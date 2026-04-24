Darmowy Xbox Game Pass w drodze. Dodadzą go wszędzie

Ładowanie...

Ostatnie miesiące w dziale Xbox przypominają jazdę bez trzymanki. Gracze doświadczyli drastycznych podwyżek abonamentu, które wywindowały cenę pakietu Ultimate do bardzo niekomfortowego poziomu. Co zrozumiałe, wywołało to spore niezadowolenie w społeczności i pewnie spadek zainteresowania flagową usługą firmy.

Sytuację stara się ratować nowa szefowa Xboksa, Asha Sharma. Jej wejście na stanowisko przyniosło niespodziewaną obniżkę cen, co pomogło uspokoić nastroje. Pakiet Ultimate w Polsce staniał z około 115 złotych do niespełna 85 złotych, co miało na celu zatrzymanie odpływających subskrybentów.

REKLAMA

Szybko jednak okazało się, że ta decyzja ma swoją ukrytą cenę. Ratowanie abonamentu odbyło się kosztem największej zalety usługi - przyszłe odsłony serii Call of Duty przestały być gwarantowane w katalogu w dniu swojej premiery.

Integracja z popularnym komunikatorem

W sieci pojawiły się właśnie informacje o zupełnie nowym wariancie abonamentu. Tom Warren z The Verge raportuje, że Microsoft planuje połączyć siły z najpopularniejszym komunikatorem dla graczy. Według danych odkrytych przez grupę Discord Previews nadchodzi pakiet o nazwie Xbox Game Pass Starter Edition.

Nie będzie to samodzielna usługa dostępna do kupienia w standardowym sklepie Microsoftu. Zamiast tego nowa wersja ma stanowić integralną część subskrypcji Discord Nitro. Użytkownicy opłacający ten zewnętrzny abonament otrzymają dodatkowy benefit w postaci dostępu do wybranego katalogu gier Xboxa.

Zawartość Xbox Game Pass Starter Edition

Przecieki wskazują, że edycja Starter zaoferuje graczom zróżnicowaną bibliotekę. Chociaż pełna lista pozostaje tajemnicą, udostępnione grafiki pozwalają rozpoznać kilka bardzo głośnych produkcji.

W ramach zintegrowanej subskrypcji użytkownicy otrzymają:

dostęp do ponad 50 tytułów (w tym Stardew Valley, Grounded oraz Fallout 4),

miesięczny limit 10 godzin strumieniowania rozgrywki za pośrednictwem usługi Xbox Cloud Gaming,

możliwość gromadzenia punktów w programie Xbox Rewards podczas zabawy.

Informacje zebrane przez internautów potwierdzają również obecność wielu tytułów od zewnętrznych twórców w nowym pakiecie.

REKLAMA

Walka o klienta

Obecnie standardowy miesięczny koszt subskrypcji Discord Nitro w Polsce wynosi 47,99 złotych. Dorzucenie do tej kwoty dostępu do kilkudziesięciu gier to ewidentny sposób, aby zachęcić kolejne grupy ludzi do Game Passa i wciągnąć w ekosystem osoby, które dotychczas omijały standardowe oferty.

I tak, Microsoft wyraźnie szuka każdej możliwej drogi, by implementować swój abonament na zewnętrznych platformach i przyzwyczajać konsumentów do marki Xbox poza konsolami. Biorąc pod uwagę obecne tempo nawiązywania takich wielkich partnerstw, pozostaje tylko czekać na Starter Edition dorzucane do pizzy w Żabce.

REKLAMA

Oliwier Nytko 24.04.2026 07:42

Ładowanie...