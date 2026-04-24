Xbox zaczyna się od nowa. Jest jasny plan

Ładowanie...

Microsoft zrobił coś, czego… w sumie wszyscy się spodziewali, ale nikt nie wiedział, kiedy to wreszcie nastąpi. „Microsoft Gaming” znika jako nazwa działu. Zostaje po prostu „Xbox”. Za tym kosmetycznym - z pozoru - ruchem stoi jednak dużo poważniejsza zmiana: nowa szefowa całego biznesu gamingowego, Asha Sharma, i Matt Booty, teraz jako Chief Content Officer, rozesłali do pracowników obszerny manifest o przyszłości marki. I to nie jest typowy korpo-bełkot o „synergii” i „innowacji”.

W tym liście jest sporo konkretów, trochę brutalnej szczerości i bardzo wyraźny sygnał: model, który wyniósł Xboxa do 500 mln graczy nie wystarczy, by utrzymać go na powierzchni w kolejnej dekadzie.

REKLAMA

„We Are Xbox”. Co dokładnie ogłoszono?

W wewnętrznym (a teraz już publicznym) memo Sharma i Booty robią kilka rzeczy naraz. Po pierwsze, porządkują branding: zamiast „Microsoft Gaming” mamy po prostu „Xbox” jako nazwę całego pionu. To ma znaczenie symboliczne - firma przestaje udawać, że to tylko kolejny dział w korporacyjnej matrioszce, a zaczyna mówić: to jest marka konsumencka, tożsamość, ekosystem. Nie „produkt Microsoftu”, tylko „Xbox”.

Po drugie, bardzo jasno definiują nowy cel dla całej organizacji: najważniejszą metryką mają być dzienne aktywne konta (DAU). Nie liczba sprzedanych konsol, nie same przychody z Game Passa, tylko to ilu ludzi faktycznie codziennie wchodzi w interakcję z ekosystemem Xboxa - na konsoli, PC, w chmurze, na telefonach.

Po trzecie, rozpisują strategię na cztery filary: sprzęt, treści, doświadczenie i usługi. I tu robi się aż zbyt ciekawie.

Xbox Series X

Sharma i Booty piszą, że gracze są sfrustrowani. Nowe funkcje na konsoli pojawiają się zbyt rzadko. Obecność Xboxa na PC jest za słaba. Ceny robią się dla wielu nie do udźwignięcia. A podstawowe rzeczy - wyszukiwanie, odkrywanie gier, funkcje społecznościowe, personalizacja - są zbyt rozproszone i nieintuicyjne. To dość nietypowe jak na dokument dużej korporacji. Zwykle w takich tekstach czytamy, że „jesteśmy podekscytowani”, „robimy niesamowite postępy” i „nasza społeczność jest wspaniała”.

Nowe kierownictwo Xboxa zauważa też napięcia po stronie twórców: deweloperzy i wydawcy chcą lepszych narzędzi, lepszych danych i platformy, która faktycznie pomaga im rosnąć, a nie tylko wrzuca ich gry do kolejnego katalogu. Dlaczego Xbox nagle ma tyle wolności w komunikacji i podejmowaniu ważnych decyzji strategicznych?

Bp Xbox jest dziś jednym z filarów konsumenckiej strategii Microsoftu. Firma chwali się, że dociera już do ponad 500 mln miesięcznie aktywnych użytkowników w grach, jest jednym z największych wydawców na wszystkich głównych platformach i ma pod sobą prawie 40 studiów i trzy wydawnictwa: Xbox Game Studios, Bethesdę, Activision Blizzard King.

Do tego dochodzi zmiana personalna: po 12 latach kierowania gamingiem z firmy odchodzi Phil Spencer - człowiek, który wyciągnął Xboxa z dołka po erze Xbox One, postawił na wsteczną kompatybilność, Game Passa i otwarcie na PC oraz chmurę. Jego miejsce zajmuje Asha Sharma, wcześniej m.in. COO Instacarta i wiceprezeska w korporacji Meta, czyli osoba z bardzo mocnym backgroundem w skalowaniu usług konsumenckich i platform. To ktoś, kto zawodowo optymalizował lejki, retencję i monetyzację w usługach dla milionów użytkowników. W połączeniu z Bootym, który ma klasycznie „growe” doświadczenie i odpowiada za pipeline treści, dostajemy duet: produktowo-platformowy mózg plus człowiek od gier.

Phil Spencer nie jest już szefem Xboxa

Project Helix jako „konsolo-PC” i fundament ekosystemu

W części poświęconej sprzętowi pojawia się nazwa, którą będziemy słyszeć coraz częściej: Project Helix. To ma być kolejna duża platforma sprzętowa Xboxa, opisywana jako hybryda konsoli i PC, z naciskiem na „wiodącą wydajność”.

Xbox od lat próbuje wyleczyć się ze schizofrenii: z jednej strony chce być klasyczną konsolą do salonu, z drugiej - bramą do świata PC, chmury i cross-playu. Helix ma być kolejną próbą zasypania tej przepaści. Konsola jako „PC w przebraniu”, ale z prostotą konsoli. PC jako „Xbox w przebraniu”, ale z otwartością Windowsa.

