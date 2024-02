Recenzja Xiaomi Redmi Buds 5. Technologia jednak bywa niesamowita

W trybie kontaktu te wrażenia siłą rzeczy są mniejsze, bo dochodzi do nas więcej dźwięków otoczenia. Nie odtwarzając muzyki, ale będąc w sklepie z włączonym trybem kontaktu, bezproblemowo słyszałem to, co mówią ekspedientki. Jeżeli chodzi zaś o redukcję szumów, to w dość głośnym tramwaju odgłosy były całkiem skutecznie marginalizowane. Słyszałem toczącą się obok rozmowę, ale nie na tyle, abym mógł ją podsłuchać i powtórzyć. Redukcja szumów (do wyboru jest redukcja niska, zrównoważona i głęboka) nie odcina nas całkowicie od otoczenia. Siedząc przy klawiaturze, dalej będziecie słyszeć naprawdę delikatny stukot, ale wyciszenie jest optymalne – na tyle, by bardziej się skupić. Czy to w domu, czy w komunikacji miejskiej lub zatłoczonej galerii handlowej.