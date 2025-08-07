REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Allegro kusi zniżkami do -40 proc. Ale to ostatni moment

Allegro w tym tygodniu uruchomiło wyprzedaż Allegro Days. To kilkudniowa wyprzedaż, w ramach której możesz zaoszczędzić na promocjach nawet do 40 proc. Musisz się jednak pospieszyć.

Albert Żurek
Allegro Days promocja
Allegro Days trwa od 4 do 11 sierpnia. Zatem jest już niewiele czasu, żeby skorzystać z oferty promocyjnej. Wyprzedażą objęte są wszystkie kategorie produktów, w tym produkty, które sprawdzą się podczas wakacyjnych wyjazdów oraz artykuły szkolne. Oczywiście można znaleźć także elektronikę w niższych cenach.

Allegro Days trwa. Masz jeszcze kilka dni na skorzystanie z promocji

Aby skorzystać z promocji Allegro Days, należy szukać produktów oznaczonych specjalną plakietką. Z wyprzedaży mogą skorzystać wszyscy - niezależnie od tego, czy mają aktywny pakiet Smart!, czy też nie. Promocje sięgają nawet 40 proc.

Ale to nie wszystko, dla klientów z pakietem Allegro Smart! przygotowano specjalne oferty. Na podstronie promocji Allegro Days wystarczy znaleźć produkty z oznaczeniem Smart! okazje, które obejmują różne kategorie: elektronika, akcesoria domowe, gadżety i wiele innych.

Co szczególnie zwróciło naszą uwagę? iPhone 15 w wersji 128 GB kosztujący 2705,71 zł (zamiast 2849 zł - prawie 140 zł taniej). To obecnie jeden z najtańszych smartfonów Apple’a na rynku. W innych sklepach z elektroniką ten model kosztuje zazwyczaj ok. 2800 zł.

W ramach Smart! okazji znalazł się laptop Asus TUF A15 z procesorem Ryzen 5-7535HS i kartą graficzną GeForce RTX 3050 za 2547,75 zł (zamiast 2699 zł). W promocyjnej cenie pojawił się także odkurzacz pionowy Dyson V15s Detect Submarine za 2861,45 zł (zamiast 3015 zł). 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
iPhone 15 za 2705 zł
Allegro
Allegro
Laptop Asus za 2545 zł
Allegro
Allegro
Odkurzacz Dyson za 2861,45 zł
Allegro

To tylko kilka wybranych produktów, które można kupić w niższych cenach. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie - tu możecie przejrzeć, co jeszcze można złapać w promocji.

Uruchamiając Allegro Days, platforma ulepszyła również warunki programu Allegro Share. Każdy zakup zrealizowany z naszego polecenia wykonany do 11.08.2025 oznacza dwa razy więcej punktów trafiających na nasze konto. Te są przyznawane za każde 1 zł zakupu.

Punkty z programu Allegro Share można wymienić na kupony do wykorzystania podczas zakupów. Za 600 punktów odbierzemy 10 zł rabatu, a za 1200 - 20 zł. Każda wielokrotność liczby 600 jest równoznaczna z dodatkowym kuponem o wartości 10 zł.

Więcej o Allegro przeczytasz na Spider's Web:

Obrazek główny: El editorial / Shutterstock.com

Albert Żurek
07.08.2025 18:24
Tagi: AllegroAllegro Smartpromocjewyprzedaż
