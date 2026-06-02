REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Sony oddaje nową grę za darmo, na PS5 i PC. Nie trzeba PS Plusa

Sony postanowiło udostępnić swoją najnowszą grę za darmo. Wystarczy być posiadaczem PlayStation 5, Xboxów Series lub PC, aby móc liczyć na darmowy dostęp do gry Marathon. Nie trzeba nawet płacić za subskrypcję PS Plus.

Albert Żurek
Marathon za darmo
REKLAMA

Sony przygotowało darmowy dostęp do Marathonu – pierwszoosobowej strzelanki stworzonej i wydanej przez Bungie. To jednak nie tak, że grę otrzymacie na zawsze bez płacenia. Produkcja będzie dostępna przez ograniczony czas.

REKLAMA

Marathon za darmo przez cały tydzień

Twórcy gry postanowili uruchomić darmowy tydzień z Marathonem. Ten wystartuje już we wtorek 2 czerwca 2026 r. o godz. 21:00 czasu lokalnego i będzie dostępny przez kolejny tydzień, aż do wtorku 9 czerwca do godz. 16:00. Długo! Mimo że za produkcję odpowiada Sony (a właściwie Bungie, studio należące do Japończyków), gra będzie dostępna za darmo na wszystkich platformach.

Mowa zatem o PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz komputerach osobistych na platformie Steam. Promocja startuje z okazji rozpoczęcia drugiego sezonu gry. Marathon to stosunkowo nowa produkcja, która miała swoją premierę w marcu tego roku.

Bardzo ważnym elementem promocji jest to, że do gry za darmo na konsolach nie potrzeba nawet aktywnych subskrypcji wymaganych w innych tytułach sieciowych. Oznacza to, że w przypadku PlayStation 5 użytkownik nie musi mieć aktywnego PS Plus Essentials (lub wyższego planu), a na Xboxach Series X|S abonamentu Xbox Game Pass. Brak takiego wymogu automatycznie powinien sprawić, że zainteresowanie grą będzie wyższe.

REKLAMA

Czytaj też:

Gracze komputerowi na ogół nie potrzebują żadnych subskrypcji do gry w produkcje online i w tym przypadku nie będzie inaczej. Uruchamiając Steama, będzie można włączyć Marathon bez dodatkowych opłat. W Marathonie twórcy udostępnili też opcję gry wieloplatformowej – możecie zagrać online ze znajomymi, którzy korzystają z innych platform: gracze PlayStation bez problemu dołączą do jednej rozgrywki wraz z posiadaczami Xboxa czy peceta.

REKLAMA

Z perspektywy osoby, która zagra podczas darmowego tygodnia, istotne jest też to, że cały postęp się zapisuje. Jeśli gracz postanowi kupić grę na własność, nie będzie musiał zaczynać od początku.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
02.06.2026 17:50
Tagi: Darmowe gryPlayStationSony
REKLAMA
Najnowsze
17:17
Muszę mieć Anker SOLIX S2000. To najwydajniejsza mała stacja zasilania
Aktualizacja: 2026-06-02T17:17:18+02:00
17:02
Play na kartę wyłącza limity GB na pół roku. No i to jest konkret oferta
Aktualizacja: 2026-06-02T17:02:37+02:00
16:57
Internet nie działa. Wszystko leży, a my wisimy na kilku miliarderach
Aktualizacja: 2026-06-02T16:57:36+02:00
16:16
Widzimy wnętrze komety 3I/Atlas. Pierwszy taki przypadek w historii
Aktualizacja: 2026-06-02T16:16:27+02:00
16:11
Światłowód 1 Gb/s za 69 zł bez umowy. Oferta dla każdego zmienia układ sił
Aktualizacja: 2026-06-02T16:11:43+02:00
15:45
Samsung Galaxy A57 potężnie staniał. Za tyle będzie bestseller
Aktualizacja: 2026-06-02T15:45:16+02:00
15:38
Polskie miasta jak pułapki na ruskie drony. Użyjemy latarni ulicznych
Aktualizacja: 2026-06-02T15:38:53+02:00
15:31
mObywatel z nową funkcją. Tak inni widzą cię w rejestrach sądowych
Aktualizacja: 2026-06-02T15:31:15+02:00
15:24
Prezydent Francji zachwycony polską firmą. Mówi o nas cała Europa
Aktualizacja: 2026-06-02T15:24:03+02:00
13:37
Koniec z telefonami w podstawówkach. Polacy czekali na ten ruch rządu
Aktualizacja: 2026-06-02T13:37:28+02:00
13:10
Światłowód za darmo. Zajrzyj do aplikacji swojego dyskontu
Aktualizacja: 2026-06-02T13:10:44+02:00
12:51
Telewizja przegrywa ze streamingiem. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2026-06-02T12:51:04+02:00
11:46
Masz Xiaomi, odetchniesz z ulgą. Wysyłanie plików właśnie stało się lepsze
Aktualizacja: 2026-06-02T11:46:56+02:00
10:59
Wydali 500 mln dol na chatbota. Przypadkowo
Aktualizacja: 2026-06-02T10:59:16+02:00
10:32
Walczyli o miejsca na otwarcie polskiego Dubaju. Hotel nagle zmienił plany
Aktualizacja: 2026-06-02T10:32:20+02:00
10:19
Sony pokazało monitor PlayStation. Ma funkcję, której nie znajdziesz u konkurencji
Aktualizacja: 2026-06-02T10:19:40+02:00
9:34
Dziecko bez kasku, rodzic z mandatem. Wchodzą nowe przepisy
Aktualizacja: 2026-06-02T09:34:13+02:00
9:32
Galaxy Z Fold 8 przyłapany w restauracji. Zdjęcia potwierdzają wielką zmianę
Aktualizacja: 2026-06-02T09:32:44+02:00
9:03
Rząd miesza w sprawie podatku od kaucji. Jedni mówią "bzdura", inni "to zależy"
Aktualizacja: 2026-06-02T09:03:07+02:00
7:43
Miał dość komarów. Zbudował laser, który je wyeliminował
Aktualizacja: 2026-06-02T07:43:10+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA