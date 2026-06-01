Dlaczego Gothic stał się w Polsce legendą?

Gothic idealnie wpasował się w polskie realia początku lat 2000 dzięki niskim wymaganiom sprzętowym i przystępnej cenie. Teraz, po ćwierćwieczu od premiery oryginału, legenda powraca w postaci Gothic 1 Remake, a gracze z zapartym tchem sprawdzają, czy nowa wersja udźwignie ciężar ogromnych oczekiwań.

Powrót do Górniczej Doliny: fabuła i żywy świat

Fabuła Remake’u pozostaje wierna fundamentom z 2001 roku. Gracz wciela się w postać Bezimiennego, czyli skazańca rzuconego do Kolonii Karnej w Górniczej Dolinie, którą otacza nieprzenikniona magiczna bariera zabijająca każdego, kto próbuje ją przekroczyć. Więźniowie przejęli kontrolę nad tym miejscem, zmuszając króla do handlu magiczną rudą w zamian za towary z zewnątrz. Zadaniem bohatera jest dostarczenie listu do Arcymaga Ognia, co stanowi punkt wyjścia do brutalnej walki o przetrwanie i poszukiwania drogi ucieczki.

Świat gry jest podzielony między trzy rywalizujące frakcje: Stary Obóz, Nowy Obóz oraz Obóz na Bagnie. Każda z nich ma własne cele, hierarchię i ideologię. Remake pogłębia te relacje, dodając nowe linie dialogowe i rozbudowując tło fabularne postaci. Co istotne, Górnicza Dolina wciąż tętni życiem. Każdy NPC posiada własny harmonogram dnia, pracuje, je i kładzie się spać.

Nowe serce gry: Potęga Unreal Engine 5

Za odświeżenie klasyka odpowiada studio Alkimia Interactive, które postawiło na potężny silnik Unreal Engine 5. Różnica wizualna jest kolosalna. Nowoczesne oświetlenie i szczegółowość otoczenia robią wrażenie, choć twórcy kładą duży nacisk na zachowanie surowego, brudnego stylu oryginału. Nowa oprawa pozwala na znacznie głębszą immersję. Wystarczy wejść do ciemnej jaskini, by zrozumieć, że bez pochodni lub czaru światła eksploracja jest niemożliwa, ponieważ „ciemność jest tam naprawdę ciemna”.

Mimo nowoczesnej technologii, projekt nie jest jedynie podrasowanym graficznie starociem. Przebudowano system animacji i mechanikę interakcji, choć obiektywnie patrząc, gra wciąż zachowuje pewną dozę specyficznej toporności, która dla wielu jest synonimem autentyczności serii.

Mechanika i zmiany: od zera do bohatera

W Gothicu progresja postaci zawsze była bolesna, ale dawała niesamowitą satysfakcję. Remake w pełni to zachowuje. Gracz zaczyna jako postać słaba, bezbronna i lekceważona przez wszystkich. Rozwój opiera się na punktach nauki (LP), które wydaje się u nauczycieli, by zwiększać siłę, zręczność lub uczyć się konkretnych fachów.

Walka została całkowicie przebudowana, oferując płynniejsze uniki i możliwość parowania ciosów. Wprowadzono system walki kierunkowej, a gracz może decydować o stronie ataku, co pozwala na tworzenie własnych kombinacji. Jednak wciąż łatwo o szybki zgon, wystarczy chwila nieuwagi w starciu z silniejszym potworem lub zboczenie z bezpiecznej ścieżki. Gra nie prowadzi za rękę, a brak wszechobecnych znaczników misji na mapie wymusza uważne słuchanie dialogów i orientację w terenie na podstawie wskazówek od napotkanych postaci.

Naprawa błędów przeszłości i nowe podejście do postaci

Twórcy remake'u zdecydowali się na odważny krok i postanowili wyeliminować niektóre kontrowersyjne oraz „niesmaczne” aspekty oryginału z 2001 roku. Jedną z najważniejszych zmian jest pełnoprawne przedstawienie postaci kobiecych. W pierwowzorze kobiety były niemal wyłącznie milczącym tłem, często występując w roli niewolnic, z którymi nie dało się wejść w żadną sensowną interakcję.

W nowej wersji postacie te zyskały należytą podmiotowość. Mają teraz własne imiona, unikalne historie oraz codzienne rutyny, tak samo jak inni mieszkańcy Kolonii. Bezimienny może z nimi normalnie rozmawiać, dowiadywać się o ich losach i uczyć się od nich nowych rzeczy.

Czy warto wrócić do Kolonii?

Choć projekt wciąż wymaga szlifów (wczesne wersje borykały się z błędami technicznymi czy pewną ociężałością) Alkimia Interactive udowadnia, że rozumie duszę Gothica. Remake to idealna okazja, by przeżyć przygodę Bezimiennego na nowo, w jakości godnej dzisiejszych standardów.

Jeśli ktoś chce sprawdzić, czy przetrwa w świecie, w którym każdy błąd w walce oznacza szybki koniec, Gothic 1 Remake to pozycja obowiązkowa. Premiera została zaplanowana na 5 czerwca 2026 roku.

Spiders Web 01.06.2026 07:49

