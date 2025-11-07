REKLAMA
To była najdłuższa linia tramwajowa w Polsce. Chcą ją odbudować

Pierwszy krok został poczyniony - droga jest długa, niemal tak samo jak cała linia, ale pojawiła się szansa na to, by rekordowy tramwaj mógł powrócić.

Adam Bednarek
lina 46
Nie mam pojęcia, co robiłem 4 lutego 2018 r. Pewnie nic specjalnego: zakupy, spacer po osiedlu i parku. Wiem natomiast, co powinienem robić tego dnia. Należało pójść na odpowiedni przystanek, poczekać na tramwaj 46, wsiąść, skasować bilet i pojechać do samego końca. A potem wrócić. Być może trasę powtórzyć. W końcu był to ostatni dzień kursowania tej linii – najdłuższej w Polsce, jednej z najdłuższych w Europie.

Tramwaj 46 łączył ze sobą aż trzy miasta: Ozorków, Zgierz i Łódź

W najdłuższym wariancie trasa liczyła 35 km i 244 m, a pojazd zatrzymywał się w sumie na 59 przystankach. Podróż w całości trwała 116 min, o ile po drodze nie doszło do zakłóceń i opóźnień.

A ewentualne kłopoty techniczne były prawdopodobne. To właśnie zły stan torowiska i sieci trakcyjnej zadecydował o końcu linii 46 w tak długim kształcie. "46 x nie dla likwidacji tramwaju" napisano na banerze przygotowanym przez uczestników ostatniego kursu, ale ich głosy nie zostały wysłuchane.

Na tabliczce zamieszczonej za szybą pojazdu wykonującego ostatni kurs pojawiła się obietnica: "jeszcze tu wrócę". Nadzieja przez lata się tliła, wracały pomysły reaktywacji. Na przeszkodzie zawsze stawały jednak pieniądze. "Express Ilustrowany" w 2023 r. przytaczał ewentualne koszty modernizacji szacowane przez Ozorków: 100 mln zł na odbudowę torowiska, a do tego niemałe kwoty przeznaczane na utrzymywanie linii.

My – jako miasto – nie mamy prawa budować na terenie, który do niego nie należy. Nawet gdybyśmy mieli takie prawo, to i tak nie byłoby nas stać, by przy uszczuplonych finansach sponsorować sąsiednie samorządy – wyjaśniała w 2024 r. Hanna Zdanowska, prezydentka Łodzi, cytowana przez transport-publiczny.pl.

Pojawiło się światełko w tunelu na trasie

Dobra wiadomość: będzie remont na słynnej linii. Gorsza: tylko na fragmencie. Zgierz zamierza uzyskać środki unijne, które pozwolą wyremontować torowisko na terenie miasta.

- Nie możemy mówić o pełnym sukcesie, ponieważ inne samorządy z otoczenia miasta Zgierza, w tym gmina Zgierz, miasto Ozorków i gmina Ozorków, nie podjęły się wyzwania związanego z zapewnieniem finansowania na ten cel – przyznaje cytowany przez TVP 3 Łódź Przemysław Staniszewski, prezydent Zgierza.

Prace, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, miałyby zostać zakończone w czerwcu 2029 r. Chociaż mowa o 3,6 km fragmencie, to zawsze daje to szansę na wywarcie presji na okoliczne gminy, które póki co nie kwapią się do działania. Tym bardziej że mieszkańcy w lokalnych mediach od dawna domagają się powrotu dawniej linii i łatwego tramwajowego dojazdu do Łodzi. A skoro jedni zaczęli pracę, to dlaczego u nas nic się nie dzieje – mogą za kilka lat zapytać żyjący w sąsiedztwie Zgierza. I kto wie: w ten sposób uda się powrót legendarnej linii. Kto zabroni marzyć.

Na razie miłośnicy wyjątkowych eskapad tramwajowych muszą zadowolić się alternatywami

Jadąc tramwajami da się wyruszyć ze Zgierza, a zakończyć podróż w Pabianicach. Konieczna będzie przesiadka w Łodzi, ale to nadal szansa na zwiedzenie trzech miast poruszając się wyłącznie tramwajami. Pod tym względem daleko wprawdzie do Śląska, gdzie ruszając z Gliwic do Dąbrowy Górniczej przejedzie się w sumie przez 108 przystanków. A wszystko to w 3,5 godz., zahaczając o Zabrze, Chorzów, Katowice czy Sosnowiec. Konieczne są przesiadki, ale to i tak imponująca przeprawa.

Dawniej tramwajami z Łodzi też dało się pokonywać niemałe eskapady. Przed laty tramwaje dojeżdżały nawet do Tuszyna, który leżał jeszcze w woj. piotrkowskim,. Oznaczało to, że tramwaj wyjeżdżał nie tylko poza granice gminy, ale nawet województwa! Był również tramwaj do Lutomierska oddalonego od centrum Łodzi o ok. 20 km, który w latach 1975-1998 znajdował się w woj. sieradzkim.

Pozostaje wierzyć, że linia 46 jednak wróci w pełnym formacie i trzy miasta (oraz cztery gminy) znowu połączy jeden tramwaj. Byłaby to świetna wiadomość nie tylko dla samych mieszkańców, ale też turystów, bo taka podróż to nie lada gratka.

Adam Bednarek
07.11.2025 13:10
