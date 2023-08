Tak przenosi się broń jądrowe. W razie konfliktu państwa atomowe użyją tego arsenału

To bombowiec używający czterech turbośmigłowych silników, co czyni z niego wyjątek na skalę światową. Co ciekawe, każdy z czterech silników napędza dwa, obracające się w przeciwnych kierunkach śmigła. To jedna z najbardziej udanych rosyjskich konstrukcji lotniczych, która weszła do służby w 1956 r.