Legenda AMD powraca. Chcę ten procesor

AMD wpadło na pomysł, aby przywrócić do życia Ryzena 7 5800X3D, wydanego początkowo w kwietniu 2022 r. Wycofano go ze sprzedaży w październiku 2024 r., lecz jeszcze w tym miesiącu z powrotem trafi na półki sklepowe. Będę musiał się powstrzymywać przed zakupem.

AMD Ryzen 7 5800X3D powraca w wersji z okazji 10-lecia

Ryzen 7 5800X3D to ulepszona wersja Ryzena 7 5800X, która otrzymała dodatkową pamięć 3D V-Cache. Ten krok okazał się strzałem w dziesiątkę. Pod względem wydajności w grach czip ten mógł konkurować z dużo droższym i bardziej energochłonnym Intelem Core i9-12900K.

Ryzen 7 5800X3D w swoim czasie był jednym z najchętniej kupowanych CPU do komputerów dla graczy. Z czasem czip został zastąpiony przez nowocześniejsze Ryzeny 7 7800X3D oraz 7 9800X3D, które popularnością dogoniły poprzednika.

Teraz, z okazji 10-lecia podstawki AM4 (płyt głównych starszej generacji z gniazdem AM4), Ryzen 7 5800X3D wraca. To dokładnie ten sam czip, który zadebiutował w 2022 r. Oferuje 8 rdzeni, 16 wątków, technologię Zen 3, bazowy zegar 3,4 GHz (rozpędzający się do 4,5 GHz) oraz 100 MB pamięci cache, a jego pobór mocy wynosi do 105 W. Wspiera też starsze i tańsze pamięci DDR4, co jest ważne w obecnej sytuacji: 32 GB DDR4 można kupić za 1200 zł, a 32 GB DDR5 kosztuje 2000–2500 zł.

Droga pamięć operacyjna to najprawdopodobniej główny powód, dla którego AMD postanowiło wskrzesić procesor wydany przeszło cztery lata temu i sprzedać go w odświeżonej wersji. To świetna opcja dla tych, którzy wciąż korzystają ze starszych komputerów wyposażonych w procesory AMD Ryzen 3000 / 5000, a chcą nieco ulepszyć swoją maszynę. Aby przejść na nowszą generację (Ryzen 7000 czy 9000), nie wystarczy bowiem zakup samego układu – trzeba dokupić także pamięć operacyjną DDR5 oraz nową płytę główną.

Jeśli ma się starszy system, wystarczy wymienić tylko procesor. AMD Ryzen 7 5800X3D w odświeżonej wersji został wyceniony na 349 dolarów i trafi na rynek 25 czerwca. W Polsce powinien kosztować ok. 1500 zł, co wcale niską sumą nie jest. Lepsze to jednak niż wydawanie 1600-2000 zł na samą pamięć DDR5, która jeszcze kilka miesięcy temu kosztowała 400–500 zł.

Korzystam z platformy AM4 – Ryzen 7 5800X3D to dla mnie jedyna możliwość ulepszenia

Osobiście jestem posiadaczem Ryzena 5 5600, kupionego wiele lat temu. To dobry procesor do codziennego użytkowania, ale w grach – w połączeniu z mocniejszą kartą graficzną RTX 5070 Ti – niestety już nie wystarcza. W wielu tytułach jest po prostu zbyt wolny. Dotychczas nie miałem żadnej sensownej możliwości ulepszenia swojego komputera. Przejście na nowszą generację z platformą AM5 to byłby wydatek na poziomie 4000 zł (Ryzen 7 7800X3D: 1200 zł, płyta główna: 800 zł, 32 GB RAM: 1600-2000 zł).

Teraz za 1500 zł mogę znacząco zwiększyć wydajność bez potrzeby wymieniania pozostałych komponentów. Tylko czy aby na pewno poczuję aż tak dużą różnicę?

Albert Żurek 01.06.2026 09:04

