Gdzie jest Święty Mikołaj? Dzięki Google'owi można go złapać go na gorącym uczynku

Dziś NORAD wykorzystuje do śledzenia Mikołaja zaawansowaną technologię, w tym radarami, satelitami, a nawet myśliwcami. Na stronie internetowej NORAD Tracks Santa można śledzić trasę Mikołaja w czasie rzeczywistym, zobaczyć, gdzie aktualnie się znajduje i ile prezentów już dostarczył. Co ciekawe, NORAD twierdzi, że "wielokrotnie przechwytywał" Mikołaja swoimi myśliwcami. Piloci witają go wtedy, machając skrzydłami, a Mikołaj odpowiada im tym samym.