Smartfon z baterią mocniejszą niż w tablecie. Granica przełamana

Redmi z baterią większą niż w tablecie? Według najnowszego przecieku Chińczycy w pocie czoła przygotowują się na premierę smartfona z baterią o pojemności 9000 mAh.

Malwina Kuśmierek
Redmi pracuje nad smartfonem z baterią 9000 mAh
Chińska marka Redmi może wkrótce zaskoczyć rynek smartfonów - według najnowszych przecieków z Państwa Środka, producent pracuje nad telefonem z baterią o pojemności aż 9000 mAh i wsparciem dla superszybkiego ładowania 100 W. Jeśli informacje się potwierdzą, będzie to jeden z największych akumulatorów, jakie kiedykolwiek trafiły do smartfona.

Ten smartfon ma być powerbankiem z ekranem. Redmi pręży muskuły

Za przeciekiem stoi Digital Chat Station - znany chiński leaker, który poinformował, że Redmi (należące do Xiaomi) ma już gotowe rozwiązanie z wykorzystaniem nowej generacji baterii krzemowo-węglowych. Co więcej, w laboratoriach testowany jest już jeszcze większy wariant - o pojemności 10 000 mAh. Tego typu ogniwa charakteryzują się większą gęstością energii, dzięki czemu mogą zmieścić więcej ładunku bez znacznego zwiększenia rozmiaru urządzenia.

Choć w swoim poście nie podał on konkretnego modelu, wiele wskazuje na to, że Digital Chat Station mówił o nadchodzącym Redmi Turbo 5 lub jego wariancie Pro. Seria Turbo to linia wydajnych urządzeń klasy średniej z ambicjami flagowców - poprzedni model, Turbo 4, zadebiutował na początku tego roku z baterią 6550 mAh. Według przecieków nowy Turbo 5 może otrzymać 6,6-calowy płaski ekran o rozdzielczości "1,5K", metalową ramkę, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie oraz - co najważniejsze - akumulator o pojemności od 7500 do nawet 9000 mAh.

Wariant bazowy ma być napędzany przez nowy procesor MediaTeka - Dimensity 8500 Ultra, stworzony w 4-nanometrowym procesie TSMC i oferujący zegary do 3,4 GHz. Wersja Pro miałaby pójść o krok dalej, z układami takimi jak Dimensity 9500e z rdzeniem Cortex-X925 lub Snapdragonem 8 Gen 5 od Qualcomma, co mogłoby zapewnić wydajność porównywalną z topowymi modelami z 2025 roku.

Jednak ekscytacja na Zachodzie powinna być umierkowana

W przeszłości Xiaomi ograniczało pojemność baterii w wersjach eksportowych swoich modeli - zwłaszcza jeśli były one oparte na bardziej zaawansowanych ogniwach przeznaczonych pierwotnie na rynek chiński. W rezultacie europejska wersja potencjalnego "Turbo z 9000 mAh" może okazać się mniej imponująca.

Premiera serii Redmi Turbo 5 spodziewana jest między grudniem a styczniem. Jeśli plotki się potwierdzą, nadchodzące miesiące mogą przynieść nową definicję wytrzymałości akumulatora - z baterią, której nie powstydziłby się niejeden tablet.

Zdjęcie główne: Only_NewPhoto / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
03.11.2025 10:45
Tagi: SmartfonyXiaomi
