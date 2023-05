Zabierze ci pracę, ale wygeneruje osiem krzywych palców. Dlaczego SI jest beznadziejna w tworzeniu dłoni?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, cofnijmy się do samego początku, do nauki. Niezależnie czy jesteś wybitnym artystą, czy przeciętną osobą potrafiącą odtworzyć podstawowe elementy otaczającej cię rzeczywistości. Czerwony trójkąt a pod nim szary prostokąt - to jest dom, zielony okrąg a pod nim brązowy prostokąt - to jest drzewo. Na podobnej zasadzie pięć dłuższych elementów połączonych do jednego wspólnego śródręcza - wizualnie bliskiemu prostokątowi, to dłoń. Pod tym względem my i sztuczna inteligencja jesteśmy sobie równi: pośród wielu rzeczy, które widzimy, zauważamy pewne stałe elementy, wzorce. Wyróżniamy oryginalne wizualne cechy danego przedmiotu.