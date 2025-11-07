REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Kupujesz telefon Samsunga i dostajesz kasę. Nawet 2000 zł

Samsung wystartował z nową promocją na telefony i zegarki. Zasady są proste - kupując wybrane modele można odebrać zwrot pieniędzy na konto. Nawet 2000 zł!

Albert Żurek
Samsung promocja zwrot 2000 zł
REKLAMA

Akcja potrwa aż do niedzieli 16 listopada. Do tego czasu należy dokonać zakupu jednego z urządzeń biorących udział w promocji. Sprzęt musi zostać zakupiony w jednym ze sklepów wymienionych w regulaminie promocji: m.in. Media Expert, x-kom, MediaMarkt, Samsung. Którymi urządzeniami warto się zainteresować?

REKLAMA

Samsung oddaje 2000 zł za telefon. I kilkaset zł za zegarki

W promocji objęto osiem różnych urządzeń, w tym trzy składane telefony, dwa tablety oraz trzy zegarki. Akcja dotyczy najnowszej generacji sprzętów. 2000 zł jest jednak maksymalną wartością zwrotu. Suma, którą otrzymamy zależy od wybranego urządzenia:

  • Galaxy Z Fold 7 - 2000 zł,
  • Galaxy Z Flip 7 - 1500 zł,
  • Galaxy Z Flip 7 FE - 800 zł,
  • Galaxy Tab S11 i S11 Ultra - 800 zł,
  • Galaxy Watch 8 - 300 zł,
  • Galaxy Watch 8 Classic - 500 zł,
  • Galaxy Watch Ultra - 700 zł.

Najwięcej można odebrać na zakupie Galaxy Z Fold 7, który dzięki promocji nie jest aż tak drogi. Sprzęt w wersji 12/256 GB kupimy za 7 tys. zł, co z dodatkowym zwrotem 2000 zł daje nam wydatek na poziomie 5000 zł. W podobnej cenie możecie kupić zwykłego Galaxy S25 Ultra, który został pozbawiony składanego ekranu.

Jeszcze lepsza oferta dotyczy Samsunga Galaxy Z Flip 7, którego w promocjach można kupić za ok. 4000 zł (bez promocji 4500 zł). Po odebraniu 1500 zł zwrotu za urządzenie sprzęt będzie nas kosztował tylko 2500 zł. W podobnej cenie trudno kupić sztandarowy telefon, a tym bardziej sprzęt z elastycznym wyświetlaczem. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Galaxy Z Fold 7 - 4999 zł ze zwrotem
Media Expert
Media Expert
Galaxy Z Flip 7 - 2500 zł ze zwrotem
Media Expert

Osobiście nie zwracałbym jednak uwagi na Galaxy Z Flipa 7 FE, który jest dostępny w podobnej cenie, co lepszy Z Flip 7. Przysługuje na niego jednak niższy zwrot. Opcja zwrotu na zegarki Galaxy Watch 8 jest dobra - szczególnie na wyższe modele takie jak Watch Ultra oraz Watch 8 Classic. Samsung przygotował dla nich odpowiednio 700 i 500 zł zwrotu.

Co trzeba zrobić, aby odebrać pieniądze za kupiony telefon, tablet lub zegarek?

W pierwszej kolejności zakupić sprzęt maksymalnie do 16 listopada 2025 r. w sklepach wymienionych w regulaminie (np. Media Expert, x-kom, MediaMarkt). Następnie urządzenie musi zostać aktywowane, czyli uruchomione na terenie Polski do 23 listopada, a do 30 listopada 2025 r. musimy zarejestrować zakup. Możemy to zrobić w aplikacji Samsung Members w przypadku zakupu telefonów i tabletów lub na stronie dla smartwatchy.