W memo pada jasne stwierdzenie: „konsola jest fundamentem, dostarczającym doświadczenie premium, a chmura przenosi to doświadczenie na każde urządzenie”. Dla graczy oznacza to tyle, że Xbox nie zamierza porzucać klasycznego hardware’u. Ale też nie zamierza się do niego ograniczać.

A co z grami?

Drugi filar to content. Tu Xbox ma przewagę, której jeszcze kilka lat temu nie miał: po przejęciach ZeniMaxu i Activision Blizzard jest jednym z największych korporacji gamingowych w branży. Ale memo uczciwie zauważa, że świat się zmienił: część największych hitów ostatnich lat powstaje w małych zespołach, a platformy typu Roblox generują doświadczenia, które skalą dorównują dużym franczyzom.

To ważne, bo pokazuje, że Xbox nie chce (albo nie może) opierać się wyłącznie na „wielkich, drogich grach co kilka lat”. Koszty produkcji AAA rosną, cykle się wydłużają, ryzyko finansowe jest coraz większe. W takim świecie posiadanie Call of Duty to ogromny atut, ale równie ważne jest bycie miejscem, gdzie małe zespoły mogą wypuścić coś, co nagle wystrzeli jak Palworld czy Vampire Survivors.

Forza Horizon 6

Sharma i Booty mówią więc o „otwartości na wszystkich twórców - od pojedynczych osób po największe studia” i o tym, że Xbox ma dawać narzędzia, które pozwolą grom rosnąć przez lata. Pytanie brzmi czy Xbox faktycznie dostarczy narzędzia i warunki, które będą lepsze niż to, co oferuje Steam, PlayStation, Nintendo czy mobilne sklepy. Na razie to raczej obietnica niż konkret.

Doświadczenie: wyszukiwanie, społeczność, personalizacja - czyli to, co dziś boli

Trzeci filar to „experience”, czyli wszystko to, co dzieje się między włączeniem urządzenia a odpaleniem gry. I tu memo jest zaskakująco szczere: wyszukiwanie gier, odkrywanie nowości, funkcje społecznościowe, personalizacja - to wszystko jest dziś w ekosystemie Xboxa zbyt rozproszone i nie dość dobre.

Jeśli kiedykolwiek próbowaliście znaleźć coś konkretnego w sklepie Xboxa albo w aplikacji Xbox na PC to wiecie, że to nie jest przesada. Filtry są ograniczone, rekomendacje często mijają się z gustem, a integracja między konsolą, PC i chmurą bywa… kapryśna.

Sharma i Booty obiecują, że doświadczenie ma być „osobiste” i „adaptujące się do gracza”: elastyczne ceny, łatwy start, pomoc w znajdowaniu atrakcyjnych treści i łączenie cię z odpowiednimi ludźmi.

Game Pass, chmura i granie na klasycznym PC

Czwarty filar to usługi. Tu nie ma zaskoczenia: Game Pass, Xbox Cloud Gaming, cross-play, cross-save, integracja z PC i telefonami. Ale memo dodaje ważny akcent: coraz więcej graczy wybiera subskrypcje i usługi jako główny sposób grania, z oczekiwaniem natychmiastowego dostępu, ciągłej wartości i stale zmieniającej się biblioteki.

To jest dokładnie to, co Xbox próbuje robić od lat: „Netflix dla gier”, ale z twistem w postaci chmury i cross-platformowości. Problem w tym, że ten model też ma swoje limity: rosnące koszty licencji, presja na deweloperów, którzy muszą godzić się na inne modele przychodów, oraz gracze, którzy coraz częściej liczą, czy kolejna podwyżka abonamentu ma jeszcze sens.

Memo mówi o „elastycznym cenowo” Xboxie, który ma być „przystępny, osobisty i otwarty”. To może oznaczać więcej poziomów subskrypcji, nowe pakiety, być może bardziej agresywne promocje w regionach, gdzie dziś Xbox przegrywa z konkurencją. Ale może też oznaczać dalsze eksperymenty z tym, co trafia do Game Passa, na jak długo i na jakich zasadach.

Konsola ROG Xbox Ally z interfejsem Trybu Xboxa. Niewystarczający krok w dobrą stronę

Jednym z ciekawszych fragmentów memo jest ten, w którym Xbox przyznaje, że Windows jest dziś miejscem, gdzie toczy się najostrzejsza walka o gracza - i że obecność Xboxa na PC jest niewystarczająca.

To jest dość ironiczne: Microsoft kontroluje system operacyjny, na którym działa większość gier na świecie, a jednocześnie jego własny sklep i aplikacja Xbox na PC są wciąż daleko w tyle za Steamem czy Epic Games Store. Gracze PC najczęściej traktują „Xbox na PC” jako dodatek, a nie główną platformę.

