Allegro kusi zniżkami do -40 proc. Ale to ostatni moment

Allegro Days trwa od 4 do 11 sierpnia. Zatem jest już niewiele czasu, żeby skorzystać z oferty promocyjnej. Wyprzedażą objęte są wszystkie kategorie produktów, w tym produkty, które sprawdzą się podczas wakacyjnych wyjazdów oraz artykuły szkolne. Oczywiście można znaleźć także elektronikę w niższych cenach.

Allegro Days trwa. Masz jeszcze kilka dni na skorzystanie z promocji

Aby skorzystać z promocji Allegro Days, należy szukać produktów oznaczonych specjalną plakietką. Z wyprzedaży mogą skorzystać wszyscy - niezależnie od tego, czy mają aktywny pakiet Smart!, czy też nie. Promocje sięgają nawet 40 proc.

Ale to nie wszystko, dla klientów z pakietem Allegro Smart! przygotowano specjalne oferty. Na podstronie promocji Allegro Days wystarczy znaleźć produkty z oznaczeniem Smart! okazje, które obejmują różne kategorie: elektronika, akcesoria domowe, gadżety i wiele innych.

Co szczególnie zwróciło naszą uwagę? iPhone 15 w wersji 128 GB kosztujący 2705,71 zł (zamiast 2849 zł - prawie 140 zł taniej). To obecnie jeden z najtańszych smartfonów Apple’a na rynku. W innych sklepach z elektroniką ten model kosztuje zazwyczaj ok. 2800 zł.

W ramach Smart! okazji znalazł się laptop Asus TUF A15 z procesorem Ryzen 5-7535HS i kartą graficzną GeForce RTX 3050 za 2547,75 zł (zamiast 2699 zł). W promocyjnej cenie pojawił się także odkurzacz pionowy Dyson V15s Detect Submarine za 2861,45 zł (zamiast 3015 zł).

To tylko kilka wybranych produktów, które można kupić w niższych cenach. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie - tu możecie przejrzeć, co jeszcze można złapać w promocji.

Uruchamiając Allegro Days, platforma ulepszyła również warunki programu Allegro Share. Każdy zakup zrealizowany z naszego polecenia wykonany do 11.08.2025 oznacza dwa razy więcej punktów trafiających na nasze konto. Te są przyznawane za każde 1 zł zakupu.

Punkty z programu Allegro Share można wymienić na kupony do wykorzystania podczas zakupów. Za 600 punktów odbierzemy 10 zł rabatu, a za 1200 - 20 zł. Każda wielokrotność liczby 600 jest równoznaczna z dodatkowym kuponem o wartości 10 zł.

Obrazek główny: El editorial / Shutterstock.com

Albert Żurek 07.08.2025 18:24

