Praktyczne prezenty do domu. Te sprzęty nigdy nie zawodzą

Jeśli znudziło was obdarowywanie bliskich standardowymi prezentami, takimi jak skarpetki, dezodoranty i książki, to przychodzimy z pomocą. Sprzęty z kategorii małe AGD nie kosztują majątku, za to urządzenia do kuchni, salonu czy łazienki mogą sprawić, że życie będzie nie tylko łatwiejsze, ale i przyjemniejsze.

Co istotne, teraz można kupić je znacznie taniej niż zwykle - co prawda jest już po Black Friday 2025, ale wiele sklepów czyści teraz magazyny na nowy rok. Przygotowaliśmy propozycję małych sprzętów AGD takich jak ekspresy, frytkownice beztłuszczowe, blendery, oczyszczacze powietrza i nie tylko, które zostały atrakcyjnie przecenione.

Philips LatteGo EP5443/70 - 1999 zł

Philips LatteGo EP5443/70 to ekspres dla tych, którzy chcą mieć w domu pełnoprawną kawiarnię bez bawienia się w baristę. Za jednym dotknięciem przygotuje espresso, cappuccino, latte macchiato i kilka innych kaw mlecznych, a system LatteGo spienia mleko w osobnym pojemniku bez rurek – po zrobieniu kawy wystarczy przepłukać go pod kranem. Do tego dochodzi regulacja mocy, ilości i temperatury kawy oraz możliwość zapisania ulubionych ustawień pod domowników.

Frytkownica beztłuszczowa DREAME AF30 - 599 zł

Mamy tu do czynienia z wielofunkcyjnym urządzeniem do zdrowego gotowania bez nadmiaru tłuszczu. Frytkownica beztłuszczowa DREAME AF30 z funkcją pary może przygotowywać pożywienie w jednym z sześciu trybów. Wyróżniają ją system cyrkulacji powietrza w 360° o nazwie Dual-Source Cyclonic Heat z dwoma źródłami ciepła, inteligentne nawilżanie parą i gorącym powietrzem SmartSteam 3X Infuse oraz duża komora o pojemności aż 7 litrów - zmieści całego kurczaka. Do tego dochodzi zaawansowana kontrola temperatury w zakresie od 50 do 200°C (dokładność ±1°C).

Air Fryer Ninja Double Stack XL za 739,99 zł (zamiast 1499,99 zł)

Black Friday 2025 to dobra okazja, by kupić Air Fryer, a całkiem nieźle przecenionym obecnie modelem jest Ninja Double Stack XL z cyfrowym termometrem. Ten monitoruje temperaturę potraw, aby pomóc uzyskać perfekcyjne rezultaty. W ramach tej oferty można zakupić nie tylko urządzenie, ale też akcesoria. Urządzenie wyposażono w dwie nieprzywierające, nadające się do zmywarki szuflady o pojemności 4,75 L każda z płytami Crisper i dwa stalowe ruszty.

Blender bezprzewodowy Ninja Blast Max Cyber Space za 299,99 zł (taniej o 33 proc.)

Ninja Blast Max to marka uwielbiana przez podróżników i miłośników smoothie, którzy mają mało miejsca, ale nie chcą rezygnować z pełnej mocy blendera. Bezprzewodowa konstrukcja i silnik o nazwie PowerBlast radzą sobie nawet z kruszeniem lodem i innymi twardymi składnikami. automatyczne programy Auto-iQ gwarantują gładkie koktajle w kilka sekund.

Obecny w zestawie Ninja Blast Max Cyber Space kubek o nazwie Twist & Go z szczelną pokrywką pozwala zabrać napój prosto z blendera do plecaka, na trening czy w podróż. Urządzenie jest lekkie, kompaktowe i oferuje do 25 miksowań na jednym ładowaniu. Czyni je to idealnym wyborem do małych kuchni, biura i na wyjazdy.

Oczyszczacz powietrza XIAOMI Smart Pet Care Air Purifier za 359,99 zł

99 zł

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier to kompaktowe urządzenie projektowane z myślą o właścicielach zwierząt. Skutecznie usuwa sierść, alergeny i nieprzyjemne zapachy, zapewniając świeże i czyste powietrze każdego dnia. Zapewnia szybkie oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach o powierzchni od 16 do 27 m² (CADR cząstek 230 m³/h), a sierść, kurz i zapach zwierząt usuwa 3-warstwowy filtr z węglem aktywnym. Urządzenie może pracować w trybie nocnym, a sterować można nim zdalnie dzięki aplikacji Xiaomi Home.

Dyson V15 Origin

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dyson V15 Origin za 1699 zł (zamiast 1999 zł)

Dyson V15 Origin to bezprzewodowy odkurzacz, a marka cieszy się popularnością wśród osób ceniących skuteczność i wygodę. Łączy wysoką moc z lekką, dobrze wyważoną konstrukcją. Silnik w tym modelu generuje do 525 W mocy, a szczotka o nazwie Motorbar automatycznie dostosowuje się do dywanów i twardych podłóg, co zapewnia równą skuteczność w całym domu.

W urządzeniu zamontowano również cyfrowy wyświetlacz, który pokazuje stan naładowania akumulatora baterii i inne kluczowe parametry. Bezworkowy system ułatwia przy tym szybkie i higieniczne opróżnianie pojemnika. W zestawie z pionowym odkurzaczem dostajemy też zestaw akcesoriów, w tym końcówkę szczelinową i po narzędzia do sprzątania sierści, co ucieszy posiadaczy zwierzaków.

Robot kuchenny planetarny Zelmer ZKR1310G 1300 W za 599,99 (zamiast 669 zł)

Robot kuchenny planetarny Zelmer ZKR1310G to ciekawy sprzęt, który właśnie stał się jeszcze tańszy - obniżka ceny rzędu 40 proc. to naprawdę dobra oferta. Wyróżnia go silnik o mocy 1300 W, który zapewnia precyzyjny ruch planetarny - dzięki temu radzi sobie zarówno z lekkimi kremami, jak i ciężkimi ciastami drożdżowymi. W zestawie są dwie misy i komplet końcówek, więc wygodnie przygotuje się z jego pomocą kilka etapów przepisu bez ciągłego mycia akcesoriów. Do tego dochodzą funkcja pulsacyjna i 10-stopniowa regulacja prędkości, aby precyzyjnie kontrolować konsystencję mas.

Odkurzacz AMICA Fen Turbo Pro VM 2064 - 329,98 zł (taniej o 69,97 zł)

Jeśli przyszła pora na zakup nowego odkurzacza, to AMICA Fen Turbo Pro VM 2064 będzie dobrym wyborem. Urządzenie ma 3-litrowe worki na kurz (AW3011) i inne zabrudzenia oraz zwijacz przewodu o długości zapewniającego mu zasięg pracy do 8 m. Jego moc maksymalna to 900 W, a waży 6,5 kg. W zestawie są takie akcesoria jak elastyczna końcówka, mini turboszczotka, ssawka do sierści, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa, ssawka szczelinowa 2w1, szczotka do parkietu, rura teleskopowa i wąż ssący.

