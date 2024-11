W tym roku święty Mikołaj jest robotem. Oto nowe reklamy Coca-Cola, których nie zrobił człowiek

Reklamy prezentują więcej widoków zwierząt niż ludzi, co może sugerować, że studia odpowiedzialne za ich produkcje miały mały-wielki problem z wygenerowaniem ludzi. Dysprorpocja ludzi do zwierząt jest problemem wizerunkowym, gdyż wszystkie poprzednie świąteczne reklamy Coca-Coli były skupione wokół ludzi i łączenia ich przy wspólnym posiłku i jednym napoju. We wszystkich trzech spotach jest tyle zwierząt, że gdyby nie wszechobecne logo Coca-Coli to pomyślałabym, że mamy do czynienia z bożonarodzeniową wersją Folwarku Zwierzęcego. Nadmierne wykorzystanie wizerunku zwierząt wyszło na dobre animacji, ale nie reklamie jako takiej