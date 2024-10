Telefon i kieszonkowy tablet w jednym. Huawei Mate XT Ultimate Design - pierwsze wrażenia

Po chwili spędzonej z urządzeniem nie da się przy tym ocenić, czy ta specyfikacja będzie wystarczająca zarówno do tego, by sprzęt pracował cały dzień na jednym ładowaniu oraz do tego, by działał płynnie. Mam jednak nadzieję, że kiedyś uda mi się zdobyć egzemplarz na dłuższe testy, by to samemu sprawdzić.