualizacja: 2026-05-16T16:10:00+02:00
16:00
Windows 11 odzyskał świetną funkcję. Tak przesuniesz pasek
Aktualizacja: 2026-05-16T16:00:00+02:00
11:36
Naukowcy oniemieli. Takiego potwora nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-05-16T11:36:25+02:00
9:45
Marku, przestań. Obrzydzasz mi najlepszą funkcję fejsa
Aktualizacja: 2026-05-16T09:45:00+02:00
9:30
Dinozaury żyły w świetle świetlików. Bursztyn to udowodnił
Aktualizacja: 2026-05-16T09:30:00+02:00
9:15
Złota Kopuła za bilion. Nawet ona nie zatrzyma końca świata
Aktualizacja: 2026-05-16T09:15:00+02:00
9:00
Szukanie pracy w IT - błędy, przez które tracisz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2026-05-16T09:00:00+02:00
8:55
Fizycy podzieleni w sprawie fundamentu Wszechświata. Kłócą się jak politycy
Aktualizacja: 2026-05-16T08:55:00+02:00
8:45
To może być najważniejszy trop w polowaniu na obcych. Ślad, który łatwo było przeoczyć
Aktualizacja: 2026-05-16T08:45:00+02:00
8:30
Powstanie europejski samolot kosmiczny. "Coś więcej niż orbitalna ciężarówka"
Aktualizacja: 2026-05-16T08:30:00+02:00
8:15
Czołgi wracają na tory. Polska szykuje kolej na czas kryzysu
Aktualizacja: 2026-05-16T08:15:00+02:00
8:00
Przenośne fabryki dronów. Będą powstawać pod nosem wroga
Aktualizacja: 2026-05-16T08:00:00+02:00
7:45
Polski karabinek można schować do plecaka. Czarna wdowa jest zabójczo dobra
Aktualizacja: 2026-05-16T07:45:00+02:00
7:30
Programy do losowania. Rzut monetą, kostki i koła fortuny
Aktualizacja: 2026-05-16T07:30:00+02:00
7:15
Nie laser, nie rakieta. Ten system łapie drony w sieć
Aktualizacja: 2026-05-16T07:15:00+02:00
7:00
Zrobiłem własny system nawadniania ogrodu. Nie popełnij moich błędów
Aktualizacja: 2026-05-16T07:00:00+02:00
21:43
Słońce uderza. NASA donosi o potężnym zjawisku
Aktualizacja: 2026-05-15T21:43:50+02:00
21:43
Allegro ze świetną nowością. Kilka kliknięć i masz konto
Aktualizacja: 2026-05-15T21:43:22+02:00
21:23
PKP uratuje urlop. Podwójne Pendolino zabierze cię pod samiuśkie Tatry
Aktualizacja: 2026-05-15T21:23:20+02:00
20:57
Będę chodził z telefonem i naprawiał miasto. Bez aplikacji dziury nie znikną
Aktualizacja: 2026-05-15T20:57:27+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA