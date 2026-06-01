Kupiłem walizkę InPostu, która ma ograć Ryanaira. Czy warto wydać 320 zł?

Ładowanie...

Każdy, kto regularnie lata tanimi przewoźnikami, doskonale zna ten ból. Bilet kupiony w promocyjnej cenie kilkudziesięciu złotych szybko staje się wydatkiem rzędu kilkuset złotych, gdy tylko spróbujemy dodać do rezerwacji klasyczny bagaż rejestrowany.

Opłaty za dużą walizkę potrafią dynamicznie rosnąć w zależności od trasy czy momentu zakupu, a w szczycie sezonu wakacyjnego nierzadko znacznie przewyższają koszt samego lotu.

REKLAMA

Do tego dochodzi konieczność stania w długich kolejkach do odprawy bagażowej, ryzyko uszkodzenia walizki przez obsługę lotniska oraz nerwowe, stratne czasowo oczekiwanie przy taśmie po wylądowaniu. Tradycyjni kurierzy bywają z kolei mało elastyczni, wymagając pakowania bagażu w grube kartony i czekania w domu na odbiór.

Właśnie w to miejsce wchodzi walizka InPost Parcel Suitcase pod Paczkomat (gabaryt C). To ciekawy, wręcz narzędziowy produkt. To nie jest walizka podróżna - to sprzęt, tak mi się wydaje, projektowany przez ludzi, którzy latają tanimi liniami i wiedzą, w którym miejscu portfela pasażera boli najbardziej.

Z mojego punktu widzenia walizka ta jest świetnie przemyślana pod bardzo konkretny zagraniczny scenariusz (najpierw wysyłanie rzeczy na pobyt, odsyłanie ciężkich zakupów z wakacji do Polski), ale z całą pewnością nie będzie to uniwersalny wybór dla każdego.

56 litrów czystej przestrzeni i chybotliwa rączka

Jej gabaryt (35 × 37 × 59 cm) jest dobrze skrojony pod największą skrytkę w maszynach InPostu (41 × 38 × 64 cm). Dla kogoś, kto bawi się w optymalizację bagażu, to niezwykle satysfakcjonujące uczucie: pakujesz równe 56 litrów czystej przestrzeni, w ogóle nie tracąc cennego miejsca.

REKLAMA

Dlaczego po prostu nie zapakować zwykłej walizki do kartonu i tak jej nie wysłać? Formalnie oczywiście możesz to zrobić, ale tracisz wtedy całą magię optymalizacji i prostoty. Parcel Suitcase została zaprojektowana tak, aby wypełniała skrytkę. Nie marnujesz litrażu na karton czy wypełniacze i absolutnie nie martwisz się, czy walizka z wystającymi kółkami nagle zaklinuje się w metalowych prowadnicach maszyny.

Konstrukcyjnie to twarda bryła z czystego polikarbonu. Producent uczciwie zaznacza, że to bagaż mający przeżyć proces kurierski, więc drobne ryski są wpisane w jego naturę (mój egzemplarz miał delikatne ślady już na starcie). Bądźmy jednak szczerzy w kwestii jakości wykonania: ta walizka jest zrobiona po prostu bez zarzutu.

Nie uświadczysz tu absolutnie niczego niesamowitego, co wykraczałoby jakością poza jej docelową cenę. Jest okej. To zwykły, poprawny plastik, w środku znajdziesz absolutnie podstawowe przegrody i nic więcej.

REKLAMA

Główna wysuwana rączka jest dość chybotliwa i nie sprawia wrażenia sprzętu z klasy premium - to do bólu klasyczny standard.

Ogromny, technologiczny plus należy się za to za mechanizm odpinanych kółek. Wypina się je na klik i chowa do specjalnego pokrowca wewnątrz.

Dzięki temu do maszyny wrzucasz gładką bryłę. Nic nie odstaje, a ty nie musisz desperacko owijać całości folią stretch. Przy odbiorze wyciągasz walizkę, wpinasz kółka w sekundę i jedziesz dalej.

REKLAMA

Subiektywnie: to bardzo nerdowski produkt w największym tego słowa znaczeniu. Głęboka matowa czerń, hasło Pack yourself into Paczkomat na froncie i piktogram maszyny sprawiają, że sprzęt od razu zdradza swoje przeznaczenie. Jeśli lubisz akcesoria, które rozwiązują bardzo konkretny problem, a nie udają uniwersalnych zabawek dla wszystkich, ten front będzie dla ciebie plusem.

Paczkomat jako twoja piwnica

W praktyce ta walizka błyszczy najmocniej w momencie, gdy zaczynasz traktować Paczkomat jako swoją zdalną piwnicę. InPost uruchomił możliwość nadawania przesyłek (w tym właśnie takiego bagażu) z siedmiu państw Europy do Polski: Włoch, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga, Hiszpanii i Portugalii.

Tutaj walizka w kartonie w skrytce C. Nie musicie się martwić o rozmiar.

Scenariusz jej użycia to czysta poezja logistyczna. To całkiem opłacalne, gdy:

Lecisz w jedną stronę tylko z małym bagażem podręcznym (bez kupowania rejestrowanego), omijając wszelkie kolejki do odprawy.

Wracasz do kraju z dużą ilością „miękkich” i ciężkich rzeczy: lokalne wino, oliwa, płyny, kosmetyki, chemia, masa jedzenia i brudne ubrania, których nie chcesz dźwigać przez lotniskowe terminale.

Przemieszczasz się na miejscu między kilkoma różnymi miastami i nie masz najmniejszej ochoty wszędzie targać ze sobą wielkiej i ciężkiej walizy.

