Sony oddaje nową grę za darmo, na PS5 i PC. Nie trzeba PS Plusa

Sony przygotowało darmowy dostęp do Marathonu – pierwszoosobowej strzelanki stworzonej i wydanej przez Bungie. To jednak nie tak, że grę otrzymacie na zawsze bez płacenia. Produkcja będzie dostępna przez ograniczony czas.

Marathon za darmo przez cały tydzień

Twórcy gry postanowili uruchomić darmowy tydzień z Marathonem. Ten wystartuje już we wtorek 2 czerwca 2026 r. o godz. 21:00 czasu lokalnego i będzie dostępny przez kolejny tydzień, aż do wtorku 9 czerwca do godz. 16:00. Długo! Mimo że za produkcję odpowiada Sony (a właściwie Bungie, studio należące do Japończyków), gra będzie dostępna za darmo na wszystkich platformach.

Mowa zatem o PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz komputerach osobistych na platformie Steam. Promocja startuje z okazji rozpoczęcia drugiego sezonu gry. Marathon to stosunkowo nowa produkcja, która miała swoją premierę w marcu tego roku.

Bardzo ważnym elementem promocji jest to, że do gry za darmo na konsolach nie potrzeba nawet aktywnych subskrypcji wymaganych w innych tytułach sieciowych. Oznacza to, że w przypadku PlayStation 5 użytkownik nie musi mieć aktywnego PS Plus Essentials (lub wyższego planu), a na Xboxach Series X|S abonamentu Xbox Game Pass. Brak takiego wymogu automatycznie powinien sprawić, że zainteresowanie grą będzie wyższe.

Gracze komputerowi na ogół nie potrzebują żadnych subskrypcji do gry w produkcje online i w tym przypadku nie będzie inaczej. Uruchamiając Steama, będzie można włączyć Marathon bez dodatkowych opłat. W Marathonie twórcy udostępnili też opcję gry wieloplatformowej – możecie zagrać online ze znajomymi, którzy korzystają z innych platform: gracze PlayStation bez problemu dołączą do jednej rozgrywki wraz z posiadaczami Xboxa czy peceta.

Z perspektywy osoby, która zagra podczas darmowego tygodnia, istotne jest też to, że cały postęp się zapisuje. Jeśli gracz postanowi kupić grę na własność, nie będzie musiał zaczynać od początku.

Albert Żurek 02.06.2026 17:50

