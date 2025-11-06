Nowy Huawei może i "Air", ale nie najcieńszy. I całe szczęście

Ładowanie...

Moda na ultracienkie telefony trwa w najlepsze i nic nie wskazuje, by miało się to zmienić. Ostatnio na rynek Motorola wprowadziła swoją edge 70, która mimo braku dopisku "Air" też należy do smukłych urządzeń - mierzy 5,99 mm. Z nowym Huawei Mate 70 Air jest trochę inaczej. Nie można go skategoryzować jako ultra cienki sprzęt. Nie twierdzę jednak, że to źle.

REKLAMA

Huawei Mate 70 Air wcale nie jest cienki jak iPhone. Ale to dobrze

Najsmuklejsze smartfony mają obudowy grubości poniżej 6 mm. Dla porównania - iPhone Air ma 5,64 mm, a Samsungu Galaxy S25 Edge 5,8 mm. Nowy Huawei Mate 70 Air mierzy 6,6 mm grubości. Nie należy zatem do najcieńszych smartfonów, choć z pewnością jest cieńszy niż klasyczne urządzenia konkurencji.

W typowych telefonach grubość to 7-8 mm. Huawei wybrał złoty środek. To pozwoliło uniknąć poważnych kompromisów. Apple w pogoni za smukłością zmniejszył akumulator do około 3000 mAh i ograniczył aparat do jednego modułu. Huawei poszedł w przeciwnym kierunku - i dzięki temu nowy Mate 70 Air imponuje wyposażeniem.

Po pierwsze: akumulator węglowo-krzemowy o pojemności 6500 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania przewodowego o mocy 66 W. Nie ograniczono też możliwości fotograficznych. W telefonie mamy zestaw trzech (a właściwie czterech) aparatów:

główny 50 Mpix, f/1.8 z OIS;

szeroki 8 Mpix;

teleobiektyw 12 Mpix z 3-krotnym zbliżeniem optycznym i OIS;

dodatkowy moduł 1,5 Mpix.

Ekran w Huawei Mate 70 Air też robi wrażenie - 6,96 cala OLED o rozdzielczości 2720 × 1320 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pozostała specyfikacja telefonu to:

procesor: Kirin 9020A (12 GB) lub 9020B (16 GB);

pamięć: 12 lub 16 GB RAM, 256 GB lub 512 GB przestrzeni na dane;

masa: 208 g;

wodoszczelność: IP68, IP69;

system: HarmonyOS 5.1;

łączności: WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC, satelitarna.

Podoba mi się to zachowanie złotego środka

Huawei wybrał rozsądek zamiast wyścigu na milimetry. Mate 70 Air jest smuklejszy niż klasyczne telefony (Pura 80 Ultra ma 8,3 mm), ale nie na tyle, by cierpiała bateria, aparat czy ergonomia

Jeden milimetr różnicy nie zmienia komfortu użytkowania, za to robi różnicę w codziennym działaniu. Jasne, można to poczuć w dłoni, ale moim zdaniem pozostałe aspekty telefonu nie powinny być ograniczane ze względu wyłącznie na cieńszą konstrukcję.

Aktualnie Mate 70 Air obecnie jest dostępny wyłącznie w Chinach i nie jest jasne, kiedy trafi do Polski.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 06.11.2025 16:35

Ładowanie...