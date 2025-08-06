Fałszywy listonosz zostawia awizo w telefonie. Poczta Polska ostrzega

Ładowanie...

"Nie byliśmy w stanie dostarczyć twojej paczki, ponieważ był wymagany podpis i nikt nie był dostępny" – czytają w wiadomościach Polacy, do których napisali oszuści podszywający się pod Pocztex.

Złośliwie można stwierdzić, że w ten scenariusz akurat łatwo uwierzyć. Sam prezes Poczty Polskiej mówił, że listonosze zmuszeni są zostawiać awizo, bo klientów albo nie ma w domach, albo biorą prysznic bądź wykonują swoje obowiązki w słuchawkach i nie słyszą, że ktoś dzwoni do drzwi.

W dalszej części wiadomości oszuści udający kuriera z Pocztex tłumaczą, że należy zaplanować nową dostawę albo wybrać miejsce odbioru przesyłki. W związku z tym trzeba wejść na podstawioną stronę. Oszuści starają się ominąć ewentualne zabezpieczenia – sugerują, by odpowiedzieć wiadomością o treści "Y" albo skopiować link bezpośrednio w przeglądarce.

fot. Poczta Polska

To rzecz jasna powinno zwrócić uwagę i wzbudzić czujność. Kiedy jednak ktoś rzeczywiście czeka na paczkę i denerwuje się z powodu napotkanych problemów, może pominąć ewidentne sygnały ostrzegawcze.

Linki prowadzą do domen znajdujących się na liście ostrzeżeń CERT Polska – zaznacza CERT Poczta Polska. Jeżeli zdecydujemy się przekierować fałszywą przesyłkę, trzeba będzie za cały proces zapłacić. Suma jest niewielka, ale to sprytna sztuczka oszustów. Wiedzą, że przy drobnej kwocie niejedna osoba machnie ręką i wpłaci. Tyle że jeśli poda dane karty płatniczej, może stracić środki albo zapisać się do płatnej usługi.

fot. Poczta Polska

Poczta Polska przypomina, by zwracać uwagę na dziwne numery telefonów z zagranicznymi prefiksami oraz na nietypowe adresy stron internetowych, które tylko udają stronę Poczty Polskiej. Tak szybko dostrzeżemy, że coś jest nie tak. Niestety, wystarczy jednak chwila nieuwagi, by zapomnieć o dobrych radach. Dlatego trzeba zachować zimną krew i nie dać się ponieść emocjom.

Adam Bednarek 06.08.2025 15:45

