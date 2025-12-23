Śledzę lot Świętego Mikołaja. Magia działa, sprawdziłem

Ładowanie...

"Biegnie, biegnie renifer, opuścił już Laponię" – śpiewali bohaterowie Miodowych Lat w kultowej już kolędzie. Jeśli sami chcecie się przekonać, czy w Łomży skręci na Marki i czy rzeczywiście "szybciej białostocką", to nic prostszego. Wystarczy odpalić FlightRadar 24.

REKLAMA

Wyprawę Świętego Mikołaja da się śledzić na żywo, wpisując w wyszukiwarkę portalu hasło "Santa1". To już swego rodzaju nowa świąteczna tradycja. Może i nie mamy śniegu, a jarmarki przepełnione są przedmiotami, którym daleko do wprowadzenia w odpowiedni nastrój i klimat, ale za to możemy śledzić brodatego jegomościa i jego baśniowy zaprzęg. Magia świąt uratowana. Tego kiedyś nie było.

Ciekawe, ilu rodziców wykorzystuje narzędzie, aby podkręcić oczekiwanie wśród maluchów. "Uwaga, leci" - pociecha pędzi do okna, a w tym czasie prezenty niespodzianie lądują pod choinką.

Równie interesującej jest to, ilu rezolutnych dzieciaków pokonało dorosłych i udowodniło, że coś tu się nie zgadza. Mikołaj już przeleciał, a pod choinką ciągle pusto? Dziwne…

REKLAMA

Przechlapane mogą mieć też wujkowie, którzy zawsze puszczają oczko i mówią, że dopiero co spotkali Mikołaja po drodze. "Niemożliwe" – może odpowiedzieć bystry maluch, odpalając aplikację.

W każdym razie nie zamierzam być tym, który święta psuje i czepia się szczegółów. Tym bardziej że to sympatyczna, symboliczna akcja. Bezpiecznego lotu, panie Mikołaju. Trzymaj się, "reniferze, wierne zwierzę".

REKLAMA

Adam Bednarek 23.12.2025 13:03

Ładowanie...