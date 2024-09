Podobają ci się tablety Huawei, ale boisz się braku usług Google? Już niczego nie brakuje

Ten rok przyniósł ogromną zmianę. Tegoroczne tablety Huawei obsługują microG, co oznacza, że wróciły natywne aplikacje dostępne w sklepie Play. Co kryje się za tym pojęciem? Jak wspomniałem wyżej - wcześniej aplikacje instalowały się w przestrzeni wirtualnej, natomiast teraz znów instaluje się je w pamięci urządzenia tak jak za starych dobrych czasów. Oznacza to, że na tabletach Huawei znów możemy bezproblemowo korzystać z usług Google. Jak zdobyć microG? Nic nie musimy robić, bo jest już na tablecie. Wystarczy, że w AppGallery, czyli odpowiedniku Sklepu Play, wyszukamy dowolną aplikację od Google i zainstalujemy ją. Zostaniemy wtedy poinformowani, że do prawidłowego działania potrzebne będą dodatkowe komponenty i czy chcemy je od razu pobrać. Należy to zrobić i po chwili zostaniemy przeniesieni do ekranu logowania do usług Google. Robimy to i gotowe.