Do rejestracji wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dołączenie wymaganych dokumentów: dowodu zakupu, zdjęcia pudełka z numerem IMEI. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenie zwrot trafi na wskazane konto bankowe w ciągu 21 dni. Każdy uczestnik może uzyskać do trzech zwrotów.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
07.11.2025 13:52
Tagi: promocjeSamsungSkładane smartfonySmartfony
Najnowsze
13:10
To była najdłuższa linia tramwajowa w Polsce. Chcą ją odbudować
Aktualizacja: 2025-11-07T13:10:19+01:00
12:39
Boty, które służą ludziom i nie zabierają im pracy. Microsoft tworzy piękną utopię
Aktualizacja: 2025-11-07T12:39:38+01:00
11:59
Ikea ulepszy ci dom. I nie puści cię z torbami
Aktualizacja: 2025-11-07T11:59:13+01:00
11:37
Światłowód na rok za darmo. Liczymy, co się najbardziej opłaca
Aktualizacja: 2025-11-07T11:37:29+01:00
11:09
Rafał Brzoska nie odpuści Facebookowi. "Ktoś musi to wygrać"
Aktualizacja: 2025-11-07T11:09:36+01:00
9:47
iPad Pro (2025) z Apple M5 - recenzja. Zawstydza laptopy
Aktualizacja: 2025-11-07T09:47:08+01:00
9:14
PKP Intercity klei pociągi. Wyjadą gąsienice, żebyście nie zostali na peronie
Aktualizacja: 2025-11-07T09:14:13+01:00
9:00
Szef OpenAI mówi, że musi zastąpić go bot. "Inaczej będzie mi wstyd"
Aktualizacja: 2025-11-07T09:00:56+01:00
8:38
Coraz więcej szkła w Windowsie. Powrót do przeszłości
Aktualizacja: 2025-11-07T08:38:13+01:00
7:45
Szef czeskiego przewoźnika kolejowego przeholował. Do akcji wkracza ABW
Aktualizacja: 2025-11-07T07:45:22+01:00
7:15
GTA VI z potężnym opóźnieniem. Żałosne
Aktualizacja: 2025-11-07T07:15:58+01:00
6:12
Czytanie w myślach stało się faktem. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-07T06:12:00+01:00
6:11
Ciemna materia zdradziła, jak działa. Wreszcie mamy konkretne dane
Aktualizacja: 2025-11-07T06:11:00+01:00
6:09
Stworzyli Google Maps Imperium Rzymskiego. Piorunujące wrażenie
Aktualizacja: 2025-11-07T06:09:00+01:00
6:08
ONZ: planeta zbliża się do punktu krytycznego. "Mamy dekadę"
Aktualizacja: 2025-11-07T06:08:00+01:00
6:06
Księżycowe skały na Ziemi. Potwierdzają wielką teorię
Aktualizacja: 2025-11-07T06:06:00+01:00
21:45
ARC Raiders to test na ludzką naturę. Zachwyca mnie wpływ na graczy
Aktualizacja: 2025-11-06T21:45:46+01:00
21:09
Plus odpalił hit. Absurdalnie dużo internetu
Aktualizacja: 2025-11-06T21:09:19+01:00
20:44
Apple z absurdalnym ograniczeniem. Dzięki, Unio Europejsko 
Aktualizacja: 2025-11-06T20:44:11+01:00
20:15
Windows prosi cię o kod? Spokojnie, to tylko błąd
Aktualizacja: 2025-11-06T20:15:53+01:00
19:55
Kultowa gra jako reality show. Szalony pomysł
Aktualizacja: 2025-11-06T19:55:52+01:00
19:44
Apple naprawia cienkiego iPhone'a. Jeden aparat to skandal
Aktualizacja: 2025-11-06T19:44:22+01:00
19:25
Sprytna funkcja w mObywatelu. Sprawdzisz, czy polityk cię nie oszukał
Aktualizacja: 2025-11-06T19:25:50+01:00
18:53
W szkołach stawiają specjalne budki. Bez tego nie idzie wytrzymać
Aktualizacja: 2025-11-06T18:53:00+01:00
18:04
Microsoft przyznaje: popsuliśmy menu w Windowsie. Czas to naprawić
Aktualizacja: 2025-11-06T18:04:36+01:00
17:55
Samsung Galaxy S26 Ultra z mnóstwem ulepszeń. Wszystko już jasne
Aktualizacja: 2025-11-06T17:55:07+01:00
17:26
Wzięli się za reklamy w mieście. Samowolka taka, że głowa mała
Aktualizacja: 2025-11-06T17:26:34+01:00
16:49
Nasz satelita gotowy do lotu. Zaczęło się odliczanie
Aktualizacja: 2025-11-06T16:49:31+01:00
16:35
Nowy Huawei może i "Air", ale nie najcieńszy. I całe szczęście
Aktualizacja: 2025-11-06T16:35:43+01:00
16:01
Chrome zmienia się nie do poznania. Czy to jeszcze przeglądarka?
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:42+01:00
15:01
mObywatel z nieoczekiwaną funkcją. Tym razem chodzi o obronę, nie dokumenty
Aktualizacja: 2025-11-06T15:01:22+01:00
14:32
Nowoczesny dom w zasięgu ręki. Polski Smart home dostępny dla każdego
Aktualizacja: 2025-11-06T14:32:49+01:00
13:45
Nie pobierzesz karty pokładowej na telefon. Ryanair zmienia zasady
Aktualizacja: 2025-11-06T13:45:58+01:00
13:38
Nowe zdjęcia komety 3I/Atlas. Ten dziwny obiekt jest pchany przez niewidzialny silnik
Aktualizacja: 2025-11-06T13:38:59+01:00
12:41
Wzięli młot i zniszczyli piękną teorię. "Poprzednicy coś źle zmierzyli"
Aktualizacja: 2025-11-06T12:41:36+01:00
11:53
Nie chcą masztu, bo kotu nie podoba się 5G. To nie żart, to Polska
Aktualizacja: 2025-11-06T11:53:00+01:00
11:16
Korzystamy z AI jak Amerykanie. Polska nie ma się czego wstydzić
Aktualizacja: 2025-11-06T11:16:02+01:00
10:20
Apple wyda kosmiczną kasę. Żeby Siri nie była głupia
Aktualizacja: 2025-11-06T10:20:18+01:00
9:19
Unia chce, byś wybrał pociąg zamiast samolotu. Ma świetny plan
Aktualizacja: 2025-11-06T09:19:04+01:00
9:00
Jura C9 - szwajcarska precyzja w kompaktowym wydaniu. Test i recenzja
Aktualizacja: 2025-11-06T09:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA