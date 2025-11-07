Kupujesz telefon Samsunga i dostajesz kasę. Nawet 2000 zł

Ładowanie...

Akcja potrwa aż do niedzieli 16 listopada. Do tego czasu należy dokonać zakupu jednego z urządzeń biorących udział w promocji. Sprzęt musi zostać zakupiony w jednym ze sklepów wymienionych w regulaminie promocji: m.in. Media Expert, x-kom, MediaMarkt, Samsung. Którymi urządzeniami warto się zainteresować?

REKLAMA

Samsung oddaje 2000 zł za telefon. I kilkaset zł za zegarki

W promocji objęto osiem różnych urządzeń, w tym trzy składane telefony, dwa tablety oraz trzy zegarki. Akcja dotyczy najnowszej generacji sprzętów. 2000 zł jest jednak maksymalną wartością zwrotu. Suma, którą otrzymamy zależy od wybranego urządzenia:

Galaxy Z Fold 7 - 2000 zł,

Galaxy Z Flip 7 - 1500 zł,

Galaxy Z Flip 7 FE - 800 zł,

Galaxy Tab S11 i S11 Ultra - 800 zł,

Galaxy Watch 8 - 300 zł,

Galaxy Watch 8 Classic - 500 zł,

Galaxy Watch Ultra - 700 zł.

Najwięcej można odebrać na zakupie Galaxy Z Fold 7, który dzięki promocji nie jest aż tak drogi. Sprzęt w wersji 12/256 GB kupimy za 7 tys. zł, co z dodatkowym zwrotem 2000 zł daje nam wydatek na poziomie 5000 zł. W podobnej cenie możecie kupić zwykłego Galaxy S25 Ultra, który został pozbawiony składanego ekranu.

Jeszcze lepsza oferta dotyczy Samsunga Galaxy Z Flip 7, którego w promocjach można kupić za ok. 4000 zł (bez promocji 4500 zł). Po odebraniu 1500 zł zwrotu za urządzenie sprzęt będzie nas kosztował tylko 2500 zł. W podobnej cenie trudno kupić sztandarowy telefon, a tym bardziej sprzęt z elastycznym wyświetlaczem.

Osobiście nie zwracałbym jednak uwagi na Galaxy Z Flipa 7 FE, który jest dostępny w podobnej cenie, co lepszy Z Flip 7. Przysługuje na niego jednak niższy zwrot. Opcja zwrotu na zegarki Galaxy Watch 8 jest dobra - szczególnie na wyższe modele takie jak Watch Ultra oraz Watch 8 Classic. Samsung przygotował dla nich odpowiednio 700 i 500 zł zwrotu.

Co trzeba zrobić, aby odebrać pieniądze za kupiony telefon, tablet lub zegarek?

W pierwszej kolejności zakupić sprzęt maksymalnie do 16 listopada 2025 r. w sklepach wymienionych w regulaminie (np. Media Expert, x-kom, MediaMarkt). Następnie urządzenie musi zostać aktywowane, czyli uruchomione na terenie Polski do 23 listopada, a do 30 listopada 2025 r. musimy zarejestrować zakup. Możemy to zrobić w aplikacji Samsung Members w przypadku zakupu telefonów i tabletów lub na stronie dla smartwatchy.

Do rejestracji wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dołączenie wymaganych dokumentów: dowodu zakupu, zdjęcia pudełka z numerem IMEI. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenie zwrot trafi na wskazane konto bankowe w ciągu 21 dni. Każdy uczestnik może uzyskać do trzech zwrotów.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 07.11.2025 13:52

Ładowanie...