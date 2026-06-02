REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Na Windows 11 naprawili coś, co wkurza miliony. W końcu znajdę pliki

Microsoft wprowadza kolejne usprawnienia w systemie. Tym razem naprawiono coś, na co czekały dziesiątki milionów użytkowników. Znajdowanie plików w Windows 11 wreszcie będzie działać tak, jak powinno od dawna.

Albert Żurek
Windows 11 wyszukiwanie
REKLAMA

Gigant technologiczny w ostatnich miesiącach mocno stawia na poprawki, które mają na celu ulepszenie wrażeń użytkowników z codziennego korzystania z komputerów z Windowsem. Microsoft poprawia podstawowe kwestie, skupiając się na aktualizacjach, błędach czy wydajności. Wyszukiwarka jest również jednym z podstawowych elementów systemu, które powinny działać dobrze.

REKLAMA

Wyszukiwanie w Windowsie 11 dostaje dwa ulepszenia

Każdy użytkownik Windowsa 11 wie, że wyszukiwarka zawarta w systemie nie zawsze działa tak, jakbyśmy tego chcieli. Rozwiązanie, oprócz znajdowania lokalnych plików czy aplikacji, pozwala na wyszukiwanie treści w internecie za sprawą wyszukiwarki Microsoft Bing. Nierzadko, zamiast znaleźć plik na komputerze, na pierwszym miejscu wyszukiwania widzimy wynik z internetu.

Dzięki nowym ulepszeniom znajdowanie powinno być znacznie prostsze. Pierwsze z nich jest już dostępne w zapoznawczej, nieobowiązkowej aktualizacji systemu operacyjnego. Dla wszystkich zostanie ono wdrożone w comiesięcznym uaktualnieniu, które powinno pojawić się w drugi wtorek miesiąca: 9 czerwca. Jak działa?

To ulepszenie wyświetla wyniki wyszukiwania w Windowsie 11 już po wpisaniu dwóch znaków. Oznacza to, że proces znajdowania powinien być nieco szybszy. Bardziej istotna jest druga zmiana, nazwana wyszukiwaniem po fragmencie nazwy (ang. search by substring). Rozwiązanie pozwala wyszukiwać pliki po dowolnej części nazwy pliku lub jego zawartości.

REKLAMA

Dotychczas wyszukiwanie nadawało priorytet wynikom, które w pierwszym słowie nosiły wpisywaną nazwę. Czyli jeśli wyszukiwaliśmy plik nazwany „świąteczne przepisy” za pomocą słowa „przepisy”, wyszukiwarka często nie była w stanie znaleźć pliku zapisanego głęboko w folderach użytkownika. Powodowało to, że zamiast zobaczyć plik, bardzo często widzieliśmy wynik z internetu. Aby móc liczyć na znalezienie dokumentu czy innego pliku, najlepiej było wpisywać początek nazwy.

Czytaj też:

Zmiana w wyszukiwaniu ma jednak naprawić tę kwestię. Dzięki nowej funkcji w Windowsie 11 nie trzeba znać konkretnej nazwy pliku. To akurat ogromne ulepszenie, szczególnie wtedy, gdy na komputerze mamy mnóstwo danych z wielu lat i niekoniecznie pamiętamy, jak nazwaliśmy wyszukiwany plik. Rozwiązanie działa zarówno w przypadku plików lokalnych, jak i dokumentów z chmury.

REKLAMA

Zmiana została wdrożona w testowej wersji systemu operacyjnego. Zanim trafi do wszystkich użytkowników, może minąć kilka miesięcy.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
02.06.2026 18:12
Tagi: aktualizacjaWindowsWindows 11
REKLAMA
Najnowsze
18:12
Na Windows 11 naprawili element wkurzający miliony. Znajdę swoje pliki
Aktualizacja: 2026-06-02T18:12:24+02:00
17:58
ASUS pokazał, jakie mają być nowe laptopy. Będzie cienko i mocno
Aktualizacja: 2026-06-02T17:58:11+02:00
17:51
ARM64 podbił komputery. To fakt i musisz wiedzieć, co to oznacza
Aktualizacja: 2026-06-02T17:51:49+02:00
17:50
Sony oddaje nową grę za darmo, na PS5 i PC. Nie trzeba PS Plusa
Aktualizacja: 2026-06-02T17:50:16+02:00
17:17
Muszę mieć Anker SOLIX S2000. To najwydajniejsza mała stacja zasilania
Aktualizacja: 2026-06-02T17:17:18+02:00
17:02
Play na kartę wyłącza limity GB na pół roku. No i to jest konkret oferta
Aktualizacja: 2026-06-02T17:02:37+02:00
16:57
Internet nie działa. Wszystko leży, a my wisimy na kilku miliarderach
Aktualizacja: 2026-06-02T16:57:36+02:00
16:16
Widzimy wnętrze komety 3I/Atlas. Pierwszy taki przypadek w historii
Aktualizacja: 2026-06-02T16:16:27+02:00
16:11
Światłowód 1 Gb/s za 69 zł bez umowy. Oferta dla każdego zmienia układ sił
Aktualizacja: 2026-06-02T16:11:43+02:00
15:45
Samsung Galaxy A57 potężnie staniał. Za tyle będzie bestseller
Aktualizacja: 2026-06-02T15:45:16+02:00
15:38
Polskie miasta jak pułapki na ruskie drony. Użyjemy latarni ulicznych
Aktualizacja: 2026-06-02T15:38:53+02:00
15:31
mObywatel z nową funkcją. Tak inni widzą cię w rejestrach sądowych
Aktualizacja: 2026-06-02T15:31:15+02:00
15:24
Prezydent Francji zachwycony polską firmą. Mówi o nas cała Europa
Aktualizacja: 2026-06-02T15:24:03+02:00
13:37
Koniec z telefonami w podstawówkach. Polacy czekali na ten ruch rządu
Aktualizacja: 2026-06-02T13:37:28+02:00
13:10
Światłowód za darmo. Zajrzyj do aplikacji swojego dyskontu
Aktualizacja: 2026-06-02T13:10:44+02:00
12:51
Telewizja przegrywa ze streamingiem. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2026-06-02T12:51:04+02:00
11:46
Masz Xiaomi, odetchniesz z ulgą. Wysyłanie plików właśnie stało się lepsze
Aktualizacja: 2026-06-02T11:46:56+02:00
10:59
Wydali 500 mln dol na chatbota. Przypadkowo
Aktualizacja: 2026-06-02T10:59:16+02:00
10:32
Walczyli o miejsca na otwarcie polskiego Dubaju. Hotel nagle zmienił plany
Aktualizacja: 2026-06-02T10:32:20+02:00
10:19
Sony pokazało monitor PlayStation. Ma funkcję, której nie znajdziesz u konkurencji
Aktualizacja: 2026-06-02T10:19:40+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA