BLIK szturmuje Zachód. Polski fenomen ma nowe cele do podboju

BLIK szykuje się na podbój strefy euro. Polski system płatności mobilnych wchodzi w nowy etap.

Maciej Gajewski
BLIK szturmuje Europę
BLIK - fintechowy fenomen, który w Polsce stał się tak oczywisty jak Paczkomaty czy Allegro - zaczyna grać w zupełnie innej lidze. Po wejściu do Rumunii, które stało się pierwszym dużym krokiem poza Polskę, operator systemu zapowiada, że na tym nie koniec. BLIK celuje teraz w ekspansję na strefę euro, a więc na rynki, gdzie konkurencja jest nieporównywalnie większa, a przyzwyczajenia konsumentów - znacznie bardziej zabetonowane.  

To moment symboliczny. Przez lata BLIK był przykładem polskiej innowacji, która działa świetnie, ale tylko u nas. Teraz ma szansę stać się produktem eksportowym - i to takim, który może namieszać w europejskim krajobrazie płatności.

Rumunia to dopiero początek

Rumunia była pierwszym rynkiem, na którym BLIK pojawił się w pełnej, lokalnej wersji. To nie przypadek - kraj ma dynamicznie rosnący sektor bankowy, wysoki udział płatności mobilnych i sporą otwartość na fintechy. W praktyce to idealne laboratorium do sprawdzenia, czy polski model da się zaszczepić gdzie indziej.

Operator systemu - Polski Standard Płatności - traktuje Rumunię jako trampolinę do dalszej ekspansji. W grę wchodzą rynki strefy euro, gdzie BLIK mógłby wejść w partnerstwach z lokalnymi bankami, podobnie jak zrobił to w Polsce i Rumunii.

To ważne, bo BLIK nie jest typowym fintechowym startupem, który próbuje podgryzać banki. On z bankami współpracuje - i to właśnie ta współpraca była jednym z powodów jego sukcesu w Polsce. Jeśli uda się powtórzyć ten model w krajach strefy euro to BLIK może stać się realną alternatywą dla Apple Pay, Google Pay czy lokalnych systemów płatności.

Dlaczego Europa miałaby chcieć BLIK-a?

Z perspektywy polskiego użytkownika BLIK jest oczywistością: szybkie przelewy na telefon, płatności w sklepach, wypłaty z bankomatów bez karty, błyskawiczne potwierdzanie transakcji w aplikacji. W Polsce to standard, ale w wielu krajach Europy Zachodniej takie funkcje wcale nie są równie powszechne.

W Niemczech wciąż króluje gotówka i karty debetowe. We Włoszech płatności mobilne rozwijają się wolniej niż w Polsce. W Hiszpanii i Portugalii dominują lokalne systemy bankowe, ale nie oferują one tak spójnego doświadczenia jak BLIK. W dodatku europejskie banki od lat próbują stworzyć wspólny system płatności, ale inicjatywy takie jak EPI (European Payments Initiative) rozwijają się w tempie, które trudno nazwać imponującym.

Na tym tle BLIK może wyglądać jak produkt gotowy do wdrożenia od zaraz. Ma skalę, ma technologię, ma doświadczenie i ma model, który działa.

Ale konkurencja nie śpi

Wejście do strefy euro to jednak zupełnie inny poziom trudności. W Polsce BLIK wyrósł na lidera, bo trafił w moment, w którym banki szukały wspólnego standardu, a płatności mobilne dopiero raczkowały. W Europie Zachodniej rynek jest już podzielony między gigantów: Apple, Google, PayPal, a także lokalne systemy bankowe.

Do tego dochodzi kwestia przyzwyczajeń. Polacy pokochali BLIK-a, bo był prosty i szybki. W Niemczech czy Francji konsumenci są przywiązani do kart i niekoniecznie widzą potrzebę zmiany. BLIK będzie musiał udowodnić, że daje coś więcej niż to, co już mają.

Co może być asem w rękawie BLIK-a?

Największą przewagą BLIK-a jest to, że działa natywnie w aplikacjach bankowych. Nie wymaga dodatkowych usług, nie wymaga integracji z systemami Big Techu, nie wymaga kart. To może być argument, który przekona europejskie banki, zmęczone rosnącą dominacją Apple’a i Google’a w płatnościach.

Drugim atutem jest przelew na telefon, który w Polsce stał się standardem szybciej niż w wielu krajach Zachodu. Jeśli BLIK zaoferuje podobną funkcjonalność w strefie euro to może zdobyć użytkowników szybciej, niż się wydaje.

A jeśli się nie uda? Cóż - i tak pozostanie jednym z najbardziej udanych fintechowych projektów w Europie Środkowej. Ale patrząc na tempo rozwoju i determinację operatora trudno nie odnieść wrażenia, że BLIK naprawdę chce powalczyć o coś więcej niż tylko lokalny sukces.

02.06.2026 19:27
Aktualizacja: 2026-06-02T19:27:51+02:00