REKLAMA

Drugi potężny scenariusz to wyjazdy do rodziny albo na dłuższy pobyt (Erasmus, praca sezonowa, wyjazd zdalny). Wtedy ta walizka działa jak logistyczne wahadło: wysyłasz z Polski swoje rzeczy na start, a po kilku miesiącach odsyłasz z powrotem to, czego nie potrzebujesz, uzupełnione o lokalne zakupy. Załatwiasz to jednym, powtarzalnym ruchem: walizka - Paczkomat - walizka, bez kupowania kartonów na zagranicznej poczcie. Ja tu widzę nawet pomysł na wysyłanie brudnego prania rodzicom.

REKLAMA

W zestawie 24-miesięczna gwarancja.

Matematyka: InPost kontra Ryanair i Wizzair

Żeby zrozumieć, dlaczego ten zakup ma sens, trzeba usiąść do cenników. Największy zysk logistyczny i finansowy widać na popularnych trasach wakacyjnych.

Według oficjalnego cennika InPostu, nadanie gabarytu C z Polski kosztuje 54,99 zł w jedną stronę. Wysyłka walizki gabarytu C z zagranicy do Polski jest droższa i uzależniona od kraju:

Włochy: 49,99 zł,

Belgia, Francja, Holandia, Hiszpania: 104,99 zł,

Luksemburg: 107,99 zł,

Portugalia: 125,99 zł.

REKLAMA

Przykładowy „bagaż w dwie strony” na trasie Polska - Włochy to zaledwie około 105 złotych. W przypadku Hiszpanii zamkniemy się w kwocie 160 złotych. Limit wagi? Całkiem hojne 25 kg.

Zestawmy to z rzeczywistością tanich linii lotniczych. Ryanair za 20-kilogramowy bagaż rejestrowany w jedną stronę podaje widełki 20-40 euro przy rezerwacji, a przy dokupowaniu go później - typowo 25-50 euro (a nierzadko stawki dobijają do 60 euro na najbardziej obleganych trasach). Oznacza to, że za ciężki bagaż lotniczy w obie strony łatwo zapłacimy równowartość 400-500 złotych.

REKLAMA

Z ekonomicznego punktu widzenia wysyłka Paczkomatem w jedną stronę (np. powrotną, gdy nakupimy pamiątek i płynów) za 50-125 zł to świetny interes. InPost zdejmuje z nas obowiązek płacenia kary lotniczej i fizycznego taszczenia 25 kg przez stacje metra i terminale.

Dla kogo absolutnie NIE jest to sprzęt?

Mimo zachwytów nad tym, jak ten sprzęt ogrywa linie lotnicze, czuję jedno: to absolutnie nie jest jedyna walizka, jakiej potrzebujesz w domu.

REKLAMA

Jej gabaryty zostały podporządkowane skrytce C InPostu, a nie wymiarom przewoźników. Jako typowa, darmowa kabinówka wnoszona na pokład wypada po prostu słabo - nie zmieści się w rygorystycznych, lotniskowych sizerach Wizzaira, Ryanaira czy nawet LOT-u. To jest w praktyce bagaż dodatkowy. Coś, co wysyłasz kurierem przodem, albo ostatecznie nadajesz do luku jako bagaż rejestrowany. Idei „jeden, by rządzić wszystkim” tutaj zdecydowanie nie uświadczysz.

Drugim i najważniejszym minusem jest sama cena w relacji do bardzo wąskiego zastosowania. Gdyby ten sprzęt kosztował w okolicach 199 zł, powiedziałbym wprost: brać bez najmniejszego zastanowienia. Znalezienie typowej walizki w outletach za 150 złotych nie stanowi przecież dziś żadnego problemu, a da się wyłapać sztuki nawet taniej. Sam kupiłem mojego nie stylowego, białego Wittchena za 149 złotych na wyprzedaży i do dziś jestem zadowolony z tej małej, białej bryły.

Jednak przy kwocie rzędu 320 zł zaczynają się schody, bo to już znacznie większa inwestycja, która wymaga konkretnej kalkulacji. Gdyby te 320 złotych obejmowało w pakiecie chociażby jedną darmową wysyłkę międzynarodową na start - to byłby znacznie lepszy deal.

Bądźmy szczerzy - 320 złotych za samą walizkę, do której i tak musimy doliczyć koszt międzynarodowej wysyłki (kolejne 50-125 zł), sprawia, że na start wydajemy grubo ponad 400 złotych. Subiektywnie: to za drogo, by kupować ją impulsywnie, wyłącznie pod pretekstem posiadania fajnego gadżetu jako trzeciej walizki do szafy.

REKLAMA

Szczerze? InPost Parcel Suitcase to dobrze zaprojektowany produkt, ale mocno „dla ogarniętych w temacie”. Jeśli latasz raz w roku na tygodniowy urlop all inclusive i nie zamierzasz bawić się w logistykę, zignoruj go. Zwykła kabinówka i bagaż rejestrowany w biurze podróży będą dla ciebie oczywistsze.

Jeśli jednak często krążysz po Europie, masz rodzinę za granicą lub po prostu lubisz bezlitośnie optymalizować każdy grosz u tanich przewoźników - ta walizka to strzał w dziesiątkę. Przy 320 zł i wymogu opłacania przesyłek zakup wciąż ma sens, ale głównie dla bagażowych freaków i miłośników Paczkomatu, dla których po kilku wyjazdach szybko stanie się w pełni rentowną inwestycją.

REKLAMA

Oliwier Nytko 01.06.2026 06:30

Ładowanie...

REKLAMA