Android z dużą zmianą. Tak teraz będziesz SMS-ować

Google Wiadomości od lat pełni rolę domyślnego komunikatora na Androidzie, ale trudno było oprzeć się wrażeniu, że aplikacja rozwija się w tempie, które nawet żółw uznałby za umiarkowane. Tymczasem konkurencja - a zwłaszcza Samsung - przez lata rozpieszczała użytkowników mnogością opcji personalizacji. Google najwyraźniej postanowił nadrobić zaległości. Najnowsze bety aplikacji pokazują, że firma szykuje coś, co wielu użytkowników określi jednym słowem: „nareszcie”.

Według informacji z Android Authority w wersji Wiadomości oznaczonej jako messages.android_20260523_00_RC00.phone.openbeta_dynamic pojawiła się funkcja, na którą czekaliśmy: pełnoprawne motywy czatów z możliwością ustawiania własnych tapet i kolorów. Do tej pory Google pozwalał jedynie na zmianę kolorów dymków i tła, co było miłym gestem, ale wciąż daleko odbiegało od tego, co kiedyś oferowały telefony Samsunga. Teraz jednak w menu z trzema kropkami opcja „Zmień kolory” ustępuje miejsca nowej pozycji: „Motywy czatu”.

Nowe Google Wiadomości (źródło: Android Authority)

Tapety, galerie, własne zdjęcia. Google wchodzi w świat personalizacji na serio

Google dorzuca do aplikacji całe galerie gotowych tapet, posegregowanych w kategorie. Można też wybrać własne zdjęcie z telefonu, co jest ukłonem w stronę użytkowników, którzy lubią dopasować wygląd rozmowy do osoby, z którą piszą. W praktyce oznacza to, że rozmowa z partnerem może mieć pastelowe tło z waszego wspólnego zdjęcia, a czat z kumplem od gier - neonowe, cyberpunkowe kolory. Jeśli efekt końcowy okaże się przesadzony, to zawsze można wrócić do ustawień domyślnych jednym kliknięciem.

Warto jednak zauważyć, że funkcja nie działa jeszcze idealnie. Android Authority zwraca uwagę, że tekst w górnej części ekranu potrafi zniknąć na ciemniejszych tłach, co sugeruje, że Google musi jeszcze dopracować kontrast i czytelność. To drobiazg, ale pokazuje, że funkcja jest świeża i wciąż w fazie dopracowywania.

Przy okazji Google majstruje też przy Smart Reply, czyli automatycznych podpowiedziach odpowiedzi. Do tej pory użytkownik mógł wybrać, czy kliknięcie w podpowiedź ma od razu wysłać wiadomość, czy otworzyć ją do edycji. Problem w tym, że ustawienie to było ukryte w mało intuicyjnym miejscu. Teraz Google przenosi je do osobnego ekranu, gdzie wybór między „wyślij od razu” a „otwórz do edycji” jest znacznie bardziej czytelny.

Dla polskich użytkowników Androida zmiany te mogą okazać się ważniejsze, niż na pierwszy rzut oka wygląda. Google Wiadomości jest domyślną aplikacją SMS/RCS w większości telefonów sprzedawanych w Polsce, a RCS - choć rozwija się powoli - staje się coraz bardziej powszechny. Możliwość personalizacji czatów to nie tylko estetyka, ale też sposób na uporządkowanie rozmów i nadanie im indywidualnego charakteru.

Czy to wystarczy, by dogonić konkurencję?

Google Wiadomości wciąż ma sporo do nadrobienia. iMessage pozostaje niedoścignionym wzorem integracji i wygody, a Samsung i WhatsApp przez lata udowadniali, że personalizacja może być nie tylko dodatkiem, ale integralną częścią doświadczenia użytkownika. Jednak najnowsze zmiany pokazują, że Google zaczyna rozumieć, iż komunikator to nie tylko funkcje, ale też emocje, estetyka i poczucie, że aplikacja jest „nasza”.

Motywy czatów mogą wydawać się drobiazgiem, ale to właśnie takie detale budują przywiązanie do aplikacji. A jeśli Google naprawdę chce, by Wiadomości stały się uniwersalnym komunikatorem dla całego ekosystemu Androida to musi zadbać o to, by użytkownicy czuli się w nim dobrze. Na razie wygląda na to, że firma wreszcie obrała właściwy kurs.

Maciej Gajewski 30.05.2026 16:50

