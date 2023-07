Jak działa bomba atomowa? To prostsze niż się wydaje

Załóżmy, że posiadamy już odpowiednią ilość wzbogaconego surowca, który posłuży jako rdzeń bomby. Co oznacza „wzbogacony”? To taki materiał, w tym wypadku pierwiastek chemiczny, jakim jest Uran, który został doprowadzony do stanu, w którym jego jądra atomowe są rozszczepialne. Większość najczęściej występującego Uranu-238 (238 to suma protonów i neutronów w jądrze atomowym) nie jest rozszczepialna. W związku z tym, na drodze skomplikowanego procesu określanego jako „wzbogacanie” jest on przeobrażany do postaci, w której staje się Uranem-235. Taka substancja jest już rozszczepialna, co oznacza, że jest ona w stanie podtrzymać reakcję łańcuchową.