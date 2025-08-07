REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Kontenery na odzież znikną z miast. Oto co je zastąpi

Nowe przepisy uderzyły w zwykłych ludzi, którzy muszą głowić się, jak pozbyć się zużytych ubrań, ale przede wszystkim zatruły życie takim organizacjom jak PCK.

Adam Bednarek
Kontenery na odzież znikną z miast. Oto co jest zastąpi
REKLAMA

Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2025 r., sporo namieszały. Zużytej odzieży nie można wyrzucić do kosza, jak czyniło się wcześniej, ale należy zwrócić ją do specjalnego punktu. Pół biedy, jeśli miasto postawiło dodatkowe kontenery, uruchomiło mobilne zbiórki PSZOK albo samo odbiera worki, jak np. w Częstochowie. Jeżeli trzeba jechać do oddalonego punktu PSZOK sprawa się mocno komplikuje, na co zwracał ostatnio uwagę Paweł Grabowski, opisując wizytę w takim miejscu.

REKLAMA

Stało się to, przed czym ostrzegali eksperci.

- Wożenie odpadów tekstylnych do PSZOK przez pojedynczych mieszkańców poszczególnych gmin jest poważnym obciążeniem i pretekstem do pojawienia się szarej strefy – oceniał w rozmowie z PAP prezes Stowarzyszenia "Polski Recykling" Sławomir Pacek.

A dyrektor lubelskiego oddziału PCK Maciej Budka martwił się, że zużyta odzież, którą należy wyrzucić, trafi do pojemników na ubrania używane. "My zbieramy odzież używaną, czyli nadającą się do ponownego użytku, ale nie odpady tekstylne" – przypomniał.

Bezskutecznie. Niedawno Polski Czerwony Krzyż poinformował, że jest "zmuszony znacznie ograniczyć działania dotyczące zbiórki odzieży używanej do kontenerów ze znakiem PCK". Firma Wtórpol wypowiedziała umowę o współpracy, a powodem były właśnie nowe przepisy.

W ocenie operatora zmiany doprowadziły do pogorszenia jakości odzieży zbieranej do kontenerów i znacznego wzrostu kosztów jej utylizacji - opisuje sytuację PCK.

Obecnie firma rozpoczęła zwózkę kontenerów oznaczonych znakiem PCK, a proces ten będzie kontynuowany w najbliższym czasie. Oznacza to, że nasza organizacja w przyszłości może nie być już obecna w przestrzeni publicznej w tej formie, a co za tym idzie — odzież zbierana w ten sposób nie będzie już generować środków wspierających nasze programy pomocowe. To poważne zagrożenie dla naszej działalności – może przełożyć się zarówno na brak produktów, które trafiają do osób potrzebujących, jak i ograniczenie dostępnych funduszy na inne formy pomocy.

Alternatywą będą DOBROSklepy?

Właśnie taki punkt działa już w Warszawie. Do DOBROsklepu można przynieść nie tylko niepotrzebną, ale nadającą się do noszenia odzież, ale też sprzęty AGD czy inne domowe akcesoria, które następnie są sprzedawane. Część dochodu zasila konto Polskiego Czerwonego Krzyża, co pozwala prowadzić działalność pomocową, taką jak organizacja wypoczynku i wyprawek szkolnych dla dzieci, pomoc rodzinom i samodzielnym rodzicom, wsparcie seniorów oraz Powstańców Warszawskich.

W rozmowie z radomską "Wyborczą" Michał Mikołajczyk z zarządu głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce zapowiedział, że kolejny DOBROsklep powstanie w Lublinie.

- Ale jeżeli jeszcze jakaś gmina miałaby wolę uruchomienia podobnego punktu, jesteśmy otwarci na współpracę z samorządami w całej Polsce – zadeklarował Mikołajczyk.

Nawet gdyby takich sklepów powstałoby więcej to i tak będzie to kropla w morzu potrzeb. Tym bardziej że kontenerów było naprawdę sporo i wpisały się w miejski krajobraz. Ich brak szybko może być odczuwalny.

Próbując patrzeć na sprawę z lekkim optymizmem, życzyłbym sobie, żeby konsekwencją zamieszania było odrodzenie miejsc podobnych do DOBROsklepów. Niby są lumpeksy, ale ich też jest coraz mniej, a poza tym mocno zmienił je internet.

Lokalne punkty, w których można oddać odzież, a może i znaleźć kogoś, kto pomoże ją naprawić lub przerobić? To samo z elektroniką – w końcu może nie wszystko musi lądować w szufladzie albo w kontenerze. Zdaję sobie sprawę, że to mocno romantyczna i utopijna wizja, ale w końcu kiedyś tak wyglądały ulice miast: pełne różnych miejsc, gdzie po drodze dało się załatwiać sprawy. Jest pretekst, aby takie małe społeczności znowu mogły się urodzić i zorganizować wokół tej palącej kwestii.

Tyle że to powinno być dodatkiem, a nie rozwiązaniem problemu, bo przecież znoszonych, poplamionych i dziurawych ubrań w miejscach jak DOBROsklep nikt nie potrzebuje. A przecież potrzebna jest jeszcze przestrzeń do działania, zorganizowanie tego w przemyślany sposób. Podobne inicjatywy rzecz jasna powstają, ale ciągle na małą skalę. Nowe przepisy, gdyby tylko ktoś wcześniej chciał z nadchodzącej szansy skorzystać, mogłyby być zapalnikiem.

REKLAMA

Tymczasem można odnieść wrażenie, że na górze machnięto ręką i uznano, że po 1 stycznia jakoś to będzie. Może ludzie jednak nie będą wyrzucać zużytych ubrań do kontenerów i lasów? Może nie zauważą różnicy? Może PCK jakoś da sobie radę? Zostawiono wszystkich samych sobie. Eksperci alarmowali, że czarny scenariusz musi się zdarzyć, bo nie jesteśmy gotowi na taką zbiórkę odpadów, ale najwidoczniej nikt z odpowiedzialnych się tym nie przejął. Po 1 stycznia obudziliśmy się z ręką w nocniku, jak to często bywa.

Zdjęcie główne: Katarzyna Ledwon / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
07.08.2025 11:29
Tagi: Recyklingsegregacja odpadów
Najnowsze
12:50
A tak Włochy wydają kasę na "obronność". Zbudują niesamowity most
Aktualizacja: 2025-08-07T12:50:25+02:00
12:08
Wyrzucił setki milionów dolarów na śmietnik. Teraz chce się dorobić na swojej tragedii
Aktualizacja: 2025-08-07T12:08:58+02:00
11:29
Kontenery na odzież znikną z miast. Oto co jest zastąpi
Aktualizacja: 2025-08-07T11:29:17+02:00
10:51
Google twierdzi, że wcale nie zabija internetu. "Nie ma wyboru"
Aktualizacja: 2025-08-07T10:51:19+02:00
10:02
Kosmici czy kometa? Zagadkowy obiekt pędzi w stronę Słońca
Aktualizacja: 2025-08-07T10:02:06+02:00
9:49
Złożył i rozłożył Z Folda 7 200 tys. razy. Co się stało potem?
Aktualizacja: 2025-08-07T09:49:51+02:00
9:01
Sprawdzili teren pod pierwszą polską elektrownię jądrową. 22 km odwiertów
Aktualizacja: 2025-08-07T09:01:29+02:00
8:25
Samsung po cichu wypuścił nowe słuchawki. Znamy cenę Galaxy Buds3 FE
Aktualizacja: 2025-08-07T08:25:31+02:00
7:59
Ważna zmiana w lubianych przez Polaków smartfonach. Może ci się nie spodobać
Aktualizacja: 2025-08-07T07:59:39+02:00
7:36
Szef Apple'a na kolanach u Trumpa. Było złoto, wazelina i dolary
Aktualizacja: 2025-08-07T07:36:11+02:00
7:00
Umieszczą reaktor jądrowy na Księżycu. Ruszył szalony wyścig po kosmiczne skarby
Aktualizacja: 2025-08-07T07:00:00+02:00
6:22
Spektakularne zderzenie galaktyk. Zdjęcie pokazuje kosmiczną katastrofę
Aktualizacja: 2025-08-07T06:22:00+02:00
6:16
Ryby w Odrze masowo padają. Użyją technologii, by je ratować
Aktualizacja: 2025-08-07T06:16:00+02:00
6:14
Ziemia przyspiesza i nikt nie wie dlaczego. Możemy mieć przez to problem z GPS
Aktualizacja: 2025-08-07T06:14:00+02:00
6:11
Dziś trudno nawet wyjść ze sklepu. Zakupy w 2025 r. to jakiś koszmar
Aktualizacja: 2025-08-07T06:11:00+02:00
6:00
Programowanie nie umiera. Eksperci mówią, jakie kompetencje będą potrzebne
Aktualizacja: 2025-08-07T06:00:00+02:00
21:13
Nowa funkcja w laptopach Apple'a. Ucieszą się podróżujący
Aktualizacja: 2025-08-06T21:13:07+02:00
20:05
Wiemy, kiedy zadebiutuje Samsung Galaxy S25 FE. Jest data
Aktualizacja: 2025-08-06T20:05:47+02:00
19:38
Instagram stał się narzędziem do szpiegowania znajomych. Nowa funkcja
Aktualizacja: 2025-08-06T19:38:49+02:00
19:00
Koszulką naładujesz zegarek i słuchawki. Polacy wpadli na genialny pomysł
Aktualizacja: 2025-08-06T19:00:22+02:00
18:20
Telefon wygląda jak milion dolarów. To jeszcze elektronika czy już biżuteria?
Aktualizacja: 2025-08-06T18:20:32+02:00
17:43
Chcą wyłączyć satelity, bo dostarczają niewygodnych informacji. Co za obłęd
Aktualizacja: 2025-08-06T17:43:16+02:00
16:42
Chodziła po mieście z terminalem w ręku. Wyjątkowo bezczelny pomysł na kradzież
Aktualizacja: 2025-08-06T16:42:36+02:00
16:37
iOS zdradził funkcje nowego Apple Watcha. Jedna będzie hitem
Aktualizacja: 2025-08-06T16:37:13+02:00
16:00
Apple włoży ekran z iPada do iPhone'a. Skorzystasz na tym
Aktualizacja: 2025-08-06T16:00:11+02:00
15:45
Fałszywy listonosz zostawia awizo w telefonie. Poczta Polska ostrzega
Aktualizacja: 2025-08-06T15:45:57+02:00
15:39
AMD ma odpowiedź na GeForce RTX 5060. Mówią, że jest świetna
Aktualizacja: 2025-08-06T15:39:21+02:00
14:51
Schneider OffGrid - energia dla cyfrowych nomadów, twórców i tych szukających oddechu
Aktualizacja: 2025-08-06T14:51:20+02:00
14:30
Tych funkcji nie miał wcześniej żaden zegarek Garmin. Biegacze będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-06T14:30:44+02:00
14:04
To koniec dla tych smartfonów Samsunga. Aktualizacji już nie dostaniesz
Aktualizacja: 2025-08-06T14:04:55+02:00
13:07
Carrefour przygotuje cię na blackout i wojnę. Otworzył specjalny dział
Aktualizacja: 2025-08-06T13:07:01+02:00
12:41
Microsoft zrobił klapki, które wyglądają jak pulpit z 2001 roku. Kolejka już się ustawia
Aktualizacja: 2025-08-06T12:41:05+02:00
12:08
Komputer czy tablet dla ucznia i studenta - który sprzęt wybrać?
Aktualizacja: 2025-08-06T12:08:45+02:00
12:04
Kraków pyta o fajerwerki. Trzymam kciuki, żeby udało się je pożegnać
Aktualizacja: 2025-08-06T12:04:08+02:00
11:31
"Tej tragedii można było zapobiec". Raport o Titanie szokuje
Aktualizacja: 2025-08-06T11:31:25+02:00
11:02
Nowy chiński niewidzialny myśliwiec. Tajemnicze zdjęcie budzi wiele pytań
Aktualizacja: 2025-08-06T11:02:34+02:00
10:05
Radość Brzoski to moje piekło. Automaty paczkowe zepsuły mój świat
Aktualizacja: 2025-08-06T10:05:23+02:00
9:07
Darmowe zakupy w Żabce co tydzień? Ta promocja to czyste złoto - oto jak odebrać
Aktualizacja: 2025-08-06T09:07:15+02:00
9:00
"Wyrzuć plastik, włącz myślenie". Mobile Vikings chce końca ery plastiku w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-06T09:00:41+02:00
8:35
Premier ma władzę, ale to ChatGPT wydaje opinie. Obywatele są wściekli
Aktualizacja: 2025-08-06T08:35:04+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA