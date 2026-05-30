Chiński silnik ryczał przez 1000 sekund. SpaceX ma problem

Chiński startup Mega Engine pochwalił się testem silnika Chi, który w serii prób pracował łącznie przez 1000 sekund. To nie jest jeszcze drugi Raptor ani gotowa odpowiedź na Starshipa, ale chiński prywatny sektor kosmiczny coraz szybciej uczy się technologii, które jeszcze niedawno były domeną największych państwowych programów i kilku najambitniejszych firm świata.

1000 sekund ognia to mocny test wytrzymałości

Przy rakietach wszyscy patrzą przede wszystkim na start. Płomień, huk, dym i maszyna znika w niebie. Jednak zanim to się wydarzy, to silnik przechodzi przez coś znacznie mniej efektownego i znacznie ważniejszego, a mianowicie testy na ziemi. Godziny pracy na stanowisku, gdzie nie ma widowiska, a każda usterka od razu wychodzi.

Właśnie temu służą testy silnika Chi. Mega Engine odpaliło go w serii prób, które razem dały 1000 sekund pracy – nie w jednym kawałku, tylko w powtarzalnych uruchomieniach. Firma mówi o stabilnym działaniu, szybkim rozruchu i sprzęcie, który po testach jest w jednym kawałku. W napędzie rakietowym to nie są puste frazesy. Silnik wielokrotnego użytku nie może raz ładnie ryknąć i potem się rozlecieć. Ma odpalać za każdym razem tak samo, nie zjadać własnych części i nie zmuszać inżynierów do modlitwy przed każdym startem.

Chi to silnik na ciekły tlen i naftę rakietową. Ma pracować w zakresie od 35 do 75 ton ciągu na poziomie morza oraz osiągać ok. 87 ton w próżni. Taki rozmiar lokuje go w klasie, która może być użyteczna zarówno dla górnych stopni średnich i dużych rakiet, jak i dla pierwszych stopni mniejszych konstrukcji.

Chi korzysta z trudniejszej, ale znacznie wydajniejszej drogi

Najciekawszy element to nie sama liczba sekund, lecz sam cykl pracy. Chi jest silnikiem w zamkniętym cyklu spalania etapowego, i to w wersji bogatej w tlen. W prostszych silnikach część paliwa i utleniacza spala się w osobnym generatorze gazu tylko po to, by napędzić turbiny pomp. Potem te gazy są wyrzucane na zewnątrz. To działa, ale część energii idzie po prostu na straty.

W cyklu zamkniętym jest trudniej, ale znacznie sprytniej. Gazy napędzające turbiny nie są marnowane, lecz trafiają do głównej komory spalania i dokładają się do ciągu. Silnik może dzięki temu uzyskać lepszą sprawność, co w rakietach ma wręcz kolosalne znaczenie. Każdy procent wydajności może przełożyć się na większy ładunek, większy zasięg albo większy margines bezpieczeństwa.

Wersja bogata w tlen jest szczególnie wymagająca. Gorący gaz z dużą ilością tlenu to dla metali bardzo nieprzyjazne środowisko. Tlen w wysokiej temperaturze i pod dużym ciśnieniem potrafi być bezlitosny dla materiałów, uszczelnień i elementów turbopomp. Właśnie dlatego takie silniki są trudne w projektowaniu i produkcji. Nie wystarczy mieć schemat. Trzeba opanować metalurgię, chłodzenie, precyzję wykonania, sterowanie przepływem i zachowanie całego układu podczas startu oraz wyłączenia.

Nie ryk, tylko powtarzalność. Chi ma sens

Mega Engine podkreśla w swoim przekazie dwie ważne cechy silnika Chi: zmienny ciąg i możliwość wielokrotnego uruchamiania. W rakietach, które mają wracać i latać ponownie, to właśnie one decydują o tym, czy cała konstrukcja ma w ogóle sens.

Zmienny ciąg oznacza, że silnik może regulować moc w locie. Nie zawsze przecież trzeba gnać na pełnym gazie. Czasem trzeba zwolnić, żeby nie połamać ładunku. Czasem precyzyjnie wejść na orbitę. A przy lądowaniu boostera to już w ogóle kluczowe: za dużo mocy i przelatujesz cel, za mało – rozbijasz się przed nim. Regulacja ciągu to warunek trafienia z powrotem na platformę.

Równie istotne są tu ponowne zapłony. Górny stopień rakiety często musi odpalać silnik więcej niż raz, żeby umieścić ładunek na właściwej orbicie, wykonać korektę albo przygotować się do kontrolowanego zejścia z orbity. W przyszłych misjach księżycowych i kosmicznych ta zdolność staje się jeszcze ważniejsza. Rakieta nie kończy pracy po jednym długim spalaniu. Musi manewrować, czekać, odpalać ponownie i robić to bez błędu.

Właśnie dlatego 1000 sekund testów Chi to przede wszystkim próba pokazania, że ten silnik pasuje do rakiet nowej generacji – takich, które nie kończą kariery po jednym starcie, tylko mają latać, wracać i startować znowu.

SpaceX nadal prowadzi, ale konkurencja przestała już tylko patrzeć

Chi nie jest kopią Raptora i nie konkuruje z nim bezpośrednio w tej samej kategorii. Raptor od SpaceX spala ciekły metan i ciekły tlen, pracuje w pełnoprzepływowym cyklu spalania etapowego i napędza Starshipa oraz Super Heavy. To inna architektura, inne paliwo i inna skala całego systemu.

Problem SpaceX nie polega więc na tym, że chiński startup właśnie zbudował lepszy silnik. Problem polega na tym, że świat, a zwłaszcza Chiny, przestał traktować wielokrotne użycie rakiet jak amerykańską specjalność. Chiński sektor prywatny robi to, co kilka lat temu wydawało się domeną SpaceX: buduje własne silniki, testuje odzysk rakiet, rozwija paliwa nadające się do częstego latania i próbuje stworzyć ekosystem tanich startów.

LandSpace już w 2023 r. zapisało się w historii, gdy Zhuque-2 stała się pierwszą rakietą zasilaną metanem i ciekłym tlenem, która osiągnęła orbitę. To był znak, że chińskie firmy prywatne nie będą wiecznie gonić Zachodu wyłącznie w koncepcjach. Teraz Mega Engine dokłada do tej układanki własny element: silnik na naftę rakietową i ciekły tlen, zaprojektowany pod wysoką sprawność oraz ponowne użycie.

SpaceX wciąż ma przewagę, której nie da się łatwo podrobić. Latający Falcon 9, sprawdzone procedury odzysku, doświadczenie operacyjne, którego nikt inny nie ma, Starlink jako własne źródło popytu na wyniesienia i Starship – projekt w skali, na którą większości konkurentów po prostu nie stać. Ale inni nie stoją już w miejscu. Coraz więcej firm próbuje dojść do tego samego: częste starty, odzyskiwane stopnie, własne silniki wielokrotnego użytku. Przewaga SpaceX jest wciąż ogromna, tylko że teraz inni przynajmniej wiedzą, dokąd gonić.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Marcin Kusz 30.05.2026 09:45

