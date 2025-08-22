/
Pokazali, co potrafi Samsung, jakiego jeszcze nie było. Robi wrażenie

Nadchodzący, podwójnie składany Samsung Galaxy, jakiego jeszcze nie było, ma być wyjątkowo użyteczny. Dowiedzieliśmy się, że jego wielozadaniowość będzie stała na najwyższym poziomie.

Albert Żurek
Składany Samsung Galaxy
Składane smartfony typu Fold ogólnie zostały stworzone, aby poprawić kwestię wykonywania wielu czynności na stosunkowo niewielkim urządzeniu. Wystarczy spojrzeć na Galaxy Z Folda 7, który po złożeniu rozmiarami nie odbiega od zwykłego telefonu, a w trybie rozłożonym oferuje spory, 8-calowy ekran. Wyświetlacz nowego składaka Samsunga po otworzeniu ma być jeszcze większy.

Podwójnie składany smartfon Samsunga ma być potężny. Zrobisz wiele rzeczy jednocześnie

O składanym na trzy części Galaxy nazywanym potocznie TriFold wiemy już naprawdę sporo. Wcześniej w tym roku wyciekły informacje pokazujące formę sprzętu i to, że będzie różnić się od istniejącego, również podwójnie składanego Huaweia. Nieoficjalne doniesienia sugerują, iż w smartfonie znajdzie się 10,1-calowy wyświetlacz podzielony na trzy segmenty.

To praktycznie przekątna dzisiejszych tabletów - najczęściej takie urządzenia oferują 11-calowe ekrany. Tyle że Samsung będzie mógł zamienić się w kompaktowe urządzenie. Tablety znacznie bardziej ułatwiają wielozadaniowość niż klasyczne składane smartfony, w których najwygodniej obsługuje się dwie aplikacje jednocześnie. Jest możliwość otworzenia trzech, ale wtedy dwie są wyświetlane na 25 proc. ekranu.

Natomiast składany na trzy części Galaxy ze względu na obecność trzech segmentów będzie mógł wyświetlić nawet trzy okna aplikacji o rozmiarze przypominającym ekran klasycznego smartfona obok siebie. Odkryto, że w kodzie systemu One UI 8.5 (czyli tego, który powinien zostać wydany na początku roku w czasie premiery serii S26) pojawiły się wzmianki o funkcji "split trio". 

Rozwiązanie pozwoli na podzielenie trzech aplikacji jednocześnie. Do dyspozycji będzie zarówno ułożenie poziome, jak i pionowe według potrzeb i preferencji. Pionowy tryb wygląda, jak gdyby ułożyć ekrany smartfonów o szerokich proporcjach obok siebie. 

Kolejną nowością nadchodzącego podwójnego składanego Samsunga ma być ulepszone przejście z trybu złożonego na rozłożony. Smartfon jest o tyle ciekawy, że ma zawierać nie jeden, a dwa wyświetlacze - zewnętrzny, zwykły ze szklaną obudową oraz elastyczny wewnętrzny. Dzięki temu po rozłożeniu urządzenia ekran zewnętrzny zostanie sklonowany na wewnętrzny składany. 

Podobną funkcję wspiera oczywiście Z Fold 7 oraz wcześniejsze składaki Samsunga. Tak, aby kontynuowanie na większym wyświetlaczu było możliwie najwygodniejsze.

Co jeszcze wiemy o podwójnie składanym Samsungu?

Obecne informacje sugerują, że urządzenie zostanie wydane pod koniec 2025 r. lub na początku 2026 r. Smartfon od wyciągnięcia z pudełka ma działać pod kontrolą systemu Android 16 z One UI 8.5. Sprzęt tak jak inne urządzenia od Samsunga ma oferować siedmioletnie wsparcie aktualizacjami (system, poprawki bezpieczeństwa). 

W urządzeniu znajdzie się także procesor Snapdragon 8 Elite, potrójny zestaw aparatów i trochę większy akumulator w porównaniu z Galaxy Z Foldem 7. Ma być też drogi i prawdopodobnie słabo dostępny, a przynajmniej na początku. Nie wiemy, czy w ogóle zadebiutuje na globalnym rynku. 

22.08.2025 13:41