Sharma i Booty zdają się to rozumieć. Jeśli Xbox chce rosnąć w DAU to nie może tak kiepsko radzić sobie na PC. To oznacza nie tylko lepszą aplikację, ale też sensowną integrację z istniejącymi nawykami graczy: wsparcie dla modów, przejrzyste polityki DRM i… rozważenie co zrobić ze Steamem. Na dziś pozycja rynkowa tego bezpośredniego konkurenta dla Xboxa na PC jest tak mocna, że Xbox musi wydawać tam swoje gry i dzielić się przychodami z firmą Valve. Steam ma tak mocną pozycję wśród graczy, że ci często wolą wybrać inną grę ze Steama niż obecną na Xboksie, choć w teorii to „tylko inne okienko”. Cóż, pierwszy etap rozwiązywania problemu to przyznanie, że istnieje.

Mimo wielu prób Xbox na PC przekonał bardzo niewielu użytkowników Steama

„Jest za drogo”

Memo dotyka też tematu, który wszyscy czujemy w portfelach: ceny. Sharma i Booty piszą, że „ceny stają się coraz trudniejsze do nadążenia” dla graczy. To elegancki sposób na powiedzenie: gry, abonamenty, DLC, mikrotransakcje - wszystko drożeje, a oczekiwania rosną.

Jednocześnie rośnie konkurencja o czas: gry walczą nie tylko z innymi grami, ale też z TikTokiem, Netflixem, YouTube’em i całą resztą cyfrowego szumu. Nowe pokolenie graczy oczekuje, że gry będą dostępne zawsze pod ręką - na telefonie, w przeglądarce, na konsoli, na PC - i że będą pozwalały nie tylko grać, ale też tworzyć, modyfikować, streamować, socializować.

Klasyczny model „kupujesz pudełko z grą za 350 zł i grasz” staje się niszą. Xbox próbuje więc ustawić się jako platforma, która daje „więcej za mniej” - ale musi to zrobić w sposób, który nie zabije biznesu. Stąd nacisk na DAU: jeśli utrzymasz ludzi w ekosystemie to możesz zarabiać na nich w wielu miejscach, a nie tylko przy jednej transakcji.

Czyli że jaki jest plan, ale tak serio?

Jeśli odłożymy na bok marketingowe frazy to z memo wyłania się kilka… czegoś w rodzaju obietnic:

Konsola nigdzie nie znika, ale będzie coraz mocniej spleciona z PC i chmurą.

Game Pass i usługi pozostaną sercem strategii, ale Xbox będzie musiał lepiej tłumaczyć, za co dokładnie płacisz i jaką wartość dostajesz. Elastyczne ceny i personalizacja mogą oznaczać bardziej granularne oferty.

Sklep, aplikacje i UI muszą się zmienić, bo dziś są po prostu zbyt toporne.

PC jest dla Xboxa niezwykle ważny i zwiększony zostanie nacisk na usprawnienie platformy Xbox dla Windows.

Twórcy - od malutkich studiów po molochy - mają dostać lepsze narzędzia i dane, co w idealnym świecie przełoży się na większą różnorodność gier w ekosystemie Xboxa, a nie tylko kolejne iteracje tych samych marek.

Tak w teorii to wygląda to wszystko sensownie. Xbox ma ogromną bazę użytkowników, potężne portfolio marek, dostęp do Windowsa i chmury Azure, a teraz także szefową z doświadczeniem w skalowaniu usług dla milionów ludzi. Strategia „Xbox wszędzie, dla każdego, z naciskiem na codzienną aktywność” jest logiczna.

Ale to nie jest rewolucja. To raczej uporządkowanie tego, co Xbox robi od lat i przyznanie, że dotychczasowe działania były nierówne. Game Pass jest świetny, ale nie rozwiązuje wszystkiego. Chmura jest ciekawa, ale wciąż niszowa. Sklep na PC jest, delikatnie mówiąc, problematyczny. Konsola ma mocny hardware, ale brakuje jej killer-appów na miarę złotych czasów Xboxa 360.

Najciekawsze w tym wszystkim jest jednak to, że Xbox przestaje udawać, że wszystko jest super

To, że memo do pracowników od kierownictwa trafi do mediów i social mediów musiało być dla Sharmy i Booty’ego oczywiste, zapewne było też częścią PR-owego planu. A tam mówią: gracze są sfrustrowani, deweloperzy chcą więcej, na PC nami gardzą, konsola jest ważna. I dopiero na tym tle rysuje wizję: „Xbox będzie tam, gdzie gra świat”.

Czy to się uda? To już zależy nie od ładnych słów w liście do pracowników, tylko od tego, co zobaczymy w kolejnych latach: jak będzie wyglądał Project Helix, jak zmieni się aplikacja Xbox na PC, jakie gry trafią do ekosystemu i na jakich zasadach.

REKLAMA

W Redmond zapadła decyzja: to nie jest Microsoft Gaming. To jest po prostu Xbox. I od teraz będzie rozliczany nie z ładnych prezentacji, tylko z tego, ilu z nas faktycznie włączy go jutro, pojutrze i za rok. A to z kolei zależy od tego, ile z tych deklaracji stanie się rzeczywistością. I czy graczom rzeczywiście o to chodziło.

REKLAMA

Maciej Gajewski 24.04.2026 17:21

Ładowanie...