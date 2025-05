Ubrania prosto do spalarni. Gminy przegrały z nowym prawem

Wobec gmin zostały sformułowane oczekiwania, co do segregowania tekstyliów, w sytuacji kiedy nie przynosi to oczekiwanego efektu ekologicznego (poziomy recyklingu) i jednocześnie generuje koszty dla gminnych systemów gospodarowania odpadami. W obecnych realiach rynkowych każe to postawić pytanie o sens selektywnej zbiórki tej frakcji odpadów – dodaje Kaliński.