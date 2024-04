Tiara przydziału przemówiła. Tego smartfona nie powstydziłby się Harry Potter

To nowa seria urządzeń, które mają dorównywać wydajnością flagowcom, ale z odrobinę gorszymi podzespołami. Procesor użyty w smartfonie to Snapdragon 8s Gen 3, czyli twór, który plasuje się pomiędzy ubiegłorocznym topowym Snapdragonem 8 Gen 2, a najnowszym potworem 8 Gen 3. Nie obsługuje nagrywania w jakości 8K, ale za to jest tańszy niż najmocniejszy procesor w świecie Androida. Redmi Turbo 3 ma wydajnością nie ustępować flagowcom, ale jego cena powinna być bardziej przystępna. Żeby rozbudzić zainteresownaie firma przygotowała edycję specjalną inspirowaną Harrym Potterem